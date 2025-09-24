Wall Streets superinvesterare tipsar: Köp guld

Spara upp till 40% på hemlarm med digitalt dörrlås

Bland de legendariska investerare som hissar den glänsande råvaran finns exempelvis Ray Dalio, Jeffrey Gundlach och David Einhorn.

Guld har varit de kända investerarnas rekommendation som en trygg hamn hela året.

ANNONS

Så mycket har priset på guld stigit i år

Hittills i år är guldpriset upp med 38 procent, enligt Business Insider som konstaterar att uppgången delvis har koppling till inflationsoron, men även den amerikanska ekonomins motståndskraft har bidragit till uppsvinget för guld liksom den amerikanska skulden.

Ray Dalio, som är hedgefondmiljardär och står bakom Bridgewater, en av världens största hedgefonder, är alltså en av dem som ser råvaran som en säker tillflyktsort, förklarar han för CNBC.

Han tror till och med att guld kan bli mer värdefullt på sikt än stora valutor, och detta förklarar Dalio med det tryck som finns från stigande underskott i världen, berättar BI.