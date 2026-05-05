Så mycket kan du vinna eller förlora på partiernas ISK-planer

Sveriges politiker vill att fler svenskar ska spara i ISK.

Detta eftersom ISK som infördes av Alliansregeringen 2012, har varit en framgång. Det gör det enklare för småsparare att investera i aktier och fonder visar det sig och idag sparar omkring 4,4 miljoner svenskar i ISK.

Förra året beslutade de politiska makthavarna att sänka skatten på ISK.

De första sparade 150 000 kronorna blev då skattefria och i år har gränsen för skattebefrielse höjts till det dubbla, 300 000 kronor. Nu vill dock tre av fyra oppositionspartier i stället höja skatten på spararnas investeringssparkonton.

Stor valfråga för Liberalerna

Liberalerna går dock till val på sänkt ISK-skatt. Partiet vill höja det skattefria beloppet på ISK-sparandet till en halv miljon kronor, som Dagens PS klargjort.

Johan Britz (L) anser att en halv miljon av ISK-sparandet bör vara skattefritt. (Foto: Lars Schröder/TT)

Det står helt klart att ISK blir en het valfråga.

En genomgång från Privata Affärer visar att skillnaderna mellan partiernas förslag kan få stor ekonomisk betydelse för sparare – i vissa fall handlar det om tusenlappar per år.