USA:s oljelager sinar snabbt – kan få svårt att möta efterfrågan

Snabbt tömda lager

Samtidigt minskar lagren även på andra håll. USA dieselreserver har sjunkit till de lägsta nivåerna sedan 2003, medan bensinlagren också ligger under fjolårets nivåer.

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Kommersiella råoljelager utanför Cushing töms dessutom i snabb takt.

Trots den ansträngda situationen har oljepriserna inte nått rekordnivåer. Förklaringen är att världen gick in i krisen med ovanligt stora lager efter flera år av hög produktion och svagare efterfrågan.

Dessa reserver har hittills fungerat som en buffert mot de omfattande störningarna.

Flera bedömare varnar dock för att marknaden närmar sig en punkt där även mindre incidenter kan få stora konsekvenser.

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Hormuzsundet en viktig fråga

Om lagren fortsätter att minska riskerar oljepriset att bli betydligt mer volatilt.

Händelser som en raffinaderibrand, en pipelineolycka eller extrema väderförhållanden kan då utlösa kraftiga prisrörelser.

Branschföreträdare och analytiker pekar på att situationen blir särskilt känslig om sjöfarten genom Hormuzsundet inte normaliseras inom kort. Sundet är en av världens viktigaste transportleder för olja och naturgas.

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Flera prognoser pekar på att oljepriset kan stiga kraftigt under de kommande månaderna om lagernivåerna fortsätter att falla.

I ett mer långvarigt krisscenario bedömer vissa analytiker att priserna kan nå nivåer som skulle få betydande konsekvenser för både världsekonomin och konsumenternas energikostnader.

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