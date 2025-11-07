Den snabbt växande marknaden för så kallad private credit i USA oroar både IMF och centralbanker. Riksbankschefen Erik Thedéen varnar nu för att utvecklingen kan smitta av sig på svenska företag.
Riksbanken varnar: Nya låneformer kan bli nästa riskfaktor
Efter kollapsen av den amerikanska bildelshandlaren First Brands, som finansierat sig via komplexa lånearrangemang utanför balansräkningen, har fokus riktats mot den växande sektorn för private credit.
Private credit är lån som ges direkt via fonder i stället för banker. Denna form av utlåning har vuxit explosionsartat i USA och utgör nu en central del av kapitalmarknaden.
Den tyska centralbankschefen Joachim Nagel uttryckte i en intervju med CNBC oro för sektorns risker, och även IMF har meddelat att man skärper bevakningen av så kallade icke-bank-finansiella mellanhänder.
Läs även: Finanschefer varnar för populära lånetrenden: “Ett kasino”
Riksbanken följer utvecklingen kring private credit
Den snabba tillväxten av private credit har dessutom lockat stora institutionella investerare. Fonder, pensionsbolag och försäkringsaktörer söker högre avkastning, men tar därmed också på sig ökade kreditrisker.
Riksbankschefen Erik Thedéen bekräftar att frågan finns på Riksbankens radar.
”Vi har tittat på det i våra stabilitetsrapporter. Tidigare fokuserade vi på private equity, men bolagen de äger är ofta private credit-finansierade”, säger han till FinansWatch.
Thedéen deltar även i internationella centralbanksforum där kreditstandarder, transparens och tillsyn diskuteras intensivt.
”Frågan är om dessa aktörer har lika noggranna system som bankerna. Det är inte givet”, konstaterar Thedéen
Liten svensk exponering – men risk för smitta
I dagsläget är den direkta exponeringen mot private credit fortfarande liten i Sverige.
”Det är en ganska begränsad företeelse här, men mycket större i Europa, och enorm i USA. Allt som sker i USA kommer smitta över sig på andra ekonomier. Allt annat är naivt”, säger Thedéen i intervjun med Finanswatch
Riksbanken väntas i sin kommande stabilitetsrapport nästa vecka fördjupa analysen av den globala kreditmarknaden, särskilt med fokus på alternativa finansieringskällor som kan påverka likviditet och risknivåer i Sverige.
Utvecklingen kan på sikt påverka både kreditvillkor och finansieringskostnader globalt.
Missa inte: “Lån på lån” – så tjänar banker på den nya trenden
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
