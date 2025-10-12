Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Riksbankens miss och den hemvändande miljardären

Miljardären Henrik Müller-Hansen flyttar hem till Sverige och Riksbanken anklagas för att ha sänkt räntan i onödan. (Kollage: TT)
Miljardären Henrik Müller-Hansen flyttar hem till Sverige och Riksbanken anklagas för att ha sänkt räntan i onödan. (Kollage: TT)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 12 okt. 2025Publicerad: 12 okt. 2025

Tillväxten i Sverige ökar och förmögna svenskar väljer att flytta hem. Är det här tecken på en ekonomisk vår och ljusare tider?

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Riksbanken tog inga risker med den framtida tillväxten när man sänkte styrräntan med ytterligare 25 punkter förra mötet. Nu överraskas man av oväntat bra tillväxtsiffror i augusti. Återhämtningen går fortare än man trott.

Samtidigt nås vi av nyheter om svenska miljardärer som väljer att flytta tillbaka, efter ett mycket framgångsrikt entreprenörskap i grannlandet Norge.

Andra funderar på att flytta utomlands, inte minst på ålderns höst. Men vilket land är egentligen bäst att pensionera sig i som svensk? Och hur kunde en familj köpa hus i Italien för bara en euro?

Nedan summerar vi veckans mest lästa artiklar på Dagens PS.

Köpte hus i Italien för 11 kronor

För att motverka att landsbygden i Italien ska avfolkas helt säljer kommuner av fastigheter billigt mot att köparen åtar sig att bo och verka på orten under en längre tid.

Sedan 2017 har Mussomeli sålt runt 450 hus, varav cirka 150 för en euro, enligt fastighetsmäklaren Cinzia Sorce som var med och startade projektet. Resten är så kallade premiumhus för omkring 12 000 dollar, ofta redan beboeliga.

Hus i italien
Penne i Italien – ytterligare ett samhälle som säljer hus för en euro (Foto: Unsplash)

En av dem som nappade är Barbara Maerkl från Tyskland, som flyttade dit 2024.

ANNONS

”Jag trodde att Mussomeli var en övergiven stad där inget hände, och jag blev förvånad när jag hade fel”, säger hon till CNN.

Hon berättar att det tvärtom är fullt av liv på somrarna: 

”Religiösa festivaler, musikfestivaler, dans, liveband. Det var en stor överraskning”. 

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Där är det bäst att pensionera sig

Men det finns andra länder än Italien, särskilt för den som vill optimera för en pension i utlandet. Spanien kniper förstaplatsen i årets lista över det bästa landet för svenska pensionärer.

Landet erbjuder enligt analysen en svårslagen kombination av klimat, vård, infrastruktur och levnadskostnader. Dessutom finns ett stort svenskt community, vilket gör omställningen enklare.

“Sverige är ett mycket bra land att åldras i – men det finns länder som, för vissa, ger ännu bättre matchning mellan klimat, kostnadsläge och livskvalitet”, säger Sandra Lillienberg, chef på 60plusbanken.

“Det viktiga är att göra ett informerat val utifrån både plånbok och välmående”, tillägger hon. 

Tillväxten tar fart – var Riksbanken för snabb?

ANNONS

Riksbanken greps av oro när sommarmånaderna bjöd på svag tillväxt. En räntesänkning med 25 punkter skulle råda bot på den seglivade lågkonjunkturen.

riksbanken
Riksbankschefen Erik Thedéen hade mer pessimistiska siffror att tillgå när det senaste räntebeslutet togs. (Foto: Anders Wiklund/TT).

Men nu visar ny statistik från augusti att ekonomin redan har börjat växa i snabbare takt än väntat.

“Med dagens siffror, om man hade haft de här siffrorna med sig, är det inte säkert att räntan hade sänkts i september”, säger Suzanne Spector på Danske Bank till TT.

Trots den positiva utvecklingen finns vissa dämpande faktorer. Arbetsmarknaden visar svagare signaler, bland annat genom minskningen av antalet lediga jobb.

Vårtecken för Sverige?

Ett annat möjligt vårtecken för Sverige skulle kunna vara den hemvändande miljardären Henrik Müller-Hansen. Efter mer än två decennier i Norge väljer han att lämna landet för att ta sig hem.

Flytten beror främst på personliga skäl, men han är även kritisk till grannlandets skattesystem.

“Om jag skulle starta Gelato i dag skulle jag aldrig göra det i Norge. Det har blivit omöjligt att förutsäga vilka skatter som kommer att dyka upp i nästa sväng. Det blir väldigt svårt att planera, och därmed att bygga företag”, säger han till DN.

ANNONS

Flytten kommer dessutom med en rejäl prislapp. Enligt norska regler tvingas han betala en utlandsskatt på omkring 460 miljoner norska kronor, ett belopp som enligt DN kan växa till 850 miljoner inom tolv år om skatten skjuts upp.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ItalienNorgenyhetsveckanPensionRiksbanken
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

David och Emma
Spela klippet
Börs & Finans

"Lönsam skilsmässa" kan lyfta klassisk svensk aktie

12 okt. 2025
ANNONS
ANNONS