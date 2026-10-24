Roche och Nestlé lyfter schweiziska börsen när Europa faller

Flytten till defensiva bolag drivs av oro för värderingarna av AI-bolag, högre lånekostnader och politisk osäkerhet. För ett år sedan pekade förvaltarna i Bank of Americas enkät för första gången ut en AI-aktiebubbla som den största globala risken.

Riktkurserna både höjs och sänks

Nestlés organiska tillväxt ökade till 4 procent under tredje kvartalet, klart över analytikernas förväntningar på 3,4 procent, visade bolagets rapport den 22 oktober.

Den 23 oktober höjde Deutsche Banks läkemedelsanalytiker Emmanuel Papadakis Roche till köp med riktkursen 500 franc, från tidigare 340. Bank of Americas analytiker Nicolas Ceron sänkte däremot Nestlé till neutral med en riktkurs ner till 88 franc, ner från 94 franc. Minst 20 schweiziska bolag rapporterar nästa vecka, bland dem Novartis.

När de europeiska börserna föll den 19 oktober tappade SMI bara 0,2 procent. De defensiva tungviktarna dämpade fallet, skrev St. Galler Kantonalbank i sin dagliga marknadskommentar. Enligt banken pressades de europeiska börserna av fortsatta tvivel om att de stora AI-investeringarna lönar sig.

På Wall Street har investerare börjat jaga kvalitetsaktier med starka kassaflöden. För ett år sedan pekade förvaltarna i Bank of Americas enkät för första gången ut en AI-aktiebubbla som den största globala risken.

SEB:s aktiestrateg Esbjörn Lundevall bedömde att AI-oron hänger i, skrev EFN. Han pekar på Mycronic och ABB och kallar läget för ”skakigt”. Han säger: