En Iphone kan snart kosta flera hundralappar eller till och med tusenlappar mer än idag. Dyrare minneskretsar är det främsta skälet till det.
Apple höjer priserna – komponentbrist ställer till det
Apple planerar att höja priserna på sina produkter efter en kraftig uppgång i kostnaderna för minnes- och lagringskretsar.
Beskedet kommer från vd Tim Cook, som beskriver situationen som ohållbar.
Det hela inträffar efter månader av stigande priser och tilltagande brist på viktiga komponenter.
Presenterar ny Iphone i höst
Bakom utvecklingen ligger den explosiva efterfrågan på AI-infrastruktur. Teknikjättar som investerar tiotals miljarder dollar i nya datacenter har kraftigt ökat sina inköp av minneskretsar.
Det har drivit upp priserna på marknaden och gjort det svårare för tillverkare av konsumentelektronik att säkra leveranser, skriver Wall Street Journal.
Apple har ännu inte avslöjat när prishöjningarna ska genomföras eller vilka produkter som berörs. Analytiker bedömer dock att både Mac-datorer och Ipad-modeller kan påverkas på kort sikt.
Nästa stora produktsläpp väntas ske i höst då bolaget förväntas presentera Iphone 18-serien, inklusive en vikbar modell.
Läs mer: Din Android har ett bäst före-datum – och de flesta har ingen aning. Dagens PS
Går bra för tillverkarna
Enligt branschanalyser har priserna på både DRAM-minnen och NAND-lagring fyrdubblats sedan förra året.
Samtidigt väntas prisökningarna fortsätta under 2027 eftersom tillverkarna prioriterar produktion av avancerade minneskretsar för AI-servrar.
För Apple innebär utvecklingen ett dubbelt problem. Dels stiger kostnaderna för befintliga produkter, dels kräver bolagets egna AI-satsningar mer minne än tidigare generationer av hårdvara.
Bland annat väntas nya AI-funktioner och en uppdaterad version av röstassistenten Siri öka behovet av komponenter ytterligare.
Marknaden för minneskretsar domineras av Samsung, SK Hynix och Micron. Samtliga har gynnats av AI-boomen, och deras aktier har stigit kraftigt under det senaste året.
Läs mer: Dessa smartphones är nu kraftfullare än iPhone. Dagens PS
Priser har redan höjts
Trots omfattande investeringar i ny produktionskapacitet bedömer flera analytiker att utbudet för konsumentelektronik kommer att förbli otillräckligt de närmaste åren.
Apple uppger att bolaget är berett att använda sin starka kassa för att bidra till att öka tillgången på minneskretsar, men har inga planer på att bygga egna fabriker.
Utvecklingen har redan fått flera teknikföretag att höja priserna. Bland annat har HP, Dell och Nintendo genomfört prishöjningar.
Enligt bedömare kan priserna på smarta telefoner och persondatorer i USA stiga med omkring 15 procent under året om komponentbristen består.
Läs mer: Konsultjätten rasar på börsen – investerare oroar sig för AI. Realtid