Det är valår, det får inte glömmas bort, och då brukar politikerna lova guld och gröna skogar – än en gång handlar det om sänkt ISK-skatt.
L-utspel: En halv miljon på ISK bör vara skattefritt
Om Liberalerna ägnar sig åt ”valfläsk” med sitt aktuella utspel om att en halv miljon kronor bör vara skattefritt på ISK-kontot låter vi vara osagt.
Det är hur som helst något partiet för fram, berättar Sveriges Radio.
”Vi har ju tidigare gjort det skattefritt upp till 300 000 kronor. Det är en stor framgång – nu vill vi gå vidare”, säger Johan Britz, arbetsmarknadsminister för Liberalerna.
De vill höja ISK-skatten
Frågan är inte politiskt okontroversiell och SR uppger att tre av fyra oppositionspartier i stället för att höja ribban för skattebefrielse omvänt vill höja skatten på spararnas investeringssparkonton, ISK.
Förra året beslutade de politiska makthavarna att sänka skatten på ISK. De första sparade 150 000 kronorna blev då skattefria och i år har gränsen för skattebefrielse höjts till det dubbla, 300 000 kronor.
Dagens PS har precis rapporterat att de största vinnarna på den reformen är de som har mest pengar i sparformen.
Han betalar ”gärna” skatt
Till Ekot säger en sparare, bosatt i Djursholm utanför Stockholm, att han har ”råd att betala skatt, och gör gärna det”.
Konjunkturinstitutet har kommit med kritik mot regeringens kraftfulla skattesänkning för ISK-sparare.
”Om man ska locka fler att spara är det ganska svårt att förstå varför regeringen sätter gränsen vid 300 000. De som redan sparar mycket får en ganska stor skattesänkning”, har Sebastian Escobar-Jansson från Konjunkturinstitutet 2024 uttalat.
”The winner takes it all…”
Även Ekonomistyrningsverkets, ESV, har framfört att det endast är en liten del av spararna som kan åtnjuta skattesänkningen, vilket även beräkningar som Ekot gjort bekräftar.
Danderyd, en välbeställd kommun utanför Stockholm, är för övrigt största vinnare på skattesänkningen, framgår det.
Även andra rika kommuner drar störst fördelar av den generösa skattepolitiken på området, medan kommuner som Åsele, Bjuv, Dorotea, Laxå och Södertälje inte alls haft det lika fördelaktigt av den sänkta ISK-skatten.
Omkring 4,4 miljoner svenskar sparar i ISK.
