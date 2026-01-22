Rekordår för folkölen: "Möter efterfrågan"

Totalt sett ökade bryggeribranschens försäljning med 2 procent under 2025, men den största ökningen står de alkoholsvaga dryckerna för: folköl, mellanöl och alkoholfri öl har fått sig ett rejält uppsving.

“Vi ser nu en tydlig rörelse mot alkoholsvagare alternativ. Konsumenterna efterfrågar flexibilitet och valfrihet, och bryggerierna har under lång tid byggt upp ett starkt och brett sortiment som möter den efterfrågan”, säger Anna-Karin Fondberg, vd på Sveriges Bryggerier i ett pressmeddelande.

I handeln ökade försäljningen av folköl (alltså öl med 2,8 volymprocent alkohol) med 3 procent, vilket markerar ett brott från tidigare års negativa trender i Sverige. Men det var på restaurang som folkölen fick skina ordentligt – där ökade försäljningen med nästan 22 procent. Motsvarande siffror för mellanöl (3,5–4,5 volymprocent alkohol) uppges vara 4 procent respektive 11 procent i restaurangsektorn.

Försäljningen av alkoholfri öl var också i uppåtgående trend, men något svagare än tidigare år. Inom restaurangsektorn ökade försäljningen av alkoholfri öl med nästan 8 procent.

60 procent av all läsk är sockerfri

Även de sockerfria läskalternativen har under 2025 fortsatt sina positiva trender. Försäljningen av sockerfri läsk ökade med 8,9 procent, medan sockrad läsk minskade med 5,5 procent. I restaurangerna var utvecklingen ännu tydligare, sockerfri läsk ökade med nästan 10 procent, samtidigt som sockrad läsk tappade kraftigt, med drygt 15 procent.

Enligt rapporten är nu 60 procent av all läsk som säljs sockerfri.

“Det här handlar om en långsiktig förflyttning mot drycker med lägre alkohol- och sockerhalt. Bryggerierna spelar en central roll i den utvecklingen genom att erbjuda attraktiva alternativ för fler tillfällen”, säger Anna-Karin Fondberg.

