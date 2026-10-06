Industrivärden har rusat betydligt mer än börsen i år. Men uppgången har gjort investmentbolaget dyrare än de underliggande tillgångarna. Inför onsdagens rapport pekar en analys på att det finns bättre sätt att äga portföljen.
Säljsignal för Industrivärden – aktien dyrare än portföljen
Industrivärden har haft ett starkt börsår.
A-aktien har stigit omkring 29 procent och C-aktien cirka 27 procent inklusive utdelning. Det är klart mer än Stockholmsbörsen under samma period.
Men den starka utvecklingen har också förändrat värderingen.
Med börskurser från den 5 oktober beräknas substansvärdet till 505,90 kronor per aktie. C-aktien kostade då 520,40 kronor, vilket innebär en substanspremie på 2,9 procent.
Det är långt från den historiska situation där Industrivärden ofta handlats med rabatt. Det är också grunden för den färska analysen i Privata Affärer som konstaterar att det numera kan vara billigare att köpa flera av portföljbolagen direkt på börsen.
Tre aktier dominerar
Industrivärdens portfölj är dessutom betydligt mer koncentrerad än vad etiketten investmentbolag kanske antyder.
Sandvik står för 31,2 procent av substansvärdet, Volvo för 28,2 procent när A- och B-aktien räknas samman och Handelsbanken för 16,3 procent. De tre innehaven står därmed för omkring 76 procent av substansvärdet.
Det gör det relativt enkelt för en investerare att bygga en liknande exponering på egen hand.
Och flera av de största innehaven har haft en stark utveckling. Sandvik-avknoppningen Alleima är årets stora kursvinnare med en uppgång på 46 procent, följt av Handelsbanken på 30 procent och Sandvik på 22 procent.
Det finns därmed inget uppenbart fel på tillgångarna. Problemet är snarare priset på själva paketet.
Premien har ersatt rabatten
Industrivärdens egna siffror visar hur snabbt substansvärdet har stigit. Vid halvårsskiftet var det 521 kronor per aktie – upp 17 procent under årets första sex månader.
Totalavkastningen var 33 procent för A-aktien och 31 procent för C-aktien, jämfört med 8 procent för Stockholmsbörsens totalavkastningsindex (SIXRX).
Vid utgången av augusti hade substansvärdet stigit ytterligare till 532 kronor per aktie, enligt bolaget.
Rabatten kan bli en risk
Det är också värt att notera att Industrivärden inte är ett investmentbolag med särskilt aktiv handel. Portföljen består av åtta innehav och förändras långsamt.
Under första halvåret köpte bolaget aktier för 1,9 miljarder kronor, framför allt i Essity, Handelsbanken, SCA och Volvo. Några aktier såldes inte.
Förvaltningen kostar enligt analysen bara omkring 0,06 procent av substansvärdet. Men när aktien dessutom handlas över substansvärdet försvinner ett av de klassiska argumenten för investmentbolaget.
Det kan också bli en dubbel smäll vid en börsnedgång. Då faller värdet på portföljbolagen samtidigt som premien mot substansvärdet kan försvinna och övergå i rabatt.
Börsen har belönat Industrivärden
På längre sikt har Industrivärden dock haft en stark utveckling. A- och C-aktien har haft en totalavkastning, inklusive utdelningar, på omkring 16 respektive 14 procent per år under de senaste tio åren.
Detta är klart bättre än det breda börsindexet OMXSPI.
Det är alltså inte ett ifrågasättande av bolagets historiska prestation som ligger bakom säljsignalen. Det handlar om vad investeraren betalar i dag.
Industrivärdens nästa test kommer i morgon onsdag den 7 oktober när investmentbolaget presenterar rapporten för det tredje kvartalet.
Frågan blir då om den starka utvecklingen i framför allt Sandvik, Volvo och Handelsbanken har fortsatt att lyfta substansvärdet – och om börskursen fortfarande motiverar en premie.
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