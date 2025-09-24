Flera ikoniska Wall Street-investerare har smak för guld och rekommenderar andra att samla på sig ädelmetallen som uppges vara på väg mot sitt bästa år sedan 1979.
Wall Streets superinvesterare tipsar: Köp guld
Mest läst i kategorin
Experten: Så bör du exponera dig mot guld
Fysiskt guld eller aktier i guldgruvor – vad är bäst? Här är proffsets råd på Morningstar. Det hänger på vad du har för mål med investeringen, enligt Nicolò Bragazza, biträdande portföljförvaltare på Morningstar Wealth. ”Fysisk guldexponering är att föredra för att få ett resultat som ligger närmare guldpriserna, medan mer riskbenägna eller avkastningsinriktade investerare kan …
Från bortglömda till börsvinnare: här är de dolda oljeinvesteringarna
Oljepriset har sjunkit kraftigt den senaste tiden vilket innebär bekymmer för producenterna. Men oljeraffinaderierna har rusat på börsen. Bolag som Valero Energy och Marathon Petroleum har stigit minst 30 procent i år på börsen, vilket placerar dem före cirka 90 procent av S&P 500-företagen, skriver Bloomberg. Mindre raffinaderier har haft ännu större framgångar. Par Pacific …
Rekorden för guld och börsen tecken på rädsla
Enligt Deutsche Bank är de samtidiga rekorden för guld och aktiemarknaden en indikation på rädsla på börsen. Normalt når inte guld nya rekord när aktiemarknaden också toppar, men detta har nu hänt. I fredags stängde det breda börsriktmärket på Wall Street, S&P 500, till ny rekordnivå när indexet klättrade 0,49 procent. Så mycket har guld …
Trump pressar EU att fasa ut rysk gas snabbare
Trump kräver att EU slutar köpa rysk energi om hårdare USA-sanktioner mot Putin ska bli verklighet, och nu överväger blocket en utfasning av rysk flytande naturgas ett år tidigare än planerat. Det här uppger Bloomberg och berättar att EU-kommissionen, som är unionens verkställande gren, vill påskynda slutet på gasaffärerna med Ryssland. Det hela ska enligt …
USA och Saudi i maskopi om priset på olja
Trots det fallande oljepriset har OPEC+ överraskat marknaden med ännu en produktionshöjning. Tidigare försök att pressa upp priset är som bortblåsta. Vad ligger bakom den nya strategin? Priset på olja har fått sig en rejäl törn under 2025. Även om svenska politiker gärna vill ta åt sig äran för att bensin och diesel fallit ner …
Bland de legendariska investerare som hissar den glänsande råvaran finns exempelvis Ray Dalio, Jeffrey Gundlach och David Einhorn.
Guld har varit de kända investerarnas rekommendation som en trygg hamn hela året.
Så mycket har priset på guld stigit i år
Hittills i år är guldpriset upp med 38 procent, enligt Business Insider som konstaterar att uppgången delvis har koppling till inflationsoron, men även den amerikanska ekonomins motståndskraft har bidragit till uppsvinget för guld liksom den amerikanska skulden.
Ray Dalio, som är hedgefondmiljardär och står bakom Bridgewater, en av världens största hedgefonder, är alltså en av dem som ser råvaran som en säker tillflyktsort, förklarar han för CNBC.
Han tror till och med att guld kan bli mer värdefullt på sikt än stora valutor, och detta förklarar Dalio med det tryck som finns från stigande underskott i världen, berättar BI.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Dalios tips: 10 procent guldtackar i portföljen
Han beskriver exempelvis USA:s skuldberg som ohållbart.
Dalios råd är att investerare diversifierar sin portfölj med en allokering på 10 procent i guldtackor.
Jeffrey Gundlach, som beskrivs som Wall Streets ”obligationskung” ser guld som en av de bästa investeringarna som makroklimatet ser ut i dag.
Han framhåller att ädelmetallen kan skydda investerare dels från USA:s inflationsrisker, dels för konsekvenserna av landets stigande skulder.
Han bedömer att den amerikanska dollarn fortsätter vara svag.
Han rekommenderar en 25-procentig exponering
Han har nyligen uttalat i CNBC att investerare borde ha 25 procent guld i sin portfölj då ädelmetallen. Det är både ”en försäkring” och ”vinnande” i dagens ekonomiska situation, anser han.
Om han får rätt i sina spekulationer klättrar guld över 4 000 dollar i slutet av 2025, vilket är en uppgång med 8 procent från nivåerna för närvarande.
David Einhorn, medgrundare av Greenlight Capital, skulle från sin horisont vara glad om guldpriset når 3 800 dollar per uns, och även han har återkommande vurmat för guld.
David Einhorn ångrar inte sin horisont mot guld
”Guld handlar om förtroendet för finanspolitiken och penningpolitiken, Sedan vi köpte guld år 2008 eller så har det varit tydligt för mig att den amerikanska finans- och penningpolitiken både är för aggressiv och skapar en risk.”
Missa inte: Rekorden för guld och börsen tecken på rädsla DagensPS
Läs även: Experten: Så bör du exponera dig mot ädelmetallen DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Erbjudandet gäller endast till 30 september! Nyckelfri vardag – Lås upp på distans – Upptäcker inbrottet innan det sker – Anslutet till larmcentral 24/7 – Snabb hjälp vid larm
Senaste nytt
Larry Ellisons miljardlöfte har förvandlats till ett mysterium
Oracles grundare Larry Ellison har lovat att donera nästan hela sin enorma förmögenhet, men satsningen kantas nu av ett mysterium. Han är miljardären som överlevt teknikskiften och är i dag världens näst rikaste man. 81 år gammal är Larry Ellison åter central i teknikvärlden efter gigantiska AI-affärer, men hans filantropiska satsning kantas nu av ett …
Miljardären varnar för apokalyps: Kan öppna dörren för "Antikrist”
Riskkapitalisten Peter Thiel har under det senaste året öppet talat om Bibelns profetior, teknikens risker och världens undergång. I en pågående föreläsningsserie i San Francisco målar han upp en apokalyptisk framtid där en global supermakt kan bli själva Antikrist. Det är inte varje dag en riskkapitalist växlar mellan Johannes uppenbarelse, renässansmålningar och manga när han …
Förväntningarna på Breman: "En ny era"
Anna Breman möter stora förväntningar som centralbankschef för Nya Zeeland. ”En ny era” är den första kommentaren till chefsbytet. När Anna Breman blir centralbankschef på Nya Zeeland är hon inte bara den första kvinnan på posten och den första utländske chefen sedan självständigheten. Hon möter även stora förväntningar efter en orolig tid på centralbanken. Liam …
Wall Streets superinvesterare tipsar: Köp guld
Flera ikoniska Wall Street-investerare har smak för guld och rekommenderar andra att samla på sig ädelmetallen som uppges vara på väg mot sitt bästa år sedan 1979. Bland de legendariska investerare som hissar den glänsande råvaran finns exempelvis Ray Dalio, Jeffrey Gundlach och David Einhorn. Guld har varit de kända investerarnas rekommendation som en trygg …
Tuffa krav väntar – bostadsrättsföreningar måste “agera nu”
Vid årsskiftet väntar en stor förändring för landets bostadsrättsföreningar. Tiotusentals styrelser måste ställa om till nya regler.? Dagens PS har berättat om det nya regelverket tidigare. Snart måste samtliga bostadsrättsföreningar tillämpa det mer omfattande redovisningsregelverket K3 i sin årsredovisning. Enligt Ludvig & Co, Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag, påverkas omkring 30 000 bostadsrättsföreningar i Sverige. …