Efter vindkraftsstopp: Delstater stämmer Trump

Det handlar om Revolution Wind, ett joint venture mellan danska Ørsted och Skyborn Renewables, och ett till 80 procent färdigställt vindkraftsprojekt.

USA:s inrikesdepartement har stoppat arbetet med vindkraftsparken, men får nu försvara beslutet i domstol.

Revolution Wind stämmer Trump-regimen och menar att administrationen inte hade någon rättslig befogenhet att stoppa projektet.

Under torsdagen lämnade företagsledningen in en stämningsansökan vid distriktsdomstolen för District of Columbia, skriver Politico.

Stäms av delstaterna

Strax efter det meddelade delstaten Connecticuts justitieminister William Tong och Rhode Islands justitieminister Peter Neronha att staterna också stämmer Trump-regimen för att få domstol att upphäva ordern att stoppa vindkraftsprojektet.

“Projektet har investerar miljarder dollar i förlitan på dessa giltiga godkännanden”, stod det i ansökan från Revolution Wind.

”Arbetsstoppordern är ogiltig och måste upphävas eftersom den utfärdades utan lagstadgad befogenhet, i strid med myndighetens föreskrifter och förfaranden och den femte tilläggets klausul om rättssäkerhet, och är godtycklig och nyckfull.”

Delstaterna hävdar att åtgärder bryter både mot den administrativa procedurlagen och regeringens befogenheter enligt lagen om yttre kontinentalsockeln.

