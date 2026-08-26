Experter: Fortsätt att satsa på guld – oavsett hur marknaden reagerar

Vad händer med räntan i USA?

Bankens valuta- och råvarustrateg Michael Hsueh beskriver situationen som ett ”utmärkt läge” för en fortsatt prisuppgång.

Bakom bedömningen finns bland annat osäkerheten kring USA:s statsfinanser och hur landets regering kommer att hantera landets räntor.

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”Marknaden kan också gynnas av en svagare dollar, om internationella investerare blir mindre villiga att absorbera tillgången med lägre räntor som förblir bestående”, uppgav han på tisdagen, enligt Handelsbankens EFN.

Guld kan vinna oavsett räntan

En viktig fråga är vad som händer på den amerikanska obligationsmarknaden. USA:s finansdepartement kan komma att agera mer aktivt för att försöka hålla nere räntorna på statsobligationer.

Men enligt Hsueh kan guldet gynnas oavsett vilket håll utvecklingen tar.

Säker tillgång – gynnar guldet

Om obligationsräntorna åter börjar stiga trots statliga åtgärder kan investerare tolka det som ett tecken på ökad ekonomisk och finansiell oro. Det kan öka efterfrågan på guld som en säker tillgång.

Om räntorna i stället hålls nere kan konsekvensen bli en svagare dollar, särskilt om utländska investerare blir mindre intresserade av amerikanska tillgångar när avkastningen pressas.

Även det skulle kunna gynna guldet.

Guld prissätts internationellt i dollar. En svagare amerikansk valuta gör därför normalt metallen billigare för köpare med andra valutor och kan därigenom öka efterfrågan.

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Deutsche Banks analys pekar dock på det motsatta scenariot: flera av de faktorer som drivit guldet till nya höjder finns fortfarande kvar.

Efter den senaste guldrusningen är frågan därför inte bara hur högt priset redan har gått – utan hur länge investerarnas jakt på trygghet fortsätter.

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