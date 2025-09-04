Saab rasar – amerikansk storbank tycker aktien är övervärderad

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Detta efter att den amerikanska storbanken Morgan Stanley gått ut med en ny analys där man råder investerare att minska i bolaget.

Upp 115 procent 2025

Svenska Saab (börskurs Saab) har precis som hela försvarssektorn gått otroligt starkt på börsen under senare år.

På tre år är kursen upp 484 procent och bara 2025 är värdet 115 procent högre än vad bolaget handlades för den sista december 2024.

Bakgrunden är såklart Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina som i sin tur lett till en rekordstor upprustning av hela Europas försvarssektor.

Satsningarna har också fått sparare och investerare att rusa till aktien. Antalet aktieägare har på tre år sexfaldigast i Saab.