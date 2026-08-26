Guldpriset har rusat med nästan 15 procent på mindre än tre veckor. Nu har uppgången mattats av, men Deutsche Bank ser fortfarande ett ”utmärkt läge” för guldet. Oro för USA:s statsskuld, räntor, en svagare dollar och konflikten i Iran kan ge ädelmetallen ytterligare skjuts.
Experter: Fortsätt att satsa på guld – oavsett hur marknaden reagerar
Guld och silver har fått en stark avslutning på sommaren. Under augusti har guldpriset stigit omkring 15 procent, medan silver har klättrat nära 19 procent.
Samtidigt bygger Kina ett globalt nätverk av guldvalv och ökar takten av centralbankens köp av guldreserver.
Efter några veckor av kraftiga prisökningar har guldrallyt börjat tappa fart. Under tisdagen föll priset inledningsvis, för att senare vända svagt uppåt.
Gulpriset stigit med 15 procent
Vid 21-tiden svensk tid handlades guldet för omkring 4 708 dollar per uns, en uppgång på 0,2 procent för dagen. Det kan låta beskedligt, men sett över en längre period är utvecklingen desto mer dramatisk – på knappt tre veckor har guldpriset alltså stigit med nästan 15 procent.
Trots den snabba uppgången tror Deutsche Bank att det kan finnas mer att hämta.
Vad händer med räntan i USA?
Bankens valuta- och råvarustrateg Michael Hsueh beskriver situationen som ett ”utmärkt läge” för en fortsatt prisuppgång.
Bakom bedömningen finns bland annat osäkerheten kring USA:s statsfinanser och hur landets regering kommer att hantera landets räntor.
”Marknaden kan också gynnas av en svagare dollar, om internationella investerare blir mindre villiga att absorbera tillgången med lägre räntor som förblir bestående”, uppgav han på tisdagen, enligt Handelsbankens EFN.
Guld kan vinna oavsett räntan
En viktig fråga är vad som händer på den amerikanska obligationsmarknaden. USA:s finansdepartement kan komma att agera mer aktivt för att försöka hålla nere räntorna på statsobligationer.
Men enligt Hsueh kan guldet gynnas oavsett vilket håll utvecklingen tar.
Säker tillgång – gynnar guldet
Om obligationsräntorna åter börjar stiga trots statliga åtgärder kan investerare tolka det som ett tecken på ökad ekonomisk och finansiell oro. Det kan öka efterfrågan på guld som en säker tillgång.
Om räntorna i stället hålls nere kan konsekvensen bli en svagare dollar, särskilt om utländska investerare blir mindre intresserade av amerikanska tillgångar när avkastningen pressas.
Även det skulle kunna gynna guldet.
Guld prissätts internationellt i dollar. En svagare amerikansk valuta gör därför normalt metallen billigare för köpare med andra valutor och kan därigenom öka efterfrågan.
Deutsche Banks analys pekar dock på det motsatta scenariot: flera av de faktorer som drivit guldet till nya höjder finns fortfarande kvar.
Efter den senaste guldrusningen är frågan därför inte bara hur högt priset redan har gått – utan hur länge investerarnas jakt på trygghet fortsätter.
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