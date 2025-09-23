Fysiskt guld eller aktier i guldgruvor – vad är bäst? Här är proffsets råd på Morningstar.
Experten: Så bör du exponera dig mot guld
Mest läst i kategorin
Från bortglömda till börsvinnare: här är de dolda oljeinvesteringarna
Oljepriset har sjunkit kraftigt den senaste tiden vilket innebär bekymmer för producenterna. Men oljeraffinaderierna har rusat på börsen. Bolag som Valero Energy och Marathon Petroleum har stigit minst 30 procent i år på börsen, vilket placerar dem före cirka 90 procent av S&P 500-företagen, skriver Bloomberg. Mindre raffinaderier har haft ännu större framgångar. Par Pacific …
Rekorden för guld och börsen tecken på rädsla
Enligt Deutsche Bank är de samtidiga rekorden för guld och aktiemarknaden en indikation på rädsla på börsen. Normalt når inte guld nya rekord när aktiemarknaden också toppar, men detta har nu hänt. I fredags stängde det breda börsriktmärket på Wall Street, S&P 500, till ny rekordnivå när indexet klättrade 0,49 procent. Så mycket har guld …
Trump pressar EU att fasa ut rysk gas snabbare
Trump kräver att EU slutar köpa rysk energi om hårdare USA-sanktioner mot Putin ska bli verklighet, och nu överväger blocket en utfasning av rysk flytande naturgas ett år tidigare än planerat. Det här uppger Bloomberg och berättar att EU-kommissionen, som är unionens verkställande gren, vill påskynda slutet på gasaffärerna med Ryssland. Det hela ska enligt …
USA och Saudi i maskopi om priset på olja
Trots det fallande oljepriset har OPEC+ överraskat marknaden med ännu en produktionshöjning. Tidigare försök att pressa upp priset är som bortblåsta. Vad ligger bakom den nya strategin? Priset på olja har fått sig en rejäl törn under 2025. Även om svenska politiker gärna vill ta åt sig äran för att bensin och diesel fallit ner …
Finland utmanar Kina – ny gruva kan rita om spelplanen för Europa
Det ser kanske ut som ett vanligt dagbrott, men marken i Mellersta Österbotten i Finland döljer något som kan förändra Europas framtid. Förberedelserna är klara, anläggningarna står redo och snart börjar brytningen av en råvara som efterfrågas som aldrig förr. Bakom satsningen finns ett miljardprojekt där finska staten själv äger en betydande del. Det handlar …
Det hänger på vad du har för mål med investeringen, enligt Nicolò Bragazza, biträdande portföljförvaltare på Morningstar Wealth.
”Fysisk guldexponering är att föredra för att få ett resultat som ligger närmare guldpriserna, medan mer riskbenägna eller avkastningsinriktade investerare kan vara mer intresserade av att öka sin guldexponering genom att köpa guldgruvbolag som också kan ge någon form av avkastning via återköp och utdelningar”, säger han till sajten.
Mer än 30 rekord för priserna på guld i år
Eftersom gruvaktier är företag kan de generera avkastning till sina investerare.
Det kan inte guldtackor på samma sätt, men fysiskt guld kan förstås stiga i värde vilket det gjort med råge i år med rekordpriser som överträffat varandra.
Morningstar skriver att guldpriset i år noterat mer än 30 rekord, dessutom har guldpriset den senaste månaden gått förbi den inflationsjusterade toppnivån för mer än 45 år sedan.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
ETF:er för guldgruvdrift ändå steget före
Samtidigt har ETF:er för guldgruvdrift, enligt sajten, avkastat mellan 85 procent och 102 procent, vilket kan ställas i relation till de 29 procent som fysiskt guld i ETF:er avkastat under samma tid, skriver Morningstar.
När det kommer till fysiskt guld är pådrivande faktorer bakom de stigande priserna geopolitisk oro och amerikanska räntesänkningar.
Men faktum är att aktier i gruvbolag som bryter guld ökar mer i värde.
Spotpriset på ädelmetallen är å sin sida upp med mer än 40 procent hittills i år, räknat i amerikanska dollar, från 2 618 dollar till 3 719 dollar.
Mer skakigt i aktier i guldbolag än fysiskt guld
Där till framgår det att fysiska guldbörsnoterade råvaror är upp runt 30 procent, mätt i pund.
Tilläggas kan att gruvaktier är mer volatila än guldpriset och i en väl diversifierad portfölj har de olika roller, skriver Morningstar vidare.
”Avkastningsskillnaden mellan fysiskt guld – som kan följas via börshandlade fonder – och guldgruvaktier är en påminnelse om att de två investeringarna kan ta olika vägar.”
Så frågan du kan ställa är: Hur ska du agera?
Fördelen med fysiska guldråvaror är att konjunkturberoendet inte är så stort som för gruvaktier i guld.
”En investerare som är intresserad av att diversifiera sin portfölj med guld kommer sannolikt att föredra exponering mot fysiskt guld framför gruvbolag”, är proffset Nicolò Bragazzas slutsats.
Läs även: Rekorden för guld och börsen tecken på rädsla DagensPS
Läs vidare: Gruvjätte vill dra nytta av rekorddyrt guld – börsnoteras Realtid
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Nya Tiguan laddhybrid R-Line är här. Med upp till 12 mils räckvidd helt på hel och snabbladdning på längre resor är den redo för alla dina äventyr.
Senaste nytt
Experten: Så bör du exponera dig mot guld
Fysiskt guld eller aktier i guldgruvor – vad är bäst? Här är proffsets råd på Morningstar. Det hänger på vad du har för mål med investeringen, enligt Nicolò Bragazza, biträdande portföljförvaltare på Morningstar Wealth. ”Fysisk guldexponering är att föredra för att få ett resultat som ligger närmare guldpriserna, medan mer riskbenägna eller avkastningsinriktade investerare kan …
Var tredje kommun saknar krisplan för mat
Även i en kris måste maten fungera på skolor och i äldreomsorg. Ändå saknar nästan 100 svenska kommuner en plan för det. Vi är inne i den nationella beredskapsveckan och 68 procent av landets 290 kommuner säger sig ha en plan för hur de ska kunna klara matförsörjningen till förskolor, skolor och äldreomsorg vid en …
Så ska kriminella stoppas i vården
En utredning vill öka möjligheterna att få bort oseriösa och kriminella aktörer inom hälso- och sjukvården. Det får applåder av Konkurrensverket. I promemorian ”Förbättrade förutsättningar för IVO – förslag för att motverka oseriösa och kriminella aktörer inom hälso- och sjukvården”, läggs en rad förslag fram för att stoppa just sådana. Konkurrensverket ställer sig nu bakom …
SAS och Air France-KLM tar ännu ett myrsteg mot framtiden
I dag presenterade Air France-KLM och SAS en fördjupning av sitt kommersiella samarbete. På pappret handlar det om fler codeshare-flygningar till USA och att Flying Blue-medlemmar nu kan tjäna poäng på SAS transatlantiska linjer. I praktiken är det ännu ett myrsteg i den konsolidering av Europas flygmarknad som alla talar om men få vågar genomföra …
ECB: Tullarna dämpar hushållens konsumtion
Trumps tullar skapar osäkerhet och får konsumenter i euroområdet att dra ner på sina utgifter, enligt en ECB-rapport. I den dämpade konsumtionen märks att hushållen även överger amerikanska varor, det skriver Bloomberg med hänvisning till Europeiska centralbankens rapport som publicerades i går, måndag. ECB konstaterar att USA:s handelspolitik både ”påverkar beteendet och förväntningarna” hos hushållen …