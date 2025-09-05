Amerikanska delstater och företag stämmer Trump-regimen efter stopp för en nästan färdigbyggd vindkraftspark.
Efter vindkraftsstopp: Delstater stämmer Trump
Det handlar om Revolution Wind, ett joint venture mellan danska Ørsted och Skyborn Renewables, och ett till 80 procent färdigställt vindkraftsprojekt.
USA:s inrikesdepartement har stoppat arbetet med vindkraftsparken, men får nu försvara beslutet i domstol.
Revolution Wind stämmer Trump-regimen och menar att administrationen inte hade någon rättslig befogenhet att stoppa projektet.
Under torsdagen lämnade företagsledningen in en stämningsansökan vid distriktsdomstolen för District of Columbia, skriver Politico.
Nu flyger vindkraften i luften. Dagens PS
Stäms av delstaterna
Strax efter det meddelade delstaten Connecticuts justitieminister William Tong och Rhode Islands justitieminister Peter Neronha att staterna också stämmer Trump-regimen för att få domstol att upphäva ordern att stoppa vindkraftsprojektet.
“Projektet har investerar miljarder dollar i förlitan på dessa giltiga godkännanden”, stod det i ansökan från Revolution Wind.
”Arbetsstoppordern är ogiltig och måste upphävas eftersom den utfärdades utan lagstadgad befogenhet, i strid med myndighetens föreskrifter och förfaranden och den femte tilläggets klausul om rättssäkerhet, och är godtycklig och nyckfull.”
Delstaterna hävdar att åtgärder bryter både mot den administrativa procedurlagen och regeringens befogenheter enligt lagen om yttre kontinentalsockeln.
Norska oljejätten utmanar Trump och ställer upp för vindkraften. Dagens PS
Vill stoppa vindkraft
Beslutet att stoppa vindkraftsprojektet är ett av flera Donald Trump initierat för att hindra utvecklingen för den havsbaserade vindkraften i USA.
Hans regim har dragit tillbaka bidrag till infrastrukturprojekt relaterade till havsbaserad vindkraft och dessutom signalerat att den avser att återkalla tillstånd för ett antal tidigare godkända projekt.
Det var under augusti inrikesdepartementet stoppade Revolution Wind-projektet, i avvaktan på en bedömning av de ”nationella säkerhetsriskerna” och oro för dess betydelse för ”rimlig användning” av de omgivande vattnet.
Beslutet har mött kraftig kritik för att det kommer att ta bort rättssäkerheten för investeringar över hela USA och för att det konkret kommer att kosta den aktuella regionen cirka 1 000 jobb.
”Uppenbart olagligt”
Revolution Wind, till 80 procent färdigställt, fick federala och statliga tillstånd 2023 och väntades starta driften 2026.
Man har även sedan tidigare ett godkännande av försvarsdepartementet.
“Nu, utan någon som helst motivering, vill Trump lägga projektet på is, skicka hem arbetare och belasta familjer i Connecticut med miljontals dollar i högre energikostnader”, säger William Tong.
“Denna typ av oberäkneligt och vårdslöst styre är uppenbart olagligt, och vi stämmer för att få det stoppat.”
Vindkraftsjätte tar in miljarder – faller på börsen. Dagens PS
Oljejätten räddar krisande vindkraftsbolaget. Realtid
