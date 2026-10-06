Säljsignal för Industrivärden – aktien dyrare än portföljen

Men den starka utvecklingen har också förändrat värderingen.

Med börskurser från den 5 oktober beräknas substansvärdet till 505,90 kronor per aktie. C-aktien kostade då 520,40 kronor, vilket innebär en substanspremie på 2,9 procent.

Det är långt från den historiska situation där Industrivärden ofta handlats med rabatt. Det är också grunden för den färska analysen i Privata Affärer som konstaterar att det numera kan vara billigare att köpa flera av portföljbolagen direkt på börsen.

Tre aktier dominerar

Industrivärdens portfölj är dessutom betydligt mer koncentrerad än vad etiketten investmentbolag kanske antyder.

Sandvik står för 31,2 procent av substansvärdet, Volvo för 28,2 procent när A- och B-aktien räknas samman och Handelsbanken för 16,3 procent. De tre innehaven står därmed för omkring 76 procent av substansvärdet.

Det gör det relativt enkelt för en investerare att bygga en liknande exponering på egen hand.

Och flera av de största innehaven har haft en stark utveckling. Sandvik-avknoppningen Alleima är årets stora kursvinnare med en uppgång på 46 procent, följt av Handelsbanken på 30 procent och Sandvik på 22 procent.

Det finns därmed inget uppenbart fel på tillgångarna. Problemet är snarare priset på själva paketet.