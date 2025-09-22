Enligt Deutsche Bank är de samtidiga rekorden för guld och aktiemarknaden en indikation på rädsla på börsen.
Rekorden för guld och börsen tecken på rädsla
Normalt når inte guld nya rekord när aktiemarknaden också toppar, men detta har nu hänt.
I fredags stängde det breda börsriktmärket på Wall Street, S&P 500, till ny rekordnivå när indexet klättrade 0,49 procent.
Så mycket har guld klättrat i dag
I dag, måndag, har terminskontrakten för guld nått rekordhöga 3 757,60 dollar.
Tilläggas kan att under morgonen, amerikansk tid, var S&P-terminerna ned 0,22 procent.
Allt enligt Fortune som berättar att Deutsche Bank tolkar det märkliga förhållande med rekord både för guld och aktiemarknaden som att investerare på börsen både är optimistiska och rädda just nu.
Det amerikanska affärsmagasinet citerar vad Deutsche Banks Henry Allen skrev i ett kundbrev under morgonen; att det finns en oro för stora nedåtrisker på aktiemarknaden:
”Även om guldpriserna har många drivkrafter, är en av dem uppfattningen att de fungerar som en fristad som investerare köper i tider av rädsla”.
Guldpriserna högre nu än i januari 1980
Han framhåller att guld vanligtvis konkurrerar med andra tillgångar om avkastning.
Under september har guldpriserna, konstaterar experten, överstigit sin tidigare inflationsdrivna topp från januari 1980.
”Det var en tid då USA var på väg in i en recession, drivet av en enorm penningpolitisk åtstramning från Fed under Paul Volcker, i syfte att få ner inflationen. Så historiskt sett har höga guldpriser inte precis förknippats med skenande optimism”, förklarar marknadsproffset.
Han påpekar att USA:s inflation antas bli kvar över centralbanken Feds 2-procentsmål ”de närmaste åren” och att detta förhållande är ”långt ifrån perfekt”.
Här är fler orosmoln på marknaderna i USA
Oron för Trumps tullpolitik hänger kvar, enligt Deutsche Banks expert, som även pekar på att marknaderna ser en risk för att den amerikanska regeringen iscensätter en nedstängning i slutet av månaden.
Det är något som framstår som alltmer sannolikt, enligt Allen, som också lyfter fram att marknaderna är oroliga för nedgången i arbetslösheten i USA, vilket gör att snabba räntesänkningar är inprisade, skriver han, enligt Fortune som påminner om att det dessutom hänger en rädsla över Wall Street om en AI-bubbla.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
