Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Scania sparkar: 750 jobb bort i Sverige

Scania skär ned - 750 jobb bort i Sverige
Christian Levin, vd för Scania, kapar 750 tjänster i Sverige men satsar stort på en fabrik i Kina som står klar senare i år. (Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 01 sep. 2025Publicerad: 01 sep. 2025

Scania går dåligt och behöver anpassa sin organisation. Nu meddelar fordonsjätten att man sparkar 750 anställda i Sverige.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Som Traton-ägda Scania (börskurs Traton) formulerar det så anpassar företaget ”sin organisation för att möta nuvarande förutsättningar och framtida behov”.

Det innebär att 750 anställda sägs upp i Sverige, enligt det varsel företaget lagt denna måndag.

ANNONS

”Vår värld förändras snabbt genom teknisk utveckling, regionalisering och nya marknadsförhållanden. För att förbli starka i framtiden måste vi anpassa oss, utveckla våra arbetssätt och se över hur vi är organiserade”, säger Christian Levin, vd och koncernchef.

”Detta är ett svårt men nödvändigt beslut för att stärka Scanias konkurrenskraft och för att fortsätta leda övergången till ett hållbart transportsystem”, tillägger Levin.

Scania: Därför är Kina bättre än EU. Dagens PS

Tjänstemän och ingenjörer

Uppsägningarna berör två delar av organisationen, enligt företaget. Dels berörs HR, People & Culture och dels de kommersiella enheterna.

400 inom HR, People & Culture sägs upp liksom 350 i de kommersiella enheterna Sales and Marketin och Commercial Operations.

Varslet omfattar inte ”blue-collar employees”, som företaget skriver i sin engelska pressrelease, alltså inte arbetare.

ANNONS
Tuffa tider och färre lastbilar som rullar ut från Scania, åtminstone i Sverige. Nu får det konsekvenser i form av uppsägningar. (Foto: Claudio Bresciani/TT)
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

”Bättre förberedd för framtiden”

”Vårt mål och ansvar är att genomföra denna omvandling på ett respektfullt och effektivt sätt för alla våra anställda, samtidigt som vi bygger en organisation som är bättre förberedd för framtiden”, säger Jeanna Tällberg, vice vd och chef för People and Culture på Scania.

”Fackliga samråd pågår nu, och processen genomförs med omsorg och respekt för alla berörda.”

Facket: ”Mycket beklagligt”

Akademikerföreningen på Scania och Traton, med cirka 4 000 medlemmar där de flesta tillhör organisationen Sveriges ingenjörer, beskriver varslet som ”mycket beklagligt”.

”Det är en ovanlig och svår situation att behöva varsla på Scania. Våra medlemmar är avgörande för företagets framtid, både för att klara omställningen och för att bygga ett långsiktigt hållbart företag”, understryker föreningens ordförande Christina Widén i ett uttalande.

Kinafabriken en ljuspunkt när tulloro stör Scania. Dagens PS

Scania satsar i Kina när Tyskland krisar. Realtid

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
FordonsindustriScaniaSödertäljeTratonUppsägningar
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart
Astrakan logo

I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.

Anmäl här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS