Flera länder är inte med på tåget om att stoppa import av rysk fisk. När frågan går mot omröstning är oenigheterna stora.
Rysk fisk skulle stoppas – nu ser EU ut att byta fot
EU.s planerade förbud mot import av rysk fisk riskerar att inte bli av.
Det kommer efter motstånd från flera medlemsländer inför beslutet om unionens 21 sanktionspaket mot Ryssland.
Enligt diplomatiska uppgifter är frågan en av de mest omstridda inför EU-ambassadörernas fortsatta förhandlingar.
Vill stryka kyrklig ledare
Fyra medlemsländer uppges fortfarande motsätta sig ett importförbud för rysk fisk, skriver EUObserver. Samtidigt vill Bulgarien att den rysk-ortodoxe patriarken Kirill stryks från den föreslagna sanktionslistan.
Även om länderna inte har pekats ut officiellt hör Tyskland, Frankrike, Nederländerna och Polen till de största importörerna av rysk fisk inom EU.
Den dominerande importprodukten är frysta fiskfiléer, framför allt torsk och alaskasej, som används i livsmedelsindustrin och i färdigproducerade fiskprodukter.
Trots Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har handeln med rysk fisk minskat betydligt mindre än många andra handelsflöden mellan EU och Ryssland.
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Importen har minskat
Under 2025 importerade unionen rysk fisk till ett värde av omkring 756 miljoner euro, vilket är i stort sett oförändrat jämfört med året före.
Samtidigt har importen utvecklats olika mellan medlemsländerna. Tysklands import av vissa typer av rysk torsk har ökat kraftigt sedan 2022, liksom Frankrikes.
I andra länder, däribland Nederländerna och Polen, har importen däremot minskat.
Enligt diplomatiska källor handlar motståndet främst om oro för konsekvenserna för den egna livsmedelsindustrin och sysselsättningen.
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Sägs vara tveksamma
Flera medlemsländer bedöms vara tveksamma till att införa ett förbud som riskerar att leda till högre kostnader och störningar i leveranskedjorna.
Frågan är samtidigt politiskt känslig eftersom EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen tidigare i juni offentliggjorde planerna på att stoppa importen av rysk torsk.
Om förbudet inte finns med i det slutliga sanktionspaketet skulle det ses som ett bakslag för kommissionens sanktionslinje.
EU medlemsländer arbetar med målsättningen att anta det nya sanktionspaketet senast den 13 juli. Förutom fiskimport omfattar förhandlingarna flera andra åtgärder riktade mot Ryssland.
Eftersom sanktioner kräver enhälligt stöd från samtliga medlemsländer återstår dock intensiva förhandlingar innan ett slutligt beslut kan fattas.
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