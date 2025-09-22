Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans
Råvaror

Rekorden för guld och börsen tecken på rädsla

guld
När både guldmarknaden och börsen når rekordnivåer indikerar det rädsla hos investerarna på börsen, enligt Deutsche Bank. (Foto: Pexels)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 22 sep. 2025Publicerad: 22 sep. 2025

Enligt Deutsche Bank är de samtidiga rekorden för guld och aktiemarknaden en indikation på rädsla på börsen.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Normalt når inte guld nya rekord när aktiemarknaden också toppar, men detta har nu hänt.

I fredags stängde det breda börsriktmärket på Wall Street, S&P 500, till ny rekordnivå när indexet klättrade 0,49 procent.

ANNONS

Så mycket har guld klättrat i dag

I dag, måndag, har terminskontrakten för guld nått rekordhöga 3 757,60 dollar.

Tilläggas kan att under morgonen, amerikansk tid, var S&P-terminerna ned 0,22 procent.

Allt enligt Fortune som berättar att Deutsche Bank tolkar det märkliga förhållande med rekord både för guld och aktiemarknaden som att investerare på börsen både är optimistiska och rädda just nu.

Det amerikanska affärsmagasinet citerar vad Deutsche Banks Henry Allen skrev i ett kundbrev under morgonen; att det finns en oro för stora nedåtrisker på aktiemarknaden:

”Även om guldpriserna har många drivkrafter, är en av dem uppfattningen att de fungerar som en fristad som investerare köper i tider av rädsla”.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Guldpriserna högre nu än i januari 1980

ANNONS

Han framhåller att guld vanligtvis konkurrerar med andra tillgångar om avkastning.

Under september har guldpriserna, konstaterar experten, överstigit sin tidigare inflationsdrivna topp från januari 1980.

”Det var en tid då USA var på väg in i en recession, drivet av en enorm penningpolitisk åtstramning från Fed under Paul Volcker, i syfte att få ner inflationen. Så historiskt sett har höga guldpriser inte precis förknippats med skenande optimism”, förklarar marknadsproffset.

Han påpekar att USA:s inflation antas bli kvar över centralbanken Feds 2-procentsmål ”de närmaste åren” och att detta förhållande är ”långt ifrån perfekt”.

Missa inte: Gruvjätte vill dra nytta av rekorddyrt guld – börsnoteras Realtid

Här är fler orosmoln på marknaderna i USA

Oron för Trumps tullpolitik hänger kvar, enligt Deutsche Banks expert, som även pekar på att marknaderna ser en risk för att den amerikanska regeringen iscensätter en nedstängning i slutet av månaden.

Det är något som framstår som alltmer sannolikt, enligt Allen, som också lyfter fram att marknaderna är oroliga för nedgången i arbetslösheten i USA, vilket gör att snabba räntesänkningar är inprisade, skriver han, enligt Fortune som påminner om att det dessutom hänger en rädsla över Wall Street om en AI-bubbla.

Läs även: Kryptovalutor för flera miljarder upp i rök DagensPS

ANNONS

Läs också: Swedbank ser chans till kursdubbling i kraschade aktien DagensPS

Läs vidare: Är AI-bubblan på väg att spricka? DagensPS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AktiemarknadEkonomiguldpriserInvesterareRädsla
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

ANNONS
Tjänstebilsfavoriten Tiguan laddhybrid R-Line SWE Edition
Volkswagen logo

Nya Tiguan laddhybrid R-Line är här. Med upp till 12 mils räckvidd helt på hel och snabbladdning på längre resor är den redo för alla dina äventyr.

 Se erbjudandet på SWE Edition här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS