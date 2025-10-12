Tillväxten i Sverige ökar och förmögna svenskar väljer att flytta hem. Är det här tecken på en ekonomisk vår och ljusare tider?
Riksbankens miss och den hemvändande miljardären
Mest läst i kategorin
Toppekonomen: Sälj allt guld och gräv ner det
Guldpriset har stigit över 50 procent sedan årsskiftet och handlas nu kring 4 000 dollar per uns. Sälj allt gul och gräv ner det säger toppekonomen Willem Buiter om vad han anser vara årtusendenas bubbla. Willem Buiter, tidigare medlem i Bank of Englands räntepolitiska kommitté och före detta chesekonom på Citigroup, skriver i Financial Times …
Ingenjören som blev bankdirektör: ”2026 är vi en fullservice-bank”
”När jag började för ett år sedan hade vi 30 000 kortkunder. Per i dag har vi över 167 000. Det är en enorm tillväxt för oss som bank.” Det berättar Julie Chatterjee, vd på den svenska Northmill vars populära betalkort nu börjar dyka upp i var mans ficka. Men för utmanarbanken som en gång i tiden …
Miljardären flyttar till Sverige
Han blev miljardär på norsk mark. Nu packar den svenske entreprenören väskorna och flyttar till Sverige, med en dyr prislapp. Efter mer än två decennier i Norge väljer entreprenören och Gelato-grundaren Henrik Müller-Hansen att lämna landet. Beslutet är personligt, men också kostsamt. Missa inte: Jonas, 53, sökte hundratals jobb – blev uppläxad för sin erfarenhet. …
Han kammar hem supervinst i svenska nischbanken
Norges rikaste man, redaren John Fredriksen, har redan gjort en supervinst på 600 miljoner kronor i den svenska nischbankjätten Noba Bank. Den svenska nischbankjätten Noba Bank noterades i slutet av september i Stockholm där värderingen hamnade på 35 miljarder kronor. Satsade på Fabege Norges rikaste man John Fredriksen är ofta snabb med sina investeringar, där …
Försvarsaktier: Uppstickaren får stororder i USA
Försvarsaktien är upp 61 procent på börsen i år. Nu har den svenska uppstickaren fått en genombrottsorder i USA på 52 miljoner kronor. ”Detta är den största ordern på MilDefs egenutvecklade 19/2-teknikplattform (datorer, switchar, servrar, routrar) som tagits av vårt bolag i USA”, bekräftar bolagets IR-chef Olof Engvall till Dagens PS. Läs även: Oro för …
Riksbanken tog inga risker med den framtida tillväxten när man sänkte styrräntan med ytterligare 25 punkter förra mötet. Nu överraskas man av oväntat bra tillväxtsiffror i augusti. Återhämtningen går fortare än man trott.
Samtidigt nås vi av nyheter om svenska miljardärer som väljer att flytta tillbaka, efter ett mycket framgångsrikt entreprenörskap i grannlandet Norge.
Andra funderar på att flytta utomlands, inte minst på ålderns höst. Men vilket land är egentligen bäst att pensionera sig i som svensk? Och hur kunde en familj köpa hus i Italien för bara en euro?
Nedan summerar vi veckans mest lästa artiklar på Dagens PS.
Köpte hus i Italien för 11 kronor
För att motverka att landsbygden i Italien ska avfolkas helt säljer kommuner av fastigheter billigt mot att köparen åtar sig att bo och verka på orten under en längre tid.
Sedan 2017 har Mussomeli sålt runt 450 hus, varav cirka 150 för en euro, enligt fastighetsmäklaren Cinzia Sorce som var med och startade projektet. Resten är så kallade premiumhus för omkring 12 000 dollar, ofta redan beboeliga.
En av dem som nappade är Barbara Maerkl från Tyskland, som flyttade dit 2024.
”Jag trodde att Mussomeli var en övergiven stad där inget hände, och jag blev förvånad när jag hade fel”, säger hon till CNN.
Hon berättar att det tvärtom är fullt av liv på somrarna:
”Religiösa festivaler, musikfestivaler, dans, liveband. Det var en stor överraskning”.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Där är det bäst att pensionera sig
Men det finns andra länder än Italien, särskilt för den som vill optimera för en pension i utlandet. Spanien kniper förstaplatsen i årets lista över det bästa landet för svenska pensionärer.
Landet erbjuder enligt analysen en svårslagen kombination av klimat, vård, infrastruktur och levnadskostnader. Dessutom finns ett stort svenskt community, vilket gör omställningen enklare.
“Sverige är ett mycket bra land att åldras i – men det finns länder som, för vissa, ger ännu bättre matchning mellan klimat, kostnadsläge och livskvalitet”, säger Sandra Lillienberg, chef på 60plusbanken.
“Det viktiga är att göra ett informerat val utifrån både plånbok och välmående”, tillägger hon.
Tillväxten tar fart – var Riksbanken för snabb?
Riksbanken greps av oro när sommarmånaderna bjöd på svag tillväxt. En räntesänkning med 25 punkter skulle råda bot på den seglivade lågkonjunkturen.
Men nu visar ny statistik från augusti att ekonomin redan har börjat växa i snabbare takt än väntat.
“Med dagens siffror, om man hade haft de här siffrorna med sig, är det inte säkert att räntan hade sänkts i september”, säger Suzanne Spector på Danske Bank till TT.
Trots den positiva utvecklingen finns vissa dämpande faktorer. Arbetsmarknaden visar svagare signaler, bland annat genom minskningen av antalet lediga jobb.
Vårtecken för Sverige?
Ett annat möjligt vårtecken för Sverige skulle kunna vara den hemvändande miljardären Henrik Müller-Hansen. Efter mer än två decennier i Norge väljer han att lämna landet för att ta sig hem.
Flytten beror främst på personliga skäl, men han är även kritisk till grannlandets skattesystem.
“Om jag skulle starta Gelato i dag skulle jag aldrig göra det i Norge. Det har blivit omöjligt att förutsäga vilka skatter som kommer att dyka upp i nästa sväng. Det blir väldigt svårt att planera, och därmed att bygga företag”, säger han till DN.
Flytten kommer dessutom med en rejäl prislapp. Enligt norska regler tvingas han betala en utlandsskatt på omkring 460 miljoner norska kronor, ett belopp som enligt DN kan växa till 850 miljoner inom tolv år om skatten skjuts upp.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Biljätten Porsche i gungning – ett land orsakar jättefallet
Porsche har drabbats av ett rejält försäljningsfall. Samtidigt som en nyckelmarknad växer, är det en annan jätte som backar kraftigt. Lyxbiltillverkaren Porsche har sett sin globala försäljning minska under de första nio månaderna av år 2025, skriver Reuters. Företaget pekar på tuffa marknadsförhållanden och stark konkurrens som orsaker, med den största nedgången noterad i Kina. …
Så kan du tjäna 48 miljoner kronor på en bugg
Apple söker desperat säkerhetshål i sina system. Nu lockar teknikjätten med en gigantisk belöning – upp till $5 miljoner kan betalas ut. Teknikjätten Apple höjer nu insatserna i sitt program för att hitta säkerhetsbrister, och betalar ut upp till $2 miljoner för de allvarligaste exploateringskedjorna som kan utnyttjas av spionprogram. Företaget introducerar även en bonusstruktur …
"Lönsam skilsmässa" kan lyfta klassisk svensk aktie
En av Stockholmsbörsens mest klassiska aktier kan vara på väg in i en ny era. När SKF knoppar av sin fordonsverksamhet nästa år, ser analytiker potential för kraftigt uppvärderade aktiekurser. "Den klassiska aktien vi pratar om är SKF – Svenska Kullagerfabriken", säger David Ingnäs, ekonomijournalist på Dagens PS. Nästan exakt hundra år efter att Volvo …
Varningen till Trump: USA kan få brist på mat
Donald Trumps eget arbetsmarknadsdepartement pekar nu i hemlighet på risken att hans politik ger både matbrist och högre priser. I tysthet och dolt väl i en anmälan till Federal Register medger Donald Trumps eget arbetsmarknadsdepartement att hans politik kring invandring riskerar att skapa en ”utbudschock och matbrist” samt leda till högre priser. Stopp för invandring …
Riksbankens miss och den hemvändande miljardären
Tillväxten i Sverige ökar och förmögna svenskar väljer att flytta hem. Är det här tecken på en ekonomisk vår och ljusare tider? Riksbanken tog inga risker med den framtida tillväxten när man sänkte styrräntan med ytterligare 25 punkter förra mötet. Nu överraskas man av oväntat bra tillväxtsiffror i augusti. Återhämtningen går fortare än man trott. …