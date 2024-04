Säsongsmönstret: Börsen går ned från maj

Att börsen är en “vintersport” är sliten klyscha i finanssammanhang.

“Sell in may and stay away”, är en amerikansk sägning som anspelar på just detta.

“Prognoserna spricker i september”

Men stämmer det i verkligheten?

Ja, är svaret på den frågan, enligt ny statistik som Lars Erik Lundgren från Aktie-Ansvar hade med sig när han gästade EFN Börslunch under fredagen.

“Det här är det klassiska säsongsmönstret”, säger Lundgren i programmet och resonerar kring möjliga förklaringar.

“Man brukar säga att om prognoserna spricker för helåret så brukar det synas någon gång i september. Då går det ned och sen när det har skett så är det klart och då kan man hämta sig och vara mer optimistisk och då börjar ett nytt år.”

Att det kan vara dags att minska lite på aktier var även Carnegie ute och sa till sina miljonärskunder för någon vecka sedan.