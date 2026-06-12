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Råvaror

USA:s oljelager sinar snabbt – kan få svårt att möta efterfrågan

USA
I Cushing, en stad i Oklahoma, finns mycket olja som dock börjar sina i takt med att krisen fortgår. (Foto: Michael Wyke/AP/TT).

Många länder har tvingats gräva djupt i oljelagren för att klara krisen, och USA är inget undantag. Men situationen kan förvärras inom kort.

De amerikanska oljelagren i Cushing, Oklahoma, närmar sig nivåer som riskerar att skapa stora störningar på energimarknaden.

Lagringsanläggningen fungerar som nav för den amerikanska oljehandeln och är referenspunkt för prissättningen av den amerikanska råoljan WTI.

Enligt amerikanska energimyndigheten uppgår lagren nu till omkring 21,6 miljoner fat.

Kan få svårt att möta efterfrågan

Det är bara marginellt över den nivå där anläggningen riskerar att få svårt att möta efterfrågan från raffinaderier och andra kunder.

Under cirka 20 miljoner fat betraktas stora delar av de kvarvarande volymerna som svåra att använda i praktiken, skriver CNN.

Utvecklingen drivs av den pågående konflikten med Iran, som har lett till kraftigt ökad efterfrågan på amerikansk olja och amerikanska oljeprodukter.

Länder som normalt är beroende av leveranser från Mellanöstern har i stället vänt sig till USA för att säkra sina energibehov.

Läs mer: Världens oljereserver töms – USA närmar sig nivåer från 80-talet. Realtid

Snabbt tömda lager

Samtidigt minskar lagren även på andra håll. USA dieselreserver har sjunkit till de lägsta nivåerna sedan 2003, medan bensinlagren också ligger under fjolårets nivåer.

Kommersiella råoljelager utanför Cushing töms dessutom i snabb takt.

Trots den ansträngda situationen har oljepriserna inte nått rekordnivåer. Förklaringen är att världen gick in i krisen med ovanligt stora lager efter flera år av hög produktion och svagare efterfrågan.

Dessa reserver har hittills fungerat som en buffert mot de omfattande störningarna.

Flera bedömare varnar dock för att marknaden närmar sig en punkt där även mindre incidenter kan få stora konsekvenser.

Läs mer: Krisen tvingar Kina att börja använda sina oljereserver. Realtid

Hormuzsundet en viktig fråga

Om lagren fortsätter att minska riskerar oljepriset att bli betydligt mer volatilt.

Händelser som en raffinaderibrand, en pipelineolycka eller extrema väderförhållanden kan då utlösa kraftiga prisrörelser.

Branschföreträdare och analytiker pekar på att situationen blir särskilt känslig om sjöfarten genom Hormuzsundet inte normaliseras inom kort. Sundet är en av världens viktigaste transportleder för olja och naturgas.

Flera prognoser pekar på att oljepriset kan stiga kraftigt under de kommande månaderna om lagernivåerna fortsätter att falla.

I ett mer långvarigt krisscenario bedömer vissa analytiker att priserna kan nå nivåer som skulle få betydande konsekvenser för både världsekonomin och konsumenternas energikostnader.

Läs mer: Kineser stoppas från att investera utomlands. Realtid

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

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