Priset på koppar rusar till nya rekord. Men analytiker varnar för att den fysiska metallen och spekulationen kring den är olika saker.
47 procent upp på ett år – nu varnar analytikerna för kopparbubbla
Kopparpriset har rusat till nya rekordnivåer. Rallyt drivs av AI-boom och elektrifiering – men också av spekulation, amerikanska tullhot och ett allt tajtare utbud utanför USA.
På tisdagen nådde tremånaderskoppar på London Metal Exchange 14 703 dollar per ton, ett nytt rekord. Priset har stigit kraftigt under året och uppgången har till stor del drivits av att stora mängder koppar flyttats till USA inför hotet om nya tullar. Det har tömt lager på andra håll i världen.
På årsbasis är koppar upp 47 procent.
”Kan välja vilken hög siffra som helst”
Macquarie-analytikern Alice Fox pekar på fallande lager utanför USA, bland annat i Kina, som en viktig förklaring till prisrusningen. Reuters beskriver uppgången som driven av spekulativa köp.
”Kommer kursen att nå 15 000 dollar den här veckan till följd av förvirringen kring Trumps tullar? Visst, det är möjligt. Man kan välja vilken hög siffra som helst när det finns så mycket spekulativt kapital bakom en handelsidé”, säger Tom Price, analytiker på Panmure Liberum enligt Kitco.
Koppar är en viktig insatsvara i bland annat elinstallationer, kablar, laddboxar och annan elektrisk utrustning. När råvaran blir dyrare ökar pressen på hela kedjan från tillverkare till installatör.
Enligt International Copper Study Group finns det dock ingen brist – deras preliminära siffror visar faktiskt ett globalt överskott på raffinerad koppar på 131 000 ton under första halvåret, trots att själva gruvproduktionen föll 1,1 procent.
Spekulation sänker tullarna?
Men trots det börjar marknaden att tveka på det höga kopparpriset. Efter uppgifter om att Vita huset bromsar planerna på nya koppartullar föll kopparterminerna mer än 4 procent. Enligt Reuters får spekulationen nu Vita huset att tveka.
”Hotet om amerikanska tullar på raffinerad koppar förstärker effekten av minskad produktion och en skenande efterfrågan kopplad till AI, elnät och elfordon”, säger Dan Coatsworth på AJ Bell till Barron’s.
Natalie Scott-Gray, StoneX, varnar för att den fysiska marknaden och spekulationsmarknaden inte är samma sak. Kopparpriset har är starkt beroende av hedgefonders långa positioner som nu är pressade, enligt henne.
”Koppar har nu både en verklig fysisk efterfrågehistoria och en trång finansiell sådan – och de två behöver inte vända ned samtidigt”, säger hon.
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