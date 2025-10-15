USA kan frigöra en biljon – med guldreserven

Den amerikanska guldreserven har för första gången i historien överstigit ett värde på 1 biljon dollar, enligt ZeroHedge. Detta efter att guldpriset stigit med 45 procent under året.

Värdet är över 90 gånger högre än vad som står på statens balansräkning. Detta har väckt spekulationer om en potentiell omvärdering.

Till skillnad från de flesta länder ägs USA:s guld direkt av regeringen, inte centralbanken. Federal Reserve innehar istället guldcertifikat som motsvarar värdet av finansdepartementets innehav.

Skulle kunna frigöra stora summor pengar

En uppdatering av reservernas värde i linje med dagens priser skulle därför frigöra cirka 990 miljarder dollar. Dessa pengar skulle gå till finansdepartementets kassa. Som resultat skulle behovet av att emittera nya statsobligationer dramatiskt minska, skriver Oilprice.com.

USA:s finansminister Scott Bessent har tidigare avfärdat förslaget. Men det finns exempel på länder som Tyskland, Italien och Sydafrika. De har valt att omvärdera sina reserver av guld under de senaste decennierna, enligt en rapport från Federal Reserve.