Trots måttliga oljepriser fortsätter energisektorn att överraska. Under det tredje kvartalet 2025 steg sektorns index med 5,8 procent – drivet av starka resultat för raffinaderier och stabil efterfrågan på olja och gas.
Trots lågt oljepris – energisektorn går starkt på börsen
Mest läst i kategorin
Trump pressar Astra Zeneca om flytt: "Enbart negativt"
USA lockar med tullavtal som skulle innebära lättnader för Astra Zeneca. Men det skulle också kräva eftergifter – och bedömare är oroliga för konsekvenserna. Astra Zeneca (börskurs Astra Zeneca) har seglat upp som ett av de mest omtalade läkemedelsbolagen på börsen den senaste veckan. Aktien har stigit med drygt tio procent efter att Donald Trumps …
Rekordcomeback: Aktien upp 120 procent
Flera år i frysen. Men med grönt ljus från politikerna och AI-feber har storbolaget kommit tillbaka. Under 2025 har aktien stigit 120 procent. Ali Baba var den fattige skogshuggaren som upptäckte en skattegrotta, men fick problem med sin bror som överlistade honom. Alibaba är också e-handelsplattformen och teknikjätten Jack Ma skapade, men som fick problem …
"Den här aktien ska du köpa – och sedan glömma bort"
En ny köprekommendation från Aktiespararna pekar ut en aktie som just nu ser ovanligt attraktiv ut på börsen. Med stabila finanser, stark marknadsposition och en värdering som anses vara alldeles för låg ser analytikerna Cristofer Andersson långsiktig uppsida – även om tålamod kan krävas innan aktien når sin fulla potential. Läs även: Storbankernas experter oense …
Uppgifter: EU chockhöjer – inför 50 procent tull
EU-kommissionen planerar att chockhöja sin tull på den viktiga råvaran stål som ett svar på omvärldens motsvarande. Med det ny förslaget hoppas unionen skydda sin egen industri – men risken för handelskonflikter ökar. Läs även: Norge beläggs med ståltullar – av EU – Dagens PS Snart införs ny tull Enligt Reuters planerar EU-kommissionen att; ”Halvera …
"Den största investeringsvågen i historien"
Teknologi, klimat och geopolitik driver vad Formues chefsstrateg Christian Lie kallar den största investeringsvågen i historien – upp till 13 000 miljarder dollar fram till 2030. Christian Lie, chefsstrateg på den norska kapitalförvaltaren Formue, skriver i en debattartikel i Finansavisen att världen står inför den största investeringsvågen någonsin, framdriven av teknologi, klimatförändringar och geopolitik. Fyradubbling …
Ett oljepris på 60-70 dollar per fat, som det legat på under stora delar av 2025, brukar inte betyda förutsättningar för storvinster för energibolagen. Men energisektorn gick trots det starkt under det tredje kvartalet 2025. Sektorns index steg 5,8 procent, rapporterar Yahoo Finance.
Raffinaderier starkast
Det kan jämföras med storbolagsindexet på USA-börsen, S&P 500, som steg 7,8 procent under kvartalet. Teknologi, konsumentvaror och kommunikationstjänster var i täten för börsuppgången, men energisektorn gick starkare på börsen än exempelvis fastigheter, material, finans, industri och sjukvård, enligt data från Factset.
Det finns fortfarande en stabil efterfrågan på olja och gas, och marginalerna längre ned i kedjan är stabila. Oilprice.com skriver att det gått särskilt bra för raffinaderier, där de största tre på USA-börsen i snitt steg 19,8 procent – det bästa kvartalet på flera år. Samtidigt har Ukraina slagit hårt mot ryska raffinaderier.
Franska bolaget har det tufft
Bland storbolagen gick BP bäst, med en uppgång på 16,8 procent. Franska TotalEnergies var det enda av storbolagen som sjönk, ned 1,6 procent i kölvattnen av en skakig situation i den franska politiken.
Oilprice.com skriver att de fortsätter att tro på sektorn även framåt: “Med raffinaderier som njuter av momentum, mellanströmsoperatörer som drar nytta av LNG-tillväxt och uppströmsproducenter som fortfarande genererar sunda kassaflöden vid nuvarande oljepriser, är sektorn positionerad för att förbli ett defensivt ankare i både intäkts- och tillväxtportföljer.”
Läs även: Oljepriset rasar – trots global kapplöpning mellan Opec och världen (Dagens PS)
Läs även: Stora oljelager – priset på väg ner? (Dagens PS)
Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.
Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.
Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende
Senaste nytt
Trots lågt oljepris – energisektorn går starkt på börsen
Trots måttliga oljepriser fortsätter energisektorn att överraska. Under det tredje kvartalet 2025 steg sektorns index med 5,8 procent – drivet av starka resultat för raffinaderier och stabil efterfrågan på olja och gas. Ett oljepris på 60-70 dollar per fat, som det legat på under stora delar av 2025, brukar inte betyda förutsättningar för storvinster för …
Ny bok om aktierna du aldrig vill sälja – förvaltarens bästa tips
Att hitta aktier som kan ligga i portföljen i årtionden – oavsett konjunktur och börshumör – är något många investerare drömmer om. I en ny bok delar Mattias Eriksson, aktiechef på fondbolaget PAM Capital, med sig av sin metod för att identifiera de verkliga kvalitetsbolagen och i en intervju med Unga Aktiesparare berättar han mer …
Finansinspektionen: Skärp er, banker
Det är stora problem att klara sig utan ett betalkonto. Nu behöver bankerna skärpa sig så att inte fler drabbas, menar Finansinspektionen. Att inte inneha ett betalkonto Formulärets överkant innebär stora problem i vardagen. Bankerna behöver fortsätta förbättringsarbetet för att konsumenters tillgång till bankkonto inte ska begränsas mer än nödvändigt, skriver Finansinspektionen i en ny …
Ny svensk behandling botade hans cancer
Han hade levt med cancer i 25 år men när han som första människa fick pröva en ny behandling försvann sjukdomen på en månad. År 2001 upptäcktes den cancer som sedan dess har präglat Göran Erikssons liv, det skriver Upsala Nya Tidning. Han hade lymfkörtelcancer och det var samma form av blodcancer som hans pappa …
Anställda slår tillbaka – så lurar de chefen och slipper kontoret
Företag som Starbucks, Paramount och Microsoft försöker tvinga tillbaka sina anställda till kontoren. Men många medarbetare hittar sina egna vägar för att behålla friheten.? Det hela tog sin början i fjol. Då meddelade Amazon att alla anställda ska befinna sig på kontoret fem dagar i veckan. Nyheten, som olyckligt nog råkade nå flera anställda via …