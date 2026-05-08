Här lägger svenskarna sina pengar nu: "Positivt"

Unga mest optimistiska

Särskilt stor är framtidstron bland unga. I åldersgruppen 18 till 29 år tror hela 41 procent att deras privatekonomi kommer att bli bättre under resten av 2026.

Det kan i sin tur kan få betydelse för bostadsmarknaden, tror Fastighetsbyrån. När hushållen känner större trygghet i ekonomin ökar också viljan att ta större beslut.

”Att särskilt unga är optimistiska kan få genomslag, inte minst genom ökad efterfrågan från förstagångsköpare. Vi ser en återhämtning just nu och hoppas att den håller i sig under året”, säger Hedman.

Detta ska vi lägga pengar på i år

Bland dem som tror på en starkare privatekonomi uppger 45 procent att de kommer lägga mer pengar på sparande under resten av året.

Därefter följer resor, som 37 procent vill lägga mer pengar på, och investeringar i aktier och fonder, som 27 procent prioriterar.

Även bostaden finns med i planerna. Nästan var femte, 18 procent, räknar med att lägga mer pengar på renovering eller uppdatering av hemmet. Åtta procent uppger att de kommer lägga mer pengar på en ny bostad.

”Att sparande och investeringar prioriteras högt är positivt. På sikt kommer det att stärka ekonomin som helhet och även bidra till efterfrågan på bostadsmarknaden”, kommenterar Ulrica Hedman.

Detta tänker svenskarna lägga mer pengar på:

Sparande: 45 procent

Resor: 37 procent

Investeringar i aktier och fonder: 27 procent

Hobby, fritidsintressen: 23 procent

Uppdatering/renovering av min bostad: 18 procent

Nöje, kultur, fest: 16 procent

Träning, hälsa: 16 procent

Inredning/möbler: 15 procent

Restaurangbesök: 14 procent

Dagligvaror, mat osv: 13 procent

Kläder, accessoarer: 11 procent

En ny bostad: 8 procent

Amortering av bostadslån: 6 procent

Hemelektronik, vitvaror: 5 procent

Välgörenhet: 4 procent

Här drar svenskarna ner

Bland dem som tror på en försämrad privatekonomi är det framför allt vardagens guldkant som får stryka på foten.

Flest planerar att dra ner på restaurangbesök, följt av resor, kläder och nöjen. Däremot är det få som tänker minska amorteringen på bostadslånen.

