USA:s finansminister står inför ett ovanligt val som skulle kunna frigöra närmare 990 miljarder dollar till statskassan – genom att omvärdera landets guldreserver till marknadspris.
USA kan frigöra en biljon – med guldreserven
Den amerikanska guldreserven har för första gången i historien överstigit ett värde på 1 biljon dollar, enligt ZeroHedge. Detta efter att guldpriset stigit med 45 procent under året.
Värdet är över 90 gånger högre än vad som står på statens balansräkning. Detta har väckt spekulationer om en potentiell omvärdering.
Till skillnad från de flesta länder ägs USA:s guld direkt av regeringen, inte centralbanken. Federal Reserve innehar istället guldcertifikat som motsvarar värdet av finansdepartementets innehav.
Skulle kunna frigöra stora summor pengar
En uppdatering av reservernas värde i linje med dagens priser skulle därför frigöra cirka 990 miljarder dollar. Dessa pengar skulle gå till finansdepartementets kassa. Som resultat skulle behovet av att emittera nya statsobligationer dramatiskt minska, skriver Oilprice.com.
USA:s finansminister Scott Bessent har tidigare avfärdat förslaget. Men det finns exempel på länder som Tyskland, Italien och Sydafrika. De har valt att omvärdera sina reserver av guld under de senaste decennierna, enligt en rapport från Federal Reserve.
“Trollar fram pengar”
En omvärdering skulle påverka både finansdepartementets och Federal Reserves balansräkningar. För Fed skulle effekten likna kvantitativa lättnader (QE), fast utan att centralbanken faktiskt behöver köpa tillgångar på den öppna marknaden.
I praktiken skulle Fed och finansdepartementet “trolla fram” 990 miljarder dollar ur tomma luften. De skulle göra detta genom att “erkänna” guldets värde som det är i dag.
Mark Cabana, tidigare anställd vid New York Fed och nu strateg på Bank of America, varnar dock. Han säger att åtgärden skulle kunna leda till för mycket kontanter i omlopp, kaos och inflation. En omvärdering skulle innebär en lättnad i både finans- och penningpolitiken samt potentiellt undergräva oberoendet mellan dessa.
Hur mycket guld har centralbankerna?
När priset på guld bara ökar och centralbankerna sägs köpa mer än tidigare, är det också bra att fråga sig hur mycket guld de nu sitter på.
I en analys i Financial Times ifrågasätts tillförlitligheten i rapporter om centralbankernas guldköp. Dessa rapporter åberopas ofta som förklaring till guldprisets uppgång.
Officiella siffror från IMF visar endast 228 ton i ökade innehav det senaste året. Samtidigt uppskattar branschorganisationen World Gold Council totala köp till 804 ton när “orapporterade” köp inkluderas. Dessa siffror bygger dock på svårkontrollerade uppskattningar snarare än officiell data.
Trots osäkerheten kring statistiken handlas guld nu strax under 4000 dollar per uns. Oddsen för en amerikansk omvärdering tycks öka.
