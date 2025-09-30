Dagens PS
Stora skillnader när partierna pratar om dina pengar

Cecilia Rönn (L) och Edvard Lundkvist
Cecilia Rönn (L) var först ut av de riksdagsledamöter som gästar Dagens PS studio för att prata om partiernas ekonomiska politik.
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 30 sep. 2025Publicerad: 30 sep. 2025

Ibland kan skillnaderna mellan partierna i svensk politik vara obetydliga. Men när våra folkvalda pratar om pengar blir vägvalet tydligare.

Med mindre än ett år kvar till riksdagsvalet tar politiken redan mer plats i våra liv. Debatter och utlovat välfläsk är överallt och valåret har inte ens börjat. Men bortom personangreppen, anklagelserna och utspelen finns det stora skillnader i partiernas politik.

Det blir tydligt när man tittar på vad partierna vill göra för ekonomin. Här kan tydliga olikheter mellan partier som förväntas samarbeta i en framtida regering bli avgörande, och det kan väga tungt när vi väljer vilket parti vi ska rösta på.

Skillnader i regeringsunderlaget

När vi pratade med de ekonomiskpolitiska talespersonerna för Liberalerna och Sverigedemokraterna, Cecilia Rönn (L) och Oscar Sjöstedt (SD), framkom fler stora skillnaderna. Den markanta likheten var synen på att skattesänkningar för såväl privatpersoner som företag behövs för att ge fart till ekonomin.

Men partierna uppvisade stora olikheter när det kom till konkreta förslag, fokusområden och synen på läget i svensk ekonomi. Du som läser får ta del av båda intervjuerna snart och kan då bilda dig din egen uppfattning.

Vad gäller skillnader mellan partier blir dessa sannolikt ännu större när oppositionen kommer till tals och Centerpartiet ska jämföras med Vänsterpartiet. Två rörelser som kan bli del av ett socialdemokratiskt regeringsunderlag – men som sällan är överens när det kommer till ekonomiska frågor.

Samtal om ekonomi med partierna

Dagens PS ska förstås dra sitt strå till stacken vad gäller nästa års val. Med vårt tydliga ekonomifokus blir det naturligt att fokusera på det ekonomiska. Därför har vi bjudit in alla partierna i riksdagen till vår studio för att svara på frågor om den ekonomiska politiken.

Se den första intervjun med Liberalernas Cecilia Rönn redan nu. Intervjun med Oscar Sjöstedt och företrädare för övriga partier publiceras löpande under kommande månader.

Cecilia Rönn
Cecilia Rönn, ekonomiskpolitisk talesperson för Liberalerna när hon gästade vår studio.

Vad har man gjort? Vad är viktigast för Sverige just nu? Vilka förslag hamnar i fokus framöver? Partierna får svara på liknande frågor, för att du ska kunna jämföra svaren och bilda dig en uppfattning om deras styrkor och svagheter.

I bästa fall kan vi hjälpa dig att hitta det parti som matchar dina förväntningar och önskemål för Sveriges ekonomi.

En utgångspunkt

När alla partier har fått möjlighet att medverka så går vår politiska bevakning in i nästa fas. Då bjuder vi in experter, analytiker och debattörer som får lyssna på partiernas presentationer och kommentera förslagen.

Edvard Lundkvist
Redaktionschef Edvard Lundkvist möter partierna i studion.

Vad tycker företagarna om politikernas idéer? Vad reagerar facket mest på när man får höra vilka förslag som står högst på agendan?

Vi vill ge dig en fördjupad insyn och analys kring de olika ekonomiska förslag som präglar partierna i Sveriges riksdag. Istället för att grilla och pressa politikerna så låter vi dem komma till tals i frågor som vi tror att många vill ha svar på.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EkonomipolitikSverigeVal 2026
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

