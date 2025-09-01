Scania sparkar: 750 jobb bort i Sverige

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Som Traton-ägda Scania (börskurs Traton) formulerar det så anpassar företaget ”sin organisation för att möta nuvarande förutsättningar och framtida behov”.

Det innebär att 750 anställda sägs upp i Sverige, enligt det varsel företaget lagt denna måndag.

”Vår värld förändras snabbt genom teknisk utveckling, regionalisering och nya marknadsförhållanden. För att förbli starka i framtiden måste vi anpassa oss, utveckla våra arbetssätt och se över hur vi är organiserade”, säger Christian Levin, vd och koncernchef.

”Detta är ett svårt men nödvändigt beslut för att stärka Scanias konkurrenskraft och för att fortsätta leda övergången till ett hållbart transportsystem”, tillägger Levin.

Tjänstemän och ingenjörer

Uppsägningarna berör två delar av organisationen, enligt företaget. Dels berörs HR, People & Culture och dels de kommersiella enheterna.

400 inom HR, People & Culture sägs upp liksom 350 i de kommersiella enheterna Sales and Marketin och Commercial Operations.

Varslet omfattar inte ”blue-collar employees”, som företaget skriver i sin engelska pressrelease, alltså inte arbetare.

