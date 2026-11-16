Revolut under tillsyn – bristande kontroller

Flera personer med kriminella kopplingar har kunnat tvätta pengar via banken som en följd av bristande kontroller, rapporterar nyhetsbyrån AFP och hänvisar till italienska domstolshandlingar.

”Vi tar våra tillsynsförpliktelser och våra kontroller mot penningtvätt på största allvar, och vi arbetar kontinuerligt med att stärka våra system för att bekämpa ekonomisk brottslighet”, uppger Revolut i en kommentar enligt Reuters.