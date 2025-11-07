Riksbanken varnar: Nya låneformer kan bli nästa riskfaktor

Efter kollapsen av den amerikanska bildelshandlaren First Brands, som finansierat sig via komplexa lånearrangemang utanför balansräkningen, har fokus riktats mot den växande sektorn för private credit.

Private credit är lån som ges direkt via fonder i stället för banker. Denna form av utlåning har vuxit explosionsartat i USA och utgör nu en central del av kapitalmarknaden.

Den tyska centralbankschefen Joachim Nagel uttryckte i en intervju med CNBC oro för sektorns risker, och även IMF har meddelat att man skärper bevakningen av så kallade icke-bank-finansiella mellanhänder.

Riksbanken följer utvecklingen kring private credit

Den snabba tillväxten av private credit har dessutom lockat stora institutionella investerare. Fonder, pensionsbolag och försäkringsaktörer söker högre avkastning, men tar därmed också på sig ökade kreditrisker.

Riksbankschefen Erik Thedéen bekräftar att frågan finns på Riksbankens radar.

”Vi har tittat på det i våra stabilitetsrapporter. Tidigare fokuserade vi på private equity, men bolagen de äger är ofta private credit-finansierade”, säger han till FinansWatch.

Det som sker i USA kommer smitta av sig på andra ekonomier, menar Thedéen. (Foto: Mary Altaffer/AP/TT)

Thedéen deltar även i internationella centralbanksforum där kreditstandarder, transparens och tillsyn diskuteras intensivt.

”Frågan är om dessa aktörer har lika noggranna system som bankerna. Det är inte givet”, konstaterar Thedéen