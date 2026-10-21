Wall Street byter strategi – nu jagar investerarna aktier med kvalitet

Stigande räntor höjer kraven

De stigande räntorna gör dessutom omfattande AI-satsningar dyrare att finansiera. Det ökar pressen på företagen att visa att investeringarna i datacenter, halvledare och datorkraft faktiskt kan ge tillräcklig avkastning.

”När kapitalkostnaden stiger blir den här investeringsboomen dyrare, vilket höjer kraven på avkastning”, säger Chuck Carlson, vd för Horizon Investment Services, till Reuters.

Axios beskriver hur finansieringen av AI-industrin går in i en mer återhållsam fas. Tron på teknikens långsiktiga potential finns kvar, men investerarna kräver tydligare vägar till lönsamhet.

De fem stora AI-aktörerna Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta och Oracle väntas tillsammans investera omkring 1 200 miljarder dollar nästa år, enligt Goldman Sachs uppskattning som Reuters rapporterat om.

”En av de viktigaste slutsatserna från rapportsäsongen blir om molnjättarnas lönsamhet kan växa snabbare än deras investeringar”, säger Kevin Shea, aktieanalytiker på BNY Wealth, till Reuters.

Klassisk börsdynamik

När AI-boomen hackar lägger strategerna på Wall Street om sin strategi, till mer fokus på kvalitet, så kallade defensiva aktier.

Det handlar om företag med stabila intäkter, starka balansräkningar och förmåga att höja priserna utan att tappa kunder. Egenskaperna blir mer attraktiva när räntorna stiger och investerarna börjar ifrågasätta hur snabbt de enorma AI-investeringarna kan betala sig.

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Enligt Business Insider har både Morgan Stanley och Goldman Sachs lyft fram kvalitetsaktier som ett intressant alternativ i ett mer osäkert marknadsläge.

Högre räntor gör framtida vinster mindre värda i dag och finansiering dyrare. Investerare söker sig därför till bolag med stabila vinster och låg skuldsättning. Det är förstås ingen revolution, utan klassisk börsdynamik.

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