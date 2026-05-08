Till skillnad från vad många andra undersökningar pekat på, kommer här en undersökning med mer positiva tongångar: Fler svenskar tror på en förbättrad privatekonomi än sämre. Och när svenskarna blickar framåt är det inte i första hand shopping, restauranger eller hemelektronik som lockar.
Här lägger svenskarna sina pengar nu: "Positivt"
Senast häromdagen visade en undersökning att var tredje svensk är mer orolig för sin privatekonomi idag än för ett år sedan.
Någon vecka tidigare visade en annan undersökning, den från Oxfam, att 1 av 4 vuxna, motsvarande två miljoner svenskar, bär på oro, stress och i vissa fall ren ångest över sin ekonomi.
Men nu kommer alltså snäppet mer positiva besked, den här gången från Fastighetsbyrån.
Fler tror på bättre än sämre
Nästan hälften av de svarande i Fastighetsbyråns undersökning tror att deras privatekonomi kommer att vara oförändrad under resten av 2026.
Men bland dem som tror på en förändring är optimismen större än pessimismen. Fler tror på bättre ekonomi än sämre.
”Trots osäkerheten i omvärlden är bilden relativt positiv”, konstaterar Ulrica Hedman, vd på Fastighetsbyrån.
Unga mest optimistiska
Särskilt stor är framtidstron bland unga. I åldersgruppen 18 till 29 år tror hela 41 procent att deras privatekonomi kommer att bli bättre under resten av 2026.
Det kan i sin tur kan få betydelse för bostadsmarknaden, tror Fastighetsbyrån. När hushållen känner större trygghet i ekonomin ökar också viljan att ta större beslut.
”Att särskilt unga är optimistiska kan få genomslag, inte minst genom ökad efterfrågan från förstagångsköpare. Vi ser en återhämtning just nu och hoppas att den håller i sig under året”, säger Hedman.
Detta ska vi lägga pengar på i år
Bland dem som tror på en starkare privatekonomi uppger 45 procent att de kommer lägga mer pengar på sparande under resten av året.
Därefter följer resor, som 37 procent vill lägga mer pengar på, och investeringar i aktier och fonder, som 27 procent prioriterar.
Även bostaden finns med i planerna. Nästan var femte, 18 procent, räknar med att lägga mer pengar på renovering eller uppdatering av hemmet. Åtta procent uppger att de kommer lägga mer pengar på en ny bostad.
”Att sparande och investeringar prioriteras högt är positivt. På sikt kommer det att stärka ekonomin som helhet och även bidra till efterfrågan på bostadsmarknaden”, kommenterar Ulrica Hedman.
Detta tänker svenskarna lägga mer pengar på:
- Sparande: 45 procent
- Resor: 37 procent
- Investeringar i aktier och fonder: 27 procent
- Hobby, fritidsintressen: 23 procent
- Uppdatering/renovering av min bostad: 18 procent
- Nöje, kultur, fest: 16 procent
- Träning, hälsa: 16 procent
- Inredning/möbler: 15 procent
- Restaurangbesök: 14 procent
- Dagligvaror, mat osv: 13 procent
- Kläder, accessoarer: 11 procent
- En ny bostad: 8 procent
- Amortering av bostadslån: 6 procent
- Hemelektronik, vitvaror: 5 procent
- Välgörenhet: 4 procent
Här drar svenskarna ner
Bland dem som tror på en försämrad privatekonomi är det framför allt vardagens guldkant som får stryka på foten.
Flest planerar att dra ner på restaurangbesök, följt av resor, kläder och nöjen. Däremot är det få som tänker minska amorteringen på bostadslånen.
