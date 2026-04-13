Sedan slutet av 2023 har pistagepriset stigit ungefär 30 procent, och Iran-krigets utbrott lade ytterligare press på en marknad som redan var ansträngd. Det slår nu mot bagerier och glassproducenter.
Pistagekris: Sommarglassen blir dyrare och sämre
Vi har tidigare rapporterat om hur Iran-kriget pressat upp energipriser och livsmedelskostnader för svenska hushåll. Nu drabbar det en råvara de flesta förknippar med sommarnöje och fikabord: Pistagenötter.
Priset på den populära nöten landade på 4,57 dollar per pound i mars, nämre 100 kronor per kilo. Det är den högsta nivån sedan maj 2018, enligt råvaruanalytikern Expana.
Bageriers och glasstillverkares tre val
Iran svarar för ungefär en femtedel av världens pistageproduktion och en tredjedel av exporten, enligt det amerikanska jordbruksdepartementet USDA. Rederier ställde in alla nya bokningar till Mellanöstern från 2 mars, vilket stryper flödena till handelsnavet i UAE och vidare ut på världsmarknaden.
För svenska glass- och konditoribranschen innebär det tre alternativ, alla dåliga. Antingen höjs priset på produkten, mängden pistage minskas i receptet, eller så byts nöten ut mot ett billigare alternativ som mandel eller hasselnöt. I praktiken ser konsumenten ofta en kombination av alla tre.
Högsäsong för pistagenötter
Kriset träffar mitt i den känsligaste perioden på året. Svenska hantverksbagerier och gelaterier som satsat på pistagesortimentet möts nu av kraftigt höjda inköpskostnader rakt in i sommarens högsäsong.
Efterfrågan har dessutom skjutit i höjden efter virala Tiktok-trender och recept såsom den populära ”Dubaichokladen” som sålde slut land och rike runt, och som alla ville vara en del av. Till och med chokladtillverkande Lindt tog fram sin egna version av den nötiga favoriten.
Pistageglass, pistagebullar och Dubai-inspirerade praliner är inte längre självklara val på menyn till samma pris och med samma mängd nöt som förra sommaren.
PS analys: Ingen vändning så länge kriget pågår
En normalisering av pistagepriser kräver i praktiken att minst ett av tre villkor uppfylls. Antingen att kriget i Iran avslutas och sjöfarten normaliseras, att USA:s skörd i år slår rekord och kompenserar det iranska bortfallet, eller att konsumentefterfrågan på pistage kyls av.
Det tredje scenariot är minst troligt eftersom Dubai-chokladtrenden fortfarande driver efterfrågan globalt. Det andra är möjligt men tar tid. Kalifornien väntas enligt branschbedömningar ha ett starkt skördeår, vilket kan lätta på pressen mot slutet av året.
Det första är det enda som ger snabb effekt, men inget tyder i dag på ett nära förestående slut på konflikten. Bedömningen är att pistagepriser förblir höga under hela den svenska sommaren 2026.
Fikakunden och glassätaren får räkna med att märka det, i plånboken och på tallriken.
Läs även: Guldägget att lägga i portföljen: Sill, ägg och choklad
På samma tema: Svenskt godis och mattor tar över amerikanska marknaden