Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Saab rasar – amerikansk storbank tycker aktien är övervärderad

Saab:s aktie rasar över 5 procent på torsdagen. Men bakom sig har aktien ett starkt 2025 i kursgrafen.
Saab:s aktie rasar över 5 procent på torsdagen. Men bakom sig har aktien ett starkt 2025 i kursgrafen. (Foto: Claudio Bresciani/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 04 sep. 2025Publicerad: 04 sep. 2025

Svenska försvarsbolaget Saab faller i öppningen över 5 procent på torsdagen och aktien är därmed en av Stockholmsbörsens största förlorare för dagen.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Detta efter att den amerikanska storbanken Morgan Stanley gått ut med en ny analys där man råder investerare att minska i bolaget.

Läs även: Klarna-grundaren tar upp kampen mot Saab – Dagens PS

ANNONS

Upp 115 procent 2025

Svenska Saab (börskurs Saab) har precis som hela försvarssektorn gått otroligt starkt på börsen under senare år.

På tre år är kursen upp 484 procent och bara 2025 är värdet 115 procent högre än vad bolaget handlades för den sista december 2024.

Bakgrunden är såklart Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina som i sin tur lett till en rekordstor upprustning av hela Europas försvarssektor.

Satsningarna har också fått sparare och investerare att rusa till aktien. Antalet aktieägare har på tre år sexfaldigast i Saab.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Rusning av nya aktieägare till Saab

När Dagens PS intervjuade Saabs vd Micael Johansson som Veckans börsprofil i mars så kommenterade han omvärldens nya syn på försvarssektorn så här:

ANNONS

“Jag är nog mest glad över att uppfattningen av att det vi håller på med har förändrats. Det gör att det är lättare att rekrytera men är också lättare för våra anställda när vår verksamhet inte ifrågasätts lika mycket längre. Tvärtom finns det nu en stor stolthet bland vår duktiga personal.”

Saab:s vd i stor intervju: “Europa behöver ett flaggskeppsprojekt”

“Jag är klart väldigt glad över att den här branschen ses som en hållbar bransch. Vi är ju ett fundament för hållbarhet, vi måste kunna skydda våra länder och befolkningar”, säger Saab:s vd Micael Johansson till Dagens PS apropå den radikala omsvängningen i synen på försvarssektorn bland börsens investerare.

Men i kölvattnet av de rusande börskurserna har det också uppstått en diskussion om Saab och de andra försvarsbolagen har blivit FÖR högt värderade.

Ja säger nu den amerikanska storbanken Morgan Stanley som inlett en bevakning av vår svenska försvarsstjärna.

Borde ned 14 procent till

Rekommendationen lyder “undervikt” med riktkursen 430 kronor rapporterar Placera.

Saab-aktien stängde på 532 kronor i onsdags, vilket innebär att riktkursen ligger 19 procent under marknadskursen vid tillfället för rådet.

Saab:s aktie faller omkring 5,5 procent i den inledande torsdagshandeln till 503 kronor.

Trots fallet så anser den amerikanska storbanken alltså att kursen borde backa ytterligare 14 procent för att vara rimligt värderad.

ANNONS

Läs även: Experterna varnar för ny fälla med globalfonder – Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AktietipsFörsvarsbolagSaabStockholmsbörsenSverige
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

ANNONS
Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart
Astrakan logo

I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.

Anmäl här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS