Sverige ska bli mer självförsörjande med gruvor för kritiska råvaror och minska Europas beroende av import från länder som Kina. Det är kärnan i den mineralstrategi som regeringen presenterade på torsdagen.
Ny strategi ska ge fler gruvor: "Sverige ska vara ledande"
Strategin innebär bland annat att regeringen vill korta tiden för att få tillstånd att öppna nya gruvor, bilda en ny myndighet för en mer samlad miljöprövning och utreda hur en större del av intäkterna från gruvverksamhet ska kunna stanna i de kommuner där brytningen sker, rapporterar TT.
”Mineralförsörjningen är tänkt att bli en fråga om ekonomisk säkerhet, beredskap och försvarsförmåga”, säger energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) när strategin presenterades.
Hon framhöll också att målet är att Sverige ska bli en ledande gruvnation.
”Nästan helt importberoende”
Busch utvecklar regeringens resonemang i en debattartikel i Dagens industri, där hon beskriver kontrollen över metaller och mineraler som en strategisk maktfråga.
”Den som kontrollerar metallerna kontrollerar industrin, försvaret och ytterst vår självständighet som land”, skriver hon.
Busch pekar särskilt ut Kinas dominerande ställning på marknaden för kritiska metaller. Enligt henne står landet för omkring 70 procent av världens brytning av kritiska metaller, samtidigt som Europa är starkt beroende av import.
”Europa är nästan helt importberoende och Peking har redan visat sig berett att stänga kranen när det passar makthavarna där”, skriver hon och jämför situationen med Europas tidigare beroende av rysk naturgas.
Jämför med Cementakrisen
I debattartikeln lyfter Busch också fram Cementakrisen i Slite som ett exempel på hur sårbart Sverige kan bli när tillståndsprocesser drar ut på tiden. Hon menar att landet inte får hamna i en liknande situation när det gäller råvaror som grafit, kobolt eller sällsynta jordartsmetaller.
”Nästa gång gäller larmet inte cement, utan om grafit, kobolt eller sällsynta jordartsmetaller – och då är det Kinesiska kommunistpartiets politbyrå som står mellan svenska fabriker och deras råvara”, skriver hon.
En viktig del i strategin är därför att snabba upp processen från prospektering till gruvstart.
”Vägen från fyndighet till färdig gruva har blivit alldeles för lång och osäker”, skriver Busch och meddelar att regeringen ska utreda hur den samlade handläggningstiden kan kortas.
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