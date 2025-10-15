Dagens PS
MISSA INTE:

Nu avskaffas pensionsåldern - så påverkas din pension

Dagensps.se
Råvaror

USA kan frigöra en biljon – med guldreserven

Scott Bessent, USA:s finansminister kan "trolla" fram pengar med hjälp av guld.
Scott Bessent, USA:s finansminister kan "trolla" fram pengar med hjälp av guld. (Foto: Alex Brandon/AP/TT/Unsplash)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 15 okt. 2025Publicerad: 15 okt. 2025

USA:s finansminister står inför ett ovanligt val som skulle kunna frigöra närmare 990 miljarder dollar till statskassan – genom att omvärdera landets guldreserver till marknadspris.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Den amerikanska guldreserven har för första gången i historien överstigit ett värde på 1 biljon dollar, enligt ZeroHedge. Detta efter att guldpriset stigit med 45 procent under året.

Värdet är över 90 gånger högre än vad som står på statens balansräkning. Detta har väckt spekulationer om en potentiell omvärdering.

Till skillnad från de flesta länder ägs USA:s guld direkt av regeringen, inte centralbanken. Federal Reserve innehar istället guldcertifikat som motsvarar värdet av finansdepartementets innehav.

Storbankens varning: Guldpriset har slagit i taket

Ädelmetallerna guld, silver och platinum har rusat markant sedan årets början. Men nu kommer varning som menar att guldpriset har rusat klart.

Skulle kunna frigöra stora summor pengar

En uppdatering av reservernas värde i linje med dagens priser skulle därför frigöra cirka 990 miljarder dollar. Dessa pengar skulle gå till finansdepartementets kassa. Som resultat skulle behovet av att emittera nya statsobligationer dramatiskt minska, skriver Oilprice.com.

Läs även:
Guldets pris: Amazonas förvandlas till öken. Dagens PS

USA:s finansminister Scott Bessent har tidigare avfärdat förslaget. Men det finns exempel på länder som Tyskland, Italien och Sydafrika. De har valt att omvärdera sina reserver av guld under de senaste decennierna, enligt en rapport från Federal Reserve.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

“Trollar fram pengar”

ANNONS

En omvärdering skulle påverka både finansdepartementets och Federal Reserves balansräkningar. För Fed skulle effekten likna kvantitativa lättnader (QE), fast utan att centralbanken faktiskt behöver köpa tillgångar på den öppna marknaden.

I praktiken skulle Fed och finansdepartementet “trolla fram” 990 miljarder dollar ur tomma luften. De skulle göra detta genom att “erkänna” guldets värde som det är i dag.

Missa inte:
Ray Dalio: Köp hellre guld än AI-aktier. Realtid

Mark Cabana, tidigare anställd vid New York Fed och nu strateg på Bank of America, varnar dock. Han säger att åtgärden skulle kunna leda till för mycket kontanter i omlopp, kaos och inflation. En omvärdering skulle innebär en lättnad i både finans- och penningpolitiken samt potentiellt undergräva oberoendet mellan dessa.

Hur mycket guld har centralbankerna?

När priset på guld bara ökar och centralbankerna sägs köpa mer än tidigare, är det också bra att fråga sig hur mycket guld de nu sitter på.

I en analys i Financial Times ifrågasätts tillförlitligheten i rapporter om centralbankernas guldköp. Dessa rapporter åberopas ofta som förklaring till guldprisets uppgång.

Missa inte:
Guldpriset slår nya rekord – därför stiger det just nu. Realtid

Officiella siffror från IMF visar endast 228 ton i ökade innehav det senaste året. Samtidigt uppskattar branschorganisationen World Gold Council totala köp till 804 ton när “orapporterade” köp inkluderas. Dessa siffror bygger dock på svårkontrollerade uppskattningar snarare än officiell data.

ANNONS

Trots osäkerheten kring statistiken handlas guld nu strax under 4000 dollar per uns. Oddsen för en amerikansk omvärdering tycks öka.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
GuldGuldpris
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS