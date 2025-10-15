Storbankens varning: Guldpriset har slagit i taket

”Guldrallyt under september–oktober kan ha nått sin trendmässiga topp,” skriver Deutsche Banks analytiker Michael Hsueh i en kommentar. ”Tidigare trendperioder har i genomsnitt varat i 19 dagar under de senaste tre åren. Den nuvarande, som pågått i 29 dagar, är alltså längre än både medianen och genomsnittet.”

Det är bland annat den geopolitiska oron och rädslan för statliga skuldbomber i bland annat USA och Frankrike som drivit på rusningen till guld. Rekordet på över 4000 dollar per uns kom bara sex månader efter att guldpriset översteg 3000 dollar per uns för första gången.

Nästan 4200 dollar för ett uns guld. (Bild: Avanza)

Fristad som spårat ur

Spotpriset på guld, en klassisk fristad i oroliga tider och ett traditionellt skydd mot inflation, har stigit över 25 procent sedan mitten av augusti. Uppgången sammanföll med kraftiga lyft för bitcoin och andra kryptovalutor.

Flera analytiker kallar utvecklingen för ”debasement trade”, en term som syftar på investerarnas oro för att regeringar ska försöka urholka sina valutor för att på så sätt minska värdet på statsskulderna. Då ser investerarna framför sig hur guldpriset ska fortsätta rusa.

Politiska kriser bidrar till guldpriset

Det har i huvudsak varit den amerikanska skuldkrisen och geopolitiska spänningar som har fått guldpriset att rusa under året. Men en ny spelare har drivit på rusningen i september och oktober, enligt Oilprice.com.

Utöver det brottas även stora ekonomier som Kina och Japan med politiska och ekonomiska bekymmer. Det är inte konstigt att marknaden är orolig för framtiden och nyfiken på alternativ till de stora valutorna.