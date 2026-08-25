Både Ryssland och Ukraina tappar export – ny oro om vete

Men när det nu smäller ordentligt igen är läget mer osäkert, och ett nytt avtal föga troligt. Dessutom smäller det åt båda håll – även Rysslands spannmålsexport är under attack.

Slår hårt mot Ryssland

Ryssland och Ukraina står tillsammans för omkring 27 procent av den globala veteexporten. Under de senaste veckorna har båda ländernas hamnar, spannmålsterminaler och handelsfartyg hamnat i skottlinjen. Angreppen har slagit hårt mot exporten mitt under den viktiga perioden efter skörden.

I mitten av augusti träffades flera ryska spannmålsterminaler i Novorossijsk av ukrainska drönare. Två stora terminaler stoppade verksamheten efter attacken, enligt Reuters och S&P Global.

”Åtgärder vidtas och utvecklas för att säkerställa snabba och fullständiga spannmålsleveranser”, säger Kremls talesperson Dmitrij Peskov på måndagen, enligt Reuters.

Åt andra hållet så har ryska attacker mot ukrainska hamnar har slagit ut ungefär en tredjedel av Ukrainas exportkapacitet för spannmål, enligt S&P Global.