L-utspel: En halv miljon på ISK bör vara skattefritt

”Vi har ju tidigare gjort det skattefritt upp till 300 000 kronor. Det är en stor framgång – nu vill vi gå vidare”, säger Johan Britz, arbetsmarknadsminister för Liberalerna.

De vill höja ISK-skatten

Frågan är inte politiskt okontroversiell och SR uppger att tre av fyra oppositionspartier i stället för att höja ribban för skattebefrielse omvänt vill höja skatten på spararnas investeringssparkonton, ISK.

Förra året beslutade de politiska makthavarna att sänka skatten på ISK. De första sparade 150 000 kronorna blev då skattefria och i år har gränsen för skattebefrielse höjts till det dubbla, 300 000 kronor.

Dagens PS har precis rapporterat att de största vinnarna på den reformen är de som har mest pengar i sparformen.

