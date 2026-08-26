Koppar fortsätter upp – nära rekordnivå

De stora volymerna av koppar till USA gör att lagren töms på andra håll. Samtidigt är gruvtillgångar under press.

Metallpriserna kulminerade

”Det kulminerade i en kraftig uppsving i LME-spreadarna förra veckan, där spotpriset för råvaror steg till mer än 500 dollar per ton över tremånadersterminer. Skillnaden har sedan dess minskat, men är fortfarande betydligt högre än normalt. Börsens septemberkontrakt låg på 150 dollar per ton över oktober på onsdagen, från mindre än 50 dollar i slutet av förra veckan”, konstaterar Bloomberg.

Metallmarknaden förbereder sig på ett tillkännagivande från Vita huset om importtullar på bland annat koppar.

I väntan på ett sådant beslut har koppar strömmat in i amerikanska hamnar.

Oron för en utbudskris är märkbar, vilket driver upp marknadspriset.

Koppar nära nytt rekord

Bloomberg uppger att referenskoppar för tre månader stiger med 0,4 procent till 14 410,50 dollar per ton vid lunchtid i Shanghai.

Därmed närmar sig metallen det rekordhöga intradagspriset på 14 527,50 dollar, som noterades i januari.

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Andra basmetaller står i stort sett stilla på marknaden.

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