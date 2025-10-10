Dagens PS
Oväntade siffran: Riksbanken hade fel om Sverige

riksbanken
Riksbankschefen Erik Thedéen hade mer pessimistiska siffror att tillgå när det senaste räntebeslutet togs. (Foto: Anders Wiklund/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 10 okt. 2025Publicerad: 10 okt. 2025

För bara några veckor sedan sänkte Riksbanken styrräntan för att få fart på svensk ekonomi. Nu kommer siffror som visar att ekonomin redan tycks ha kommit igång – snabbare än banken räknat med.

Sveriges ekonomi utvecklades starkare än prognoserna i augusti.

Enligt Statistiska centralbyråns indikator steg BNP med 1,1 procent jämfört med juli. På årsbasis motsvarade det en uppgång på 2,4 procent, kalenderkorrigerat, skriver SCB.

Utfallet var klart högre än väntat. Ekonomer hade i förväg räknat med en stillastående utveckling.

Konsumerar mer igen

Den breda tillväxten förklaras framför allt av en återhämtning i hushållens konsumtion, som länge hållit tillbaka svensk ekonomi, samt en ökad aktivitet i näringslivets produktion.

BNP-indikatorn är en tidig och preliminär sammanställning, baserad på ett mer begränsat statistiskt underlag än de ordinarie kvartalsräkenskaperna.

Den används för att ge en snabb bild av utvecklingen i ekonomin. Månadssiffrorna kan revideras när mer komplett data blir tillgänglig.

Räntefönstret stängt för Riksbanken

Klart är att augustiutfallet stärker bilden av en återhämtning som nu tar bättre fart än tidigare bedömningar.

För Riksbanken kan utvecklingen komplicera läget. Räntan sänktes i september för att stimulera en svag ekonomi, men med ett starkare konjunkturläge minskar utrymmet för ytterligare lättnader.

Bedömare menar att centralbanken sannolikt inte hade genomfört sänkningen om de haft tillgång till dessa siffror vid beslutstillfället.

“Inte säkert”

“Med dagens siffror, om man hade haft de här siffrorna med sig, är det inte säkert att räntan hade sänkts i september”, säger Suzanne Spector på Danske Bank till TT.

Trots den positiva utvecklingen finns vissa dämpande faktorer. Arbetsmarknaden visar svagare signaler, bland annat genom minskningen av antalet lediga jobb.

Dessutom är det för tidigt att dra långtgående slutsatser av en enskild månad, skriver SCB.

Tydligare bild av Sveriges ekonomi

Kalenderjusteringen påverkar också jämförelsen, eftersom augusti i år hade en arbetsdag mindre än samma månad 2024.

Även med dessa reservationer är bilden tydlig: hushållen har börjat konsumera mer, samtidigt som industrin och tjänstesektorn ökat sin produktion.

Det stärker hoppet om att svensk ekonomi kan återhämta sig snabbare än väntat efter en lång period av låg tillväxt och hög ränta.

