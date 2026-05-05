Inför höstens val vill flera partier förändra ISK-reglerna, men i olika riktningar. En genomgång visar att skillnaderna mellan partiernas förslag kan få stor ekonomisk betydelse för sparare – i vissa fall handlar det om tusenlappar per år.
Så mycket kan du vinna eller förlora på partiernas ISK-planer
När regeringens sänkta skatt på investeringssparkonton, ISK, granskas visar det sig att den största vinsten gick till dem som redan hade gott om pengar på kontot.
Sveriges politiker vill att fler svenskar ska spara i ISK.
Detta eftersom ISK som infördes av Alliansregeringen 2012, har varit en framgång. Det gör det enklare för småsparare att investera i aktier och fonder visar det sig och idag sparar omkring 4,4 miljoner svenskar i ISK.
Förra året beslutade de politiska makthavarna att sänka skatten på ISK.
De första sparade 150 000 kronorna blev då skattefria och i år har gränsen för skattebefrielse höjts till det dubbla, 300 000 kronor. Nu vill dock tre av fyra oppositionspartier i stället höja skatten på spararnas investeringssparkonton.
Stor valfråga för Liberalerna
Liberalerna går dock till val på sänkt ISK-skatt. Partiet vill höja det skattefria beloppet på ISK-sparandet till en halv miljon kronor, som Dagens PS klargjort.
Det står helt klart att ISK blir en het valfråga.
En genomgång från Privata Affärer visar att skillnaderna mellan partiernas förslag kan få stor ekonomisk betydelse för sparare – i vissa fall handlar det om tusenlappar per år.
Synen på sparande
En viktig skiljelinje i debatten handlar om synen på sparande.
Förespråkare för lägre skatt menar att ISK spelar en central roll för att få fler att investera i aktier och fonder, vilket stärker både individers ekonomi och näringslivet. Kritiker menar däremot att skattefördelarna främst gynnar de som redan är rika och att systemet därför bör justeras för att bli mer rättvist.
Stora skillnader mellan partierna
I pengar rör det sig alltså om ganska stora skillnader mellan partierna. För Liberalernas del betyder det som sagt höjd skattefri grundnivå från 300 000 till en halv miljon kronor. Om du har sparat en miljon kronor innebär det 2 200 kronor i lägre skatt per år.
Mer skatt
Ett annat exempel är dock Vänsterpartiet och Miljöpartiet som istället vill sänka den skattefria grundnivån från 300 000 kronor till 50 000 kronor.
Om du har en halv miljon kronor i sparkapital blir det istället runt 2 700 kronor mer i skatt om året.
För Socialdemokraterna är det också högre skatt som gäller – med ett sparkapital på 4 miljoner kronor betalar du 3 000 kronor mer om året, och för 5 miljoner kronor gäller 6 000 kronor mer i skatt.
