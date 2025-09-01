Scania går dåligt och behöver anpassa sin organisation. Nu meddelar fordonsjätten att man sparkar 750 anställda i Sverige.
Scania sparkar: 750 jobb bort i Sverige
Som Traton-ägda Scania (börskurs Traton) formulerar det så anpassar företaget ”sin organisation för att möta nuvarande förutsättningar och framtida behov”.
Det innebär att 750 anställda sägs upp i Sverige, enligt det varsel företaget lagt denna måndag.
”Vår värld förändras snabbt genom teknisk utveckling, regionalisering och nya marknadsförhållanden. För att förbli starka i framtiden måste vi anpassa oss, utveckla våra arbetssätt och se över hur vi är organiserade”, säger Christian Levin, vd och koncernchef.
”Detta är ett svårt men nödvändigt beslut för att stärka Scanias konkurrenskraft och för att fortsätta leda övergången till ett hållbart transportsystem”, tillägger Levin.
Scania: Därför är Kina bättre än EU. Dagens PS
Tjänstemän och ingenjörer
Uppsägningarna berör två delar av organisationen, enligt företaget. Dels berörs HR, People & Culture och dels de kommersiella enheterna.
400 inom HR, People & Culture sägs upp liksom 350 i de kommersiella enheterna Sales and Marketin och Commercial Operations.
Varslet omfattar inte ”blue-collar employees”, som företaget skriver i sin engelska pressrelease, alltså inte arbetare.
”Bättre förberedd för framtiden”
”Vårt mål och ansvar är att genomföra denna omvandling på ett respektfullt och effektivt sätt för alla våra anställda, samtidigt som vi bygger en organisation som är bättre förberedd för framtiden”, säger Jeanna Tällberg, vice vd och chef för People and Culture på Scania.
”Fackliga samråd pågår nu, och processen genomförs med omsorg och respekt för alla berörda.”
Facket: ”Mycket beklagligt”
Akademikerföreningen på Scania och Traton, med cirka 4 000 medlemmar där de flesta tillhör organisationen Sveriges ingenjörer, beskriver varslet som ”mycket beklagligt”.
”Det är en ovanlig och svår situation att behöva varsla på Scania. Våra medlemmar är avgörande för företagets framtid, både för att klara omställningen och för att bygga ett långsiktigt hållbart företag”, understryker föreningens ordförande Christina Widén i ett uttalande.
Kinafabriken en ljuspunkt när tulloro stör Scania. Dagens PS
Scania satsar i Kina när Tyskland krisar. Realtid
Scania sparkar: 750 jobb bort i Sverige
