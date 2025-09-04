Svenska försvarsbolaget Saab faller i öppningen över 5 procent på torsdagen och aktien är därmed en av Stockholmsbörsens största förlorare för dagen.
Saab rasar – amerikansk storbank tycker aktien är övervärderad
Detta efter att den amerikanska storbanken Morgan Stanley gått ut med en ny analys där man råder investerare att minska i bolaget.
Läs även: Klarna-grundaren tar upp kampen mot Saab – Dagens PS
Upp 115 procent 2025
Svenska Saab (börskurs Saab) har precis som hela försvarssektorn gått otroligt starkt på börsen under senare år.
På tre år är kursen upp 484 procent och bara 2025 är värdet 115 procent högre än vad bolaget handlades för den sista december 2024.
Bakgrunden är såklart Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina som i sin tur lett till en rekordstor upprustning av hela Europas försvarssektor.
Satsningarna har också fått sparare och investerare att rusa till aktien. Antalet aktieägare har på tre år sexfaldigast i Saab.
Rusning av nya aktieägare till Saab
När Dagens PS intervjuade Saabs vd Micael Johansson som Veckans börsprofil i mars så kommenterade han omvärldens nya syn på försvarssektorn så här:
“Jag är nog mest glad över att uppfattningen av att det vi håller på med har förändrats. Det gör att det är lättare att rekrytera men är också lättare för våra anställda när vår verksamhet inte ifrågasätts lika mycket längre. Tvärtom finns det nu en stor stolthet bland vår duktiga personal.”
Saab:s vd i stor intervju: “Europa behöver ett flaggskeppsprojekt”
“Jag är klart väldigt glad över att den här branschen ses som en hållbar bransch. Vi är ju ett fundament för hållbarhet, vi måste kunna skydda våra länder och befolkningar”, säger Saab:s vd Micael Johansson till Dagens PS apropå den radikala omsvängningen i synen på försvarssektorn bland börsens investerare.
Men i kölvattnet av de rusande börskurserna har det också uppstått en diskussion om Saab och de andra försvarsbolagen har blivit FÖR högt värderade.
Ja säger nu den amerikanska storbanken Morgan Stanley som inlett en bevakning av vår svenska försvarsstjärna.
Borde ned 14 procent till
Rekommendationen lyder “undervikt” med riktkursen 430 kronor rapporterar Placera.
Saab-aktien stängde på 532 kronor i onsdags, vilket innebär att riktkursen ligger 19 procent under marknadskursen vid tillfället för rådet.
Saab:s aktie faller omkring 5,5 procent i den inledande torsdagshandeln till 503 kronor.
Trots fallet så anser den amerikanska storbanken alltså att kursen borde backa ytterligare 14 procent för att vara rimligt värderad.
Läs även: Experterna varnar för ny fälla med globalfonder – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
