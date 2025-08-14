Scania: Därför är Kina bättre än EU



I ett tufft läge för Scania och ägaren Traton (börskurs Traton) redovisade Scania en vinst andra kvartalet som var 40 procent lägre än motsvarande kvartal i fjol.

Nu står mycket av hoppet till den nya fabrik i Kina som ska stå klar i oktober och leverera de första fordonen innan nyår.

”Det är den största satsningen vi gjort sedan 60-talet”, säger vd Christian Levin.

”Det blir väldigt spännande att följa hur vi faktiskt kan börja nyttja den här fabriken, inte bara för att sälja i Kina utan för att serva hela Asien och Oceanien”.

Nu talar han ut i Financial Times om den nya fabriken i östkinesiska Rugao, en satsning som gör att Scania, menar FT, ”går emot en bredare trend bland västerländska lastbilstillverkare, som minskat sin exponering mot Kina”.

Fördubblar tillverkningen

Scania fördubblar i stället sin tillverkning i Kina trots tullar, handelskrig och ett allt mer spänt geopolitiskt läge, konstaterar FT i en intervju där Christian Levin framhåller fördelar med Kina jämfört med EU.

”Kina har fler frihandelsavtal med länder i världen än Europeiska unionen. Vi kommer naturligtvis att utnyttja alla exportmöjligheter”, säger Levin.

Den kinesiska regeringen har bett Scania att snabbt öka produktionen till dess fulla kapacitet på 50 000 fordon.

”Det har varit mycket tydligt i diskussionerna med regeringstjänstemän på både lokal och central nivå att de vill att Scania ska ta med sig mycket av den senaste tekniken som vi har i vår verktygslåda till Kina”, säger Levin som beskriver tillståndsprocessen i Kina som ”snabb”.

