En halv miljon för snålt: L borde dubbla den fria ISK-skatten

Bra men för lite från L

Nu vill Liberalerna som Dagens PS skrivit om höja gränsen till 500 000 kronor.

Alltså en halv miljon.

ANNONS

Positivt för de nära 4 miljoner svenskar som har ett ISK-konto såklart. Och bra för att sparandet ska spridas till fler grupper i vårt land.

Extra bra att förslaget kommer nu när andra partier går till val på att sänka det skattefria beloppet ner till 50 000 kronor.

Politiken hänger inte ihop

I verkligheten är dock en halv miljon fortfarande alldeles för lite pengar.

Och det är inte jag som säger det – utan samma regering som Liberalerna själva sitter i.

Mer specifikt vad finansmarknadsminister Niklas Wykman precis har beslutat i de nya bolånereglerna som trädde i kraft den 1 april krävs för att de i statens ögon ska vara tillräckligt pålitlig ekonomiskt för att slippa behöva tvångsamortera på ditt bolån till banken.

Så mycket måste du spara

Reglerna säger att den som vill skaffa en egen bostad måste stå för halva kapitalet själv för att inte börja behöva betala tillbaka till sin bank så fort den satt nyckeln i dörren.

Vi kikar på förstagångsköparna. En grupp som det är högst relevant att spara ihop ett större kapital för.

ANNONS

En etta på 30 kvadratmeter i Storstockholm säljs just nu för dryga 2,1 miljoner kronor i snitt enligt den senaste statistiken från Mäklarsamfundet med ett kvadratmeterpris på 71 000 kronor.

För riket i stort är snittpriset per kvadratmeter 47 000 kronor. Lägenhetspriset för samma storlek på etta blir då 1,4 miljoner.

Skatta eller tvångsamortera?

I ingen av dessa fall räcker alltså en halv miljon för att undvika den tvingande amorteringen på tusentals kronor i månaden.

Och vill du spara ihop beloppet som krävs för att undvika tvångsarmorteringen måste du alltså skatta på allt över 300 000 kror som regelverket ser ut i dag.

Om staten inte vill att folk ska överbelåna sig – vilket regeringen uppenbarligen tycker att mer än 50 procents bostadslån är (jag håller inte med) – så borde det också vara skattefritt att spara ihop till HELA det kapital som krävs för att undvika Wykmans tvångsamortering.

Avskaffa amorteringskravet – eller inför sänkt ISK-skatt

I Stockholmarnas fall talar vi då om cirka en miljon för att köpa sin första bostad. I riket i stort 700 000 kronor.

ANNONS

Ta bort den tvingande amorteringen helt – eller höj beloppet då man slipper ISK-skatt till minst en miljon.

Vilket parti blir först med att föreslå det?

Läs även: Grattis Stockholmare – men hela amorteringskravet borde ha rykt – Dagens PS