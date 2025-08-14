I oktober öppnar Scania sin fabrik i kinesiska Rugao. Nu talar Scania-chefen ut om satsningen och fördelarna med Kina framför EU.
Scania: Därför är Kina bättre än EU
I ett tufft läge för Scania och ägaren Traton (börskurs Traton) redovisade Scania en vinst andra kvartalet som var 40 procent lägre än motsvarande kvartal i fjol.
Nu står mycket av hoppet till den nya fabrik i Kina som ska stå klar i oktober och leverera de första fordonen innan nyår.
”Det är den största satsningen vi gjort sedan 60-talet”, säger vd Christian Levin.
”Det blir väldigt spännande att följa hur vi faktiskt kan börja nyttja den här fabriken, inte bara för att sälja i Kina utan för att serva hela Asien och Oceanien”.
Nu talar han ut i Financial Times om den nya fabriken i östkinesiska Rugao, en satsning som gör att Scania, menar FT, ”går emot en bredare trend bland västerländska lastbilstillverkare, som minskat sin exponering mot Kina”.
Fördubblar tillverkningen
Scania fördubblar i stället sin tillverkning i Kina trots tullar, handelskrig och ett allt mer spänt geopolitiskt läge, konstaterar FT i en intervju där Christian Levin framhåller fördelar med Kina jämfört med EU.
”Kina har fler frihandelsavtal med länder i världen än Europeiska unionen. Vi kommer naturligtvis att utnyttja alla exportmöjligheter”, säger Levin.
Den kinesiska regeringen har bett Scania att snabbt öka produktionen till dess fulla kapacitet på 50 000 fordon.
”Det har varit mycket tydligt i diskussionerna med regeringstjänstemän på både lokal och central nivå att de vill att Scania ska ta med sig mycket av den senaste tekniken som vi har i vår verktygslåda till Kina”, säger Levin som beskriver tillståndsprocessen i Kina som ”snabb”.
Daimler kan dra sig ur
Minst hälften av lastbilarna som tillverkas hos Scania i Rugao ska exporteras till Asien och Oceanien, enligt Scania-chefen.
Tyska rivalen Daimler Truck sade nyligen hos FT att de i stället ”inte utesluter” att man gör sig av med tillverkningen i Kina.
Koncernens vd Karin Rådström konstaterade att det ”inte är en lätt marknad att vara lönsam på”.
Christian Levin ser i stället satsningen i Kina som något som ger Scania en större flexibilitet i att fördela produktionen beroende på det geopolitiska läget.
”Jag tar mig hellre an konkurrensen och försöker slå dem på deras hemmamarknad. Om vi kan göra det bra, vet vi att vi kan göra det bra överallt i världen”, slår Levin fast.
Har backat 44 procent
Cirka 900 000 tunga lastbilar såldes i Kina förra året, enligt China Association of Automobile Manufacturers, vilket är 44 procent färre än toppåret 2020.
De tre bäst säljande lastbilstillverkarna i landet är statligt ägda företag med en marknadsandel på 60 procent tillsammans.
Scanias Kina-satsning kommer samtidigt vid en tidpunkt då de kinesiska tillverkarna har stora planer på att elektrifiera sina modeller.
Scanias planerar att erbjuda dieselmotorer som även kan köras på biodiesel för lägre utsläpp.
Den första modellen som produceras av Scania i Rugao-fabriken kommer att ha en förbränningsmotor, men Christian Levin säger att lastbilarna ska ha en ”Lego-liknande” design, som gör det möjligt att byta ut förbränningsmotorer mot batteripaket i fordon.
”Ingen brådska” med tekniken
Levin säger att företaget inte har någon brådska att investera i någon enskild energilösning, innan det står klart ”vilken teknik som ska vara standard och vilken som kommer att vinna loppet”.
Det kan ställas mot uttalanden av Robin Zeng, grundare av Kinas batterikoncern CATL, som nyligen i FT sade att han väntar sig att hälften av alla nya lastbilar som säljs i landet kommer att vara elektriska 2028.
