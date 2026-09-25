Saab lyfter på börsen efter nytt Globaleye-besked

Det svenska försvarsbolaget har tecknat ett icke-bindande term sheet med Canadian Defence Investment Agency, DIA. Avtalet fastställer omfattningen och ramarna för de detaljerade förhandlingarna om Saabs luftburna övervaknings- och ledningssystem GlobalEye.

Saab uppger att Kanada avser att köpa sex GlobalEye-flygplan, inklusive tillhörande system, utbildning och support.

”Avsiktsförklaringen speglar det starka samarbetet mellan Saab och Kanada och skapar ett tydligt ramverk för nästa fas av vårt gemensamma arbete. Med en väl definierad omfattning på plats har vi goda förutsättningar att fortsätta diskussionerna”, säger Micael Johansson, vd för Saab, i ett pressmeddelande.

Det nya avtalet är nästa steg efter att Kanada i maj utsåg Saab till föredragen leverantör för landets framtida förmåga inom luftburen övervakning och ledning. Något bindande köpeavtal är dock ännu inte tecknat och term sheet-avtalet innebär inte heller något formellt åtagande från Kanada att köpa flygplanen.

Saabs aktie stiger ungefär 2 procent på Stockholmsbörsen på beskedet.

GlobalEye bygger på Bombardiers Global 6500, ett flygplan som tillverkas i Kanada. Systemet kombinerar Saabs Erieye-radar med flera andra sensorer och kan användas för att upptäcka och följa hot i luften, till sjöss och på marken.

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