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Revolut under tillsyn – bristande kontroller

Revolut brister i kontrollerna mot penningtvätt, konstaterar en domstol i Italien. Arkivbild.
Revolut brister i kontrollerna mot penningtvätt, konstaterar en domstol i Italien. Foto: Henrik Montgomery/TT
Flera personer med kriminella kopplingar har kunnat tvätta pengar via banken som en följd av bristande kontroller, rapporterar nyhetsbyrån AFP och hänvisar till italienska domstolshandlingar.

Den brittiska fintechkoncernen Revoluts italienska verksamhet ska stå under rättslig tillsyn i ett år.

Anledningen är brister i kontrollerna mot penningtvätt.

Flera personer med kriminella kopplingar har kunnat tvätta pengar via banken som en följd av bristande kontroller, rapporterar nyhetsbyrån AFP och hänvisar till italienska domstolshandlingar.

”Vi tar våra tillsynsförpliktelser och våra kontroller mot penningtvätt på största allvar, och vi arbetar kontinuerligt med att stärka våra system för att bekämpa ekonomisk brottslighet”, uppger Revolut i en kommentar enligt Reuters.

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