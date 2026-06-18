Apple höjer priserna – komponentbrist ställer till det

Går bra för tillverkarna

Enligt branschanalyser har priserna på både DRAM-minnen och NAND-lagring fyrdubblats sedan förra året.

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Samtidigt väntas prisökningarna fortsätta under 2027 eftersom tillverkarna prioriterar produktion av avancerade minneskretsar för AI-servrar.

För Apple innebär utvecklingen ett dubbelt problem. Dels stiger kostnaderna för befintliga produkter, dels kräver bolagets egna AI-satsningar mer minne än tidigare generationer av hårdvara.

Bland annat väntas nya AI-funktioner och en uppdaterad version av röstassistenten Siri öka behovet av komponenter ytterligare.

Marknaden för minneskretsar domineras av Samsung, SK Hynix och Micron. Samtliga har gynnats av AI-boomen, och deras aktier har stigit kraftigt under det senaste året.

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Priser har redan höjts

Trots omfattande investeringar i ny produktionskapacitet bedömer flera analytiker att utbudet för konsumentelektronik kommer att förbli otillräckligt de närmaste åren.

Apple uppger att bolaget är berett att använda sin starka kassa för att bidra till att öka tillgången på minneskretsar, men har inga planer på att bygga egna fabriker.

Utvecklingen har redan fått flera teknikföretag att höja priserna. Bland annat har HP, Dell och Nintendo genomfört prishöjningar.

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Enligt bedömare kan priserna på smarta telefoner och persondatorer i USA stiga med omkring 15 procent under året om komponentbristen består.

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