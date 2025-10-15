Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans
Råvaror

Storbankens varning: Guldpriset har slagit i taket

Storbankens analytiker menar att guldpriset inte kommer att rusa längre än såhär. (Bild: Canva)
Storbankens analytiker menar att guldpriset inte kommer att rusa längre än såhär. För den här gången. (Bild: Canva)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 15 okt. 2025Publicerad: 15 okt. 2025

Ädelmetallerna guld, silver och platinum har rusat markant sedan årets början. Men nu kommer varning som menar att guldpriset har rusat klart.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

”Guldrallyt under september–oktober kan ha nått sin trendmässiga topp,” skriver Deutsche Banks analytiker Michael Hsueh i en kommentar. ”Tidigare trendperioder har i genomsnitt varat i 19 dagar under de senaste tre åren. Den nuvarande, som pågått i 29 dagar, är alltså längre än både medianen och genomsnittet.”

Det är bland annat den geopolitiska oron och rädslan för statliga skuldbomber i bland annat USA och Frankrike som drivit på rusningen till guld. Rekordet på över 4000 dollar per uns kom bara sex månader efter att guldpriset översteg 3000 dollar per uns för första gången.

Guldpriset
Nästan 4200 dollar för ett uns guld. (Bild: Avanza)

Fristad som spårat ur

Spotpriset på guld, en klassisk fristad i oroliga tider och ett traditionellt skydd mot inflation, har stigit över 25 procent sedan mitten av augusti. Uppgången sammanföll med kraftiga lyft för bitcoin och andra kryptovalutor.

Flera analytiker kallar utvecklingen för ”debasement trade”, en term som syftar på investerarnas oro för att regeringar ska försöka urholka sina valutor för att på så sätt minska värdet på statsskulderna. Då ser investerarna framför sig hur guldpriset ska fortsätta rusa.

Politiska kriser bidrar till guldpriset

Det har i huvudsak varit den amerikanska skuldkrisen och geopolitiska spänningar som har fått guldpriset att rusa under året. Men en ny spelare har drivit på rusningen i september och oktober, enligt Oilprice.com.

Utöver det brottas även stora ekonomier som Kina och Japan med politiska och ekonomiska bekymmer. Det är inte konstigt att marknaden är orolig för framtiden och nyfiken på alternativ till de stora valutorna.

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Deutsche BankEkonomiFrankrikeGuldprisetUSA
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS