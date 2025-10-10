Oväntade siffran: Riksbanken hade fel om Sverige

Sveriges ekonomi utvecklades starkare än prognoserna i augusti.

Enligt Statistiska centralbyråns indikator steg BNP med 1,1 procent jämfört med juli. På årsbasis motsvarade det en uppgång på 2,4 procent, kalenderkorrigerat, skriver SCB.

Utfallet var klart högre än väntat. Ekonomer hade i förväg räknat med en stillastående utveckling.

Konsumerar mer igen

Den breda tillväxten förklaras framför allt av en återhämtning i hushållens konsumtion, som länge hållit tillbaka svensk ekonomi, samt en ökad aktivitet i näringslivets produktion.

BNP-indikatorn är en tidig och preliminär sammanställning, baserad på ett mer begränsat statistiskt underlag än de ordinarie kvartalsräkenskaperna.

Den används för att ge en snabb bild av utvecklingen i ekonomin. Månadssiffrorna kan revideras när mer komplett data blir tillgänglig.