Stora skillnader när partierna pratar om dina pengar

Med mindre än ett år kvar till riksdagsvalet tar politiken redan mer plats i våra liv. Debatter och utlovat välfläsk är överallt och valåret har inte ens börjat. Men bortom personangreppen, anklagelserna och utspelen finns det stora skillnader i partiernas politik.

Det blir tydligt när man tittar på vad partierna vill göra för ekonomin. Här kan tydliga olikheter mellan partier som förväntas samarbeta i en framtida regering bli avgörande, och det kan väga tungt när vi väljer vilket parti vi ska rösta på.

ANNONS

Skillnader i regeringsunderlaget

När vi pratade med de ekonomiskpolitiska talespersonerna för Liberalerna och Sverigedemokraterna, Cecilia Rönn (L) och Oscar Sjöstedt (SD), framkom fler stora skillnaderna. Den markanta likheten var synen på att skattesänkningar för såväl privatpersoner som företag behövs för att ge fart till ekonomin.

Men partierna uppvisade stora olikheter när det kom till konkreta förslag, fokusområden och synen på läget i svensk ekonomi. Du som läser får ta del av båda intervjuerna snart och kan då bilda dig din egen uppfattning.

Vad gäller skillnader mellan partier blir dessa sannolikt ännu större när oppositionen kommer till tals och Centerpartiet ska jämföras med Vänsterpartiet. Två rörelser som kan bli del av ett socialdemokratiskt regeringsunderlag – men som sällan är överens när det kommer till ekonomiska frågor.