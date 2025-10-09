Organiserad brottslighet har slagit till mot oljefält i Texas de senaste åren, vilket nu fått den amerikanska delstaten att tillsätta en specialstyrka för att skydda oljeindustrin. Stölderna har främst skett i Permian Basin, som är USA:s högst producerande oljefält.

“Individuella bekvämlighetsbrott där någon stöter på ett verktyg som lämnats ute i det fria eller ett olåst, oövervakat fordon är en sak, men det som medlemmar i olje- och gasindustrin har upplevt på senare tid inom området har beskrivits som organiserad brottslighet”, säger Ben Shepperd, ordförande för Permian Basin Petroleum Association (PBPA) till Odessa American.

Fulla tankbilslaster och oljebrunnar

“Traditionella mål som koppar, verktyg eller annan tung utrustning som kan vara relativt lätt att flytta är inte de enda målen. Fulla tankbilslaster med producerad olja har avlägsnats från privata platser i hela Permian Basin.”

Det finns också exempel där en hel oljeborr försvunnit, säger han. 41 procent av exploration- och produktionsbolagen rapporterar i den senaste undersökningen från Dallas Federal Reserve att de drabbats av stölder på oljefälten det senaste året.

Guvernören i Texas, Greg Abbott, skrev i somras på flera lagar från delstatens parlament som syftade till att skydda den viktiga energisektorns roll i Texas ekonomi.

Energibranschen går ihop med myndigheter

Det får nu effekter. The Railroad Commission of Texas (RRC), som reglerar oljebranschen, har tillsatt en grupp på 13 personer med namnet STOPTHEFT som ska skydda oljeindustrin. Gruppen består av chefer inom energibranschen samt statliga, federala och lokala brottsbekämpande myndigheter.

“Oljestölder har blivit alltmer organiserade och sofistikerade, vilket kostar texaner miljoner och hotar integriteten i vår stats energisektor”, säger RRC-kommissionären Christi Craddick i ett uttalande.

