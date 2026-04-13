Pistagekris: Sommarglassen blir dyrare och sämre

Högsäsong för pistagenötter

Kriset träffar mitt i den känsligaste perioden på året. Svenska hantverksbagerier och gelaterier som satsat på pistagesortimentet möts nu av kraftigt höjda inköpskostnader rakt in i sommarens högsäsong.

Efterfrågan har dessutom skjutit i höjden efter virala Tiktok-trender och recept såsom den populära ”Dubaichokladen” som sålde slut land och rike runt, och som alla ville vara en del av. Till och med chokladtillverkande Lindt tog fram sin egna version av den nötiga favoriten.

Pistageglass, pistagebullar och Dubai-inspirerade praliner är inte längre självklara val på menyn till samma pris och med samma mängd nöt som förra sommaren.

PS analys: Ingen vändning så länge kriget pågår

En normalisering av pistagepriser kräver i praktiken att minst ett av tre villkor uppfylls. Antingen att kriget i Iran avslutas och sjöfarten normaliseras, att USA:s skörd i år slår rekord och kompenserar det iranska bortfallet, eller att konsumentefterfrågan på pistage kyls av.

Det tredje scenariot är minst troligt eftersom Dubai-chokladtrenden fortfarande driver efterfrågan globalt. Det andra är möjligt men tar tid. Kalifornien väntas enligt branschbedömningar ha ett starkt skördeår, vilket kan lätta på pressen mot slutet av året.

Det första är det enda som ger snabb effekt, men inget tyder i dag på ett nära förestående slut på konflikten. Bedömningen är att pistagepriser förblir höga under hela den svenska sommaren 2026.

Fikakunden och glassätaren får räkna med att märka det, i plånboken och på tallriken.

