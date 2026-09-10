47 procent upp på ett år – nu varnar analytikerna för kopparbubbla

På tisdagen nådde tremånaderskoppar på London Metal Exchange 14 703 dollar per ton, ett nytt rekord. Priset har stigit kraftigt under året och uppgången har till stor del drivits av att stora mängder koppar flyttats till USA inför hotet om nya tullar. Det har tömt lager på andra håll i världen.

På årsbasis är koppar upp 47 procent.

”Kan välja vilken hög siffra som helst”

Macquarie-analytikern Alice Fox pekar på fallande lager utanför USA, bland annat i Kina, som en viktig förklaring till prisrusningen. Reuters beskriver uppgången som driven av spekulativa köp.

”Kommer kursen att nå 15 000 dollar den här veckan till följd av förvirringen kring Trumps tullar? Visst, det är möjligt. Man kan välja vilken hög siffra som helst när det finns så mycket spekulativt kapital bakom en handelsidé”, säger Tom Price, analytiker på Panmure Liberum enligt Kitco.

Koppar är en viktig insatsvara i bland annat elinstallationer, kablar, laddboxar och annan elektrisk utrustning. När råvaran blir dyrare ökar pressen på hela kedjan från tillverkare till installatör.

Enligt International Copper Study Group finns det dock ingen brist – deras preliminära siffror visar faktiskt ett globalt överskott på raffinerad koppar på 131 000 ton under första halvåret, trots att själva gruvproduktionen föll 1,1 procent.