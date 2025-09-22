Rekorden för guld och börsen tecken på rädsla

Normalt når inte guld nya rekord när aktiemarknaden också toppar, men detta har nu hänt.

I fredags stängde det breda börsriktmärket på Wall Street, S&P 500, till ny rekordnivå när indexet klättrade 0,49 procent.

ANNONS

Så mycket har guld klättrat i dag

I dag, måndag, har terminskontrakten för guld nått rekordhöga 3 757,60 dollar.

Tilläggas kan att under morgonen, amerikansk tid, var S&P-terminerna ned 0,22 procent.

Allt enligt Fortune som berättar att Deutsche Bank tolkar det märkliga förhållande med rekord både för guld och aktiemarknaden som att investerare på börsen både är optimistiska och rädda just nu.

Det amerikanska affärsmagasinet citerar vad Deutsche Banks Henry Allen skrev i ett kundbrev under morgonen; att det finns en oro för stora nedåtrisker på aktiemarknaden:

”Även om guldpriserna har många drivkrafter, är en av dem uppfattningen att de fungerar som en fristad som investerare köper i tider av rädsla”.