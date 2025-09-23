Experten: Så bör du exponera dig mot guld

Det hänger på vad du har för mål med investeringen, enligt Nicolò Bragazza, biträdande portföljförvaltare på Morningstar Wealth.

”Fysisk guldexponering är att föredra för att få ett resultat som ligger närmare guldpriserna, medan mer riskbenägna eller avkastningsinriktade investerare kan vara mer intresserade av att öka sin guldexponering genom att köpa guldgruvbolag som också kan ge någon form av avkastning via återköp och utdelningar”, säger han till sajten.

Mer än 30 rekord för priserna på guld i år

Eftersom gruvaktier är företag kan de generera avkastning till sina investerare.

Det kan inte guldtackor på samma sätt, men fysiskt guld kan förstås stiga i värde vilket det gjort med råge i år med rekordpriser som överträffat varandra.

Morningstar skriver att guldpriset i år noterat mer än 30 rekord, dessutom har guldpriset den senaste månaden gått förbi den inflationsjusterade toppnivån för mer än 45 år sedan.