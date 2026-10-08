Riggade ölpriser misstänks – jättarna faller på börsen

Japans konkurrensmyndighet, Japan Fair Trade Commission, genomförde på onsdagen en husrannsakan hos landets fyra stora bryggerier. Misstanken är att bolagen kan ha samarbetat om priserna på öl och andra maltbaserade drycker som säljs till grossister.

Det handlar om Asahi Breweries, Kirin Brewery, Sapporo Breweries och Suntory Spirits. Tillsammans står bolagen för mer än 90 procent av den japanska ölmarknaden, enligt Reuters.

Misstankarna gäller bland annat hur och när priserna skulle höjas. Japanska medier rapporterar att försäljningschefer från bryggerierna ska ha träffats utanför ordinarie branschmöten och diskuterat prisökningar.

Fokus ligger bland annat på prishöjningarna i oktober 2022 och april 2025. Samtliga fyra bolag höjde priserna vid dessa tidpunkter och hänvisade till ökade kostnader för råvaror, energi och transporter.

Det är inte prishöjningarna i sig som är problemet. Den centrala frågan för konkurrensmyndigheten är om konkurrenterna fattade besluten tillsammans i stället för var och en för sig.

Om misstankarna bekräftas kan det handla om ett brott mot Japans konkurrenslagstiftning. Myndigheten uppges överväga en brottsanmälan till åklagare.

”Vi kommer att samarbeta fullt ut med Japans konkurrensmyndighets utredning”, uppgav Kirin enligt BBC.

Börsbolagen faller

Även Asahi, Suntory och Sapporo har bekräftat att deras verksamheter har utsatts för undersökningar och sagt att de kommer att samarbeta med myndigheterna. Några slutsatser om bolagens skuld har ännu inte presenterats.

ANNONS

Marknaden reagerade snabbt på beskedet. Aktierna i de börsnoterade bryggerierna föll, med Sapporo ned som mest 3,7 procent, Kirin drygt 3 procent och Asahi omkring 2,5 procent under onsdagens handel, enligt Reuters. Suntorys moderbolag är inte börsnoterat.

Fallet är särskilt känsligt eftersom de fyra bolagen har en så stark ställning på den japanska marknaden. För öl och liknande drycker uppgick den inhemska försäljningen till omkring 1,61 biljoner yen, motsvarande cirka 10 miljarder dollar, under 2024, enligt japanska skattemyndigheter.

För öl och liknande drycker uppgick den inhemska försäljningen till omkring 1,61 biljoner yen, motsvarande cirka 10 miljarder dollar, under 2024, enligt japanska skattemyndigheter.