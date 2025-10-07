Ett oljepris på 60-70 dollar per fat, som det legat på under stora delar av 2025, brukar inte betyda förutsättningar för storvinster för energibolagen. Men energisektorn gick trots det starkt under det tredje kvartalet 2025. Sektorns index steg 5,8 procent, rapporterar Yahoo Finance.

Raffinaderier starkast

Det kan jämföras med storbolagsindexet på USA-börsen, S&P 500, som steg 7,8 procent under kvartalet. Teknologi, konsumentvaror och kommunikationstjänster var i täten för börsuppgången, men energisektorn gick starkare på börsen än exempelvis fastigheter, material, finans, industri och sjukvård, enligt data från Factset.

Det finns fortfarande en stabil efterfrågan på olja och gas, och marginalerna längre ned i kedjan är stabila. Oilprice.com skriver att det gått särskilt bra för raffinaderier, där de största tre på USA-börsen i snitt steg 19,8 procent – det bästa kvartalet på flera år. Samtidigt har Ukraina slagit hårt mot ryska raffinaderier.

Franska bolaget har det tufft

Bland storbolagen gick BP bäst, med en uppgång på 16,8 procent. Franska TotalEnergies var det enda av storbolagen som sjönk, ned 1,6 procent i kölvattnen av en skakig situation i den franska politiken.

Oilprice.com skriver att de fortsätter att tro på sektorn även framåt: “Med raffinaderier som njuter av momentum, mellanströmsoperatörer som drar nytta av LNG-tillväxt och uppströmsproducenter som fortfarande genererar sunda kassaflöden vid nuvarande oljepriser, är sektorn positionerad för att förbli ett defensivt ankare i både intäkts- och tillväxtportföljer.”

