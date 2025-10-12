Riksbankens miss och den hemvändande miljardären

Riksbanken tog inga risker med den framtida tillväxten när man sänkte styrräntan med ytterligare 25 punkter förra mötet. Nu överraskas man av oväntat bra tillväxtsiffror i augusti. Återhämtningen går fortare än man trott.

Samtidigt nås vi av nyheter om svenska miljardärer som väljer att flytta tillbaka, efter ett mycket framgångsrikt entreprenörskap i grannlandet Norge.

Andra funderar på att flytta utomlands, inte minst på ålderns höst. Men vilket land är egentligen bäst att pensionera sig i som svensk? Och hur kunde en familj köpa hus i Italien för bara en euro?

Köpte hus i Italien för 11 kronor

För att motverka att landsbygden i Italien ska avfolkas helt säljer kommuner av fastigheter billigt mot att köparen åtar sig att bo och verka på orten under en längre tid.

Sedan 2017 har Mussomeli sålt runt 450 hus, varav cirka 150 för en euro, enligt fastighetsmäklaren Cinzia Sorce som var med och startade projektet. Resten är så kallade premiumhus för omkring 12 000 dollar, ofta redan beboeliga.

Penne i Italien – ytterligare ett samhälle som säljer hus för en euro (Foto: Unsplash)

En av dem som nappade är Barbara Maerkl från Tyskland, som flyttade dit 2024.

”Jag trodde att Mussomeli var en övergiven stad där inget hände, och jag blev förvånad när jag hade fel”, säger hon till CNN.

Hon berättar att det tvärtom är fullt av liv på somrarna:

”Religiösa festivaler, musikfestivaler, dans, liveband. Det var en stor överraskning”.