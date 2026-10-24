Schweiz börsindex SMI har stigit 4,6 procent i oktober, medan Euro Stoxx 50 har fallit 3,2 procent. Schweiz har inte gått så mycket bättre än euroländernas börser sedan mars 2020. Dessa aktier stiger mest just nu.
Roche och Nestlé lyfter schweiziska börsen när Europa faller
Pengarna söker sig till defensiva bolag som Roche och Nestlé. Roche har stigit 12 procent i oktober, Nestlé har stigit 10 procent och Novartis 6,7 procent. De tre bolagen står för nästan halva indexets börsvärde och för hela månadens uppgång.
Flytten till defensiva bolag drivs av oro för värderingarna av AI-bolag, högre lånekostnader och politisk osäkerhet. För ett år sedan pekade förvaltarna i Bank of Americas enkät för första gången ut en AI-aktiebubbla som den största globala risken.
Riktkurserna både höjs och sänks
Nestlés organiska tillväxt ökade till 4 procent under tredje kvartalet, klart över analytikernas förväntningar på 3,4 procent, visade bolagets rapport den 22 oktober.
Den 23 oktober höjde Deutsche Banks läkemedelsanalytiker Emmanuel Papadakis Roche till köp med riktkursen 500 franc, från tidigare 340. Bank of Americas analytiker Nicolas Ceron sänkte däremot Nestlé till neutral med en riktkurs ner till 88 franc, ner från 94 franc. Minst 20 schweiziska bolag rapporterar nästa vecka, bland dem Novartis.
När de europeiska börserna föll den 19 oktober tappade SMI bara 0,2 procent. De defensiva tungviktarna dämpade fallet, skrev St. Galler Kantonalbank i sin dagliga marknadskommentar. Enligt banken pressades de europeiska börserna av fortsatta tvivel om att de stora AI-investeringarna lönar sig.
På Wall Street har investerare börjat jaga kvalitetsaktier med starka kassaflöden. För ett år sedan pekade förvaltarna i Bank of Americas enkät för första gången ut en AI-aktiebubbla som den största globala risken.
SEB:s aktiestrateg Esbjörn Lundevall bedömde att AI-oron hänger i, skrev EFN. Han pekar på Mycronic och ABB och kallar läget för ”skakigt”. Han säger:
Det ser man om man tittar på vilka aktier som går och inte går.
Nordnetkunder köpte Investor och Volvo
Nordnets kunder köpte mest Investor, Volvo och Cibus i september, framgår av bankens pressmeddelande. Sparekonomen Carl-Henrik Söderberg menar att oro för räntorna och AI-utvecklingen kan tänkas förklara att kunderna sålde amerikanska teknikaktier som Meta och Microsoft. De köpte också många svenska verkstadsjättar, banker och stabila utdelare.
Söderberg säger:
I en marknadsmiljö präglad av hög osäkerhet fungerar dessa bolag som grundpelare i mångas portföljer.
PS analys
Den schweiziska fristaden är smalare än den ser ut. När tre bolag står för hela uppgången är det i praktiken en satsning på två läkemedelsjättar och en livsmedelsjätte. Svenska sparare söker också trygghet, men i verkstadsjättar och banker, som brukar följa konjunkturen tätare än läkemedel och livsmedel.
Därför kan samma oro lyfta Zürich och pressa Stockholm.
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