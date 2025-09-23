Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans
Råvaror

Experten: Så bör du exponera dig mot guld

guld
I artikeln får du en del vägledning hur du bör investera i guld. (Foto: Pexels)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 23 sep. 2025Publicerad: 23 sep. 2025

Fysiskt guld eller aktier i guldgruvor – vad är bäst? Här är proffsets råd på Morningstar.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Det hänger på vad du har för mål med investeringen, enligt Nicolò Bragazza, biträdande portföljförvaltare på Morningstar Wealth.

”Fysisk guldexponering är att föredra för att få ett resultat som ligger närmare guldpriserna, medan mer riskbenägna eller avkastningsinriktade investerare kan vara mer intresserade av att öka sin guldexponering genom att köpa guldgruvbolag som också kan ge någon form av avkastning via återköp och utdelningar”, säger han till sajten.

ANNONS

Mer än 30 rekord för priserna på guld i år

Eftersom gruvaktier är företag kan de generera avkastning till sina investerare.

Det kan inte guldtackor på samma sätt, men fysiskt guld kan förstås stiga i värde vilket det gjort med råge i år med rekordpriser som överträffat varandra.

Morningstar skriver att guldpriset i år noterat mer än 30 rekord, dessutom har guldpriset den senaste månaden gått förbi den inflationsjusterade toppnivån för mer än 45 år sedan.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

ETF:er för guldgruvdrift ändå steget före

Samtidigt har ETF:er för guldgruvdrift, enligt sajten, avkastat mellan 85 procent och 102 procent, vilket kan ställas i relation till de 29 procent som fysiskt guld i ETF:er avkastat under samma tid, skriver Morningstar.

När det kommer till fysiskt guld är pådrivande faktorer bakom de stigande priserna geopolitisk oro och amerikanska räntesänkningar.

ANNONS

Men faktum är att aktier i gruvbolag som bryter guld ökar mer i värde.

Spotpriset på ädelmetallen är å sin sida upp med mer än 40 procent hittills i år, räknat i amerikanska dollar, från 2 618 dollar till 3 719 dollar.

Mer skakigt i aktier i guldbolag än fysiskt guld

Där till framgår det att fysiska guldbörsnoterade råvaror är upp runt 30 procent, mätt i pund.

Tilläggas kan att gruvaktier är mer volatila än guldpriset och i en väl diversifierad portfölj har de olika roller, skriver Morningstar vidare.

”Avkastningsskillnaden mellan fysiskt guld – som kan följas via börshandlade fonder – och guldgruvaktier är en påminnelse om att de två investeringarna kan ta olika vägar.”

Så frågan du kan ställa är: Hur ska du agera?

Fördelen med fysiska guldråvaror är att konjunkturberoendet inte är så stort som för gruvaktier i guld.

”En investerare som är intresserad av att diversifiera sin portfölj med guld kommer sannolikt att föredra exponering mot fysiskt guld framför gruvbolag”, är proffset Nicolò Bragazzas slutsats.

ANNONS

Läs även: Rekorden för guld och börsen tecken på rädsla DagensPS

Läs vidare: Gruvjätte vill dra nytta av rekorddyrt guld – börsnoteras Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EkonomiETFGruvaGuldprisGuldtackaRådtips
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

ANNONS
Tjänstebilsfavoriten Tiguan laddhybrid R-Line SWE Edition
Volkswagen logo

Nya Tiguan laddhybrid R-Line är här. Med upp till 12 mils räckvidd helt på hel och snabbladdning på längre resor är den redo för alla dina äventyr.

 Se erbjudandet på SWE Edition här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS