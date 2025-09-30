Ibland kan skillnaderna mellan partierna i svensk politik vara obetydliga. Men när våra folkvalda pratar om pengar blir vägvalet tydligare.
Stora skillnader när partierna pratar om dina pengar
Mest läst i kategorin
Konkursen som får Wall Street att hålla andan
First Brands kollaps skickar chockvågor genom USA:s finansvärld. Nu spekuleras det i hur långt problemen kan sprida sig. Den amerikanska bildelstillverkaren First Brands har ansökt om konkursskydd. Bolaget i Ohio sitter på skulder på över tio miljarder dollar. Nu växer oron på Wall Street för spridningseffekter med miljardförluster. Missa inte: Nya ESG trenden: försvar och …
Efter Svantessons attack: Bankerna slår tillbaka
Finansminister Elisabeth Svantesson (M) har höjt rösten mot de svenska storbankerna efter att de inte följt Riksbankens senaste räntesänkning i exakt samma takt. Men bankerna anser att kritiken är orättvis. Svantesson uppmanar nu bolånekunder att bli “tuffare” mot sina banker och, om inget annat hjälper, överväga att byta bank. På tisdagen sänkte Riksbanken styrräntan med …
Läge att köpa populära aktien? Experterna oense
Aktien har över 400 000 aktieägare och är därmed en av Sveriges populäraste att ha i sin portfölj. Inför rapporten om knappt tre veckor är dock börsexperterna oense kring om det är köpläge eller inte. Tre stora analyshus har presenterat sin syn och råden spretar. Läs även: Nästa års högutdelare – flera aktier att hålla …
Snart stannar USA – "Flyger i blindo"
Snart kan USA stå stilla. En statlig nedstängning hotar och centralbanken riskerar att tvingas fatta beslut utan avgörande ekonomiska data. Nedräkningen har börjat i Washington. Om kongressen misslyckas med att enas om en budget snart stannar delar av statsapparaten, och den här gången kan följderna slå hårdare än tidigare, varnar bedömare. Missa inte: Svensk bilhandlare …
Analys: Investor på väg mot nya höjder
Trots en ovanligt svag kursutveckling i år ser det mesta ut att tala för att Investor snart återtar sin plats som ett av Stockholmsbörsens mest stabila tillväxtcase. Den breda portföljen, starka balansräkningen och höga kvaliteten i innehaven gör att Swedbank i en ny analys nu räknar med ”en återgång till överavkastning”. Läs även: Läge att …
Med mindre än ett år kvar till riksdagsvalet tar politiken redan mer plats i våra liv. Debatter och utlovat välfläsk är överallt och valåret har inte ens börjat. Men bortom personangreppen, anklagelserna och utspelen finns det stora skillnader i partiernas politik.
Det blir tydligt när man tittar på vad partierna vill göra för ekonomin. Här kan tydliga olikheter mellan partier som förväntas samarbeta i en framtida regering bli avgörande, och det kan väga tungt när vi väljer vilket parti vi ska rösta på.
Skillnader i regeringsunderlaget
När vi pratade med de ekonomiskpolitiska talespersonerna för Liberalerna och Sverigedemokraterna, Cecilia Rönn (L) och Oscar Sjöstedt (SD), framkom fler stora skillnaderna. Den markanta likheten var synen på att skattesänkningar för såväl privatpersoner som företag behövs för att ge fart till ekonomin.
Men partierna uppvisade stora olikheter när det kom till konkreta förslag, fokusområden och synen på läget i svensk ekonomi. Du som läser får ta del av båda intervjuerna snart och kan då bilda dig din egen uppfattning.
Vad gäller skillnader mellan partier blir dessa sannolikt ännu större när oppositionen kommer till tals och Centerpartiet ska jämföras med Vänsterpartiet. Två rörelser som kan bli del av ett socialdemokratiskt regeringsunderlag – men som sällan är överens när det kommer till ekonomiska frågor.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Samtal om ekonomi med partierna
Dagens PS ska förstås dra sitt strå till stacken vad gäller nästa års val. Med vårt tydliga ekonomifokus blir det naturligt att fokusera på det ekonomiska. Därför har vi bjudit in alla partierna i riksdagen till vår studio för att svara på frågor om den ekonomiska politiken.
Se den första intervjun med Liberalernas Cecilia Rönn redan nu. Intervjun med Oscar Sjöstedt och företrädare för övriga partier publiceras löpande under kommande månader.
Vad har man gjort? Vad är viktigast för Sverige just nu? Vilka förslag hamnar i fokus framöver? Partierna får svara på liknande frågor, för att du ska kunna jämföra svaren och bilda dig en uppfattning om deras styrkor och svagheter.
I bästa fall kan vi hjälpa dig att hitta det parti som matchar dina förväntningar och önskemål för Sveriges ekonomi.
En utgångspunkt
När alla partier har fått möjlighet att medverka så går vår politiska bevakning in i nästa fas. Då bjuder vi in experter, analytiker och debattörer som får lyssna på partiernas presentationer och kommentera förslagen.
Vad tycker företagarna om politikernas idéer? Vad reagerar facket mest på när man får höra vilka förslag som står högst på agendan?
Vi vill ge dig en fördjupad insyn och analys kring de olika ekonomiska förslag som präglar partierna i Sveriges riksdag. Istället för att grilla och pressa politikerna så låter vi dem komma till tals i frågor som vi tror att många vill ha svar på.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Erbjudandet gäller endast till 30 september! Nyckelfri vardag – Lås upp på distans – Upptäcker inbrottet innan det sker – Anslutet till larmcentral 24/7 – Snabb hjälp vid larm
Senaste nytt
Rekord direkt för nya svenska guldgruvan
Lappland guldprospektering rapporterar rekordhalter i borrningarna efter guld vid Stortjärnhobben och utvidgar nu sökandet. 11 juli konstaterade Dagens PS att ”Nu kan guldgruvan bli en guldgruva”. Ett par månader senare konstaterar Lappland guldprospektering att rubriken stämmer. Stortjärnhobben, söder om Umeälven i Storumans kommun, har en guldfyndighet som upptäcktes redan 1997. Lappland guldprospektering provborrade. Totalt 52 …
"Arbetsmarknaden är som en trasig dejting-app"
Arbetslösheten i Sverige och Europa är fortsatt hög samtidigt som många företag säger sig ha svårt att hitta folk på arbetsmarknaden. Frågan är då, vart i systemet är bristen? "Det är ett dumt system och lite som en dejtingapp som inte fungerar", säger Stefan Engeseth, författare av Homo stupido när han gästar Dagens PS studio. …
Glädjerus: Nu tänker fler svenskar köpa bostad
Stämningen på bostadsmarknaden ljusnar. En ny trendspaning från Boneo visar att både mäklare och köpare blivit mer positiva. “En vändning kan vara nära förestående”, sa den digitala bolåneaktören Stabelo om bostadsmarknaden i september.? Samtidigt visade Swedbanks Boindex att hushållens möjligheter att köpa bostad har förbättrats medan mäklaren Oskar Arnell i juni konstaterade att det nu …
Så påverkas din USA-resa av ett regeringsstopp
En budgetkris i Washington i USA kan snabbt förvandlas till en mardröm för svenska turister. Stängda nationalparker, längre köer på flygplatser och osäker service på museer är bara början. Vi går igenom vad du som svensk resenär behöver veta om ett eventuellt regeringsstopp i USA. Flygplatserna blir värre än Arlanda i juli Om kongressen inte …
Nya uppgifter: Svenskt stridsflyg till Ukraina?
Nu cirkulerar nya rykten om leveranser av Jas Gripen från Sverige till Ukraina. Enligt uppgifterna kan leveranser vara på gång. Det är svårt att bedöma substansen i de nya uppgifter som cirkulerar kring en leverans av stridsflygplanet Jas Gripen från Sverige till Ukraina. SVT uppger att Ukraina ”snart kommer att ta emot nytt militärt stöd …