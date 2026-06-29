Rysk fisk skulle stoppas – nu ser EU ut att byta fot

Importen har minskat

Under 2025 importerade unionen rysk fisk till ett värde av omkring 756 miljoner euro, vilket är i stort sett oförändrat jämfört med året före.

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Samtidigt har importen utvecklats olika mellan medlemsländerna. Tysklands import av vissa typer av rysk torsk har ökat kraftigt sedan 2022, liksom Frankrikes.

I andra länder, däribland Nederländerna och Polen, har importen däremot minskat.

Enligt diplomatiska källor handlar motståndet främst om oro för konsekvenserna för den egna livsmedelsindustrin och sysselsättningen.

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Sägs vara tveksamma

Flera medlemsländer bedöms vara tveksamma till att införa ett förbud som riskerar att leda till högre kostnader och störningar i leveranskedjorna.

Frågan är samtidigt politiskt känslig eftersom EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen tidigare i juni offentliggjorde planerna på att stoppa importen av rysk torsk.

Om förbudet inte finns med i det slutliga sanktionspaketet skulle det ses som ett bakslag för kommissionens sanktionslinje.

EU medlemsländer arbetar med målsättningen att anta det nya sanktionspaketet senast den 13 juli. Förutom fiskimport omfattar förhandlingarna flera andra åtgärder riktade mot Ryssland.

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Eftersom sanktioner kräver enhälligt stöd från samtliga medlemsländer återstår dock intensiva förhandlingar innan ett slutligt beslut kan fattas.

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