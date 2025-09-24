Dagens PS
Wall Streets superinvesterare tipsar: Köp guld

guld
Jeffrey Gundlach är en av Wall Street-topparna som rekommenderar investerare att ta position i guld. (Foto: Richard Drew/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 24 sep. 2025Publicerad: 24 sep. 2025

Flera ikoniska Wall Street-investerare har smak för guld och rekommenderar andra att samla på sig ädelmetallen som uppges vara på väg mot sitt bästa år sedan 1979.

Bland de legendariska investerare som hissar den glänsande råvaran finns exempelvis Ray Dalio, Jeffrey Gundlach och David Einhorn.

Guld har varit de kända investerarnas rekommendation som en trygg hamn hela året.

Så mycket har priset på guld stigit i år

Hittills i år är guldpriset upp med 38 procent, enligt Business Insider som konstaterar att uppgången delvis har koppling till inflationsoron, men även den amerikanska ekonomins motståndskraft har bidragit till uppsvinget för guld liksom den amerikanska skulden.

Ray Dalio, som är hedgefondmiljardär och står bakom Bridgewater, en av världens största hedgefonder, är alltså en av dem som ser råvaran som en säker tillflyktsort, förklarar han för CNBC.

Han tror till och med att guld kan bli mer värdefullt på sikt än stora valutor, och detta förklarar Dalio med det tryck som finns från stigande underskott i världen, berättar BI.

Dalios tips: 10 procent guldtackar i portföljen

Han beskriver exempelvis USA:s skuldberg som ohållbart.

Dalios råd är att investerare diversifierar sin portfölj med en allokering på 10 procent i guldtackor.

Jeffrey Gundlach, som beskrivs som Wall Streets ”obligationskung” ser guld som en av de bästa investeringarna som makroklimatet ser ut i dag.

Han framhåller att ädelmetallen kan skydda investerare dels från USA:s inflationsrisker, dels för konsekvenserna av landets stigande skulder.

Han bedömer att den amerikanska dollarn fortsätter vara svag.

Han rekommenderar en 25-procentig exponering

Han har nyligen uttalat i CNBC att investerare borde ha 25 procent guld i sin portfölj då ädelmetallen. Det är både ”en försäkring” och ”vinnande” i dagens ekonomiska situation, anser han.

Om han får rätt i sina spekulationer klättrar guld över 4 000 dollar i slutet av 2025, vilket är en uppgång med 8 procent från nivåerna för närvarande.

David Einhorn, medgrundare av Greenlight Capital, skulle från sin horisont vara glad om guldpriset når 3 800 dollar per uns, och även han har återkommande vurmat för guld.

David Einhorn ångrar inte sin horisont mot guld

Guld handlar om förtroendet för finanspolitiken och penningpolitiken, Sedan vi köpte guld år 2008 eller så har det varit tydligt för mig att den amerikanska finans- och penningpolitiken både är för aggressiv och skapar en risk.”

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

