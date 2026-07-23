Ny strategi ska ge fler gruvor: "Sverige ska vara ledande"

”Mineralförsörjningen är tänkt att bli en fråga om ekonomisk säkerhet, beredskap och försvarsförmåga”, säger energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) när strategin presenterades.

Hon framhöll också att målet är att Sverige ska bli en ledande gruvnation.

”Nästan helt importberoende”

Busch utvecklar regeringens resonemang i en debattartikel i Dagens industri, där hon beskriver kontrollen över metaller och mineraler som en strategisk maktfråga.

”Den som kontrollerar metallerna kontrollerar industrin, försvaret och ytterst vår självständighet som land”, skriver hon.

Busch pekar särskilt ut Kinas dominerande ställning på marknaden för kritiska metaller. Enligt henne står landet för omkring 70 procent av världens brytning av kritiska metaller, samtidigt som Europa är starkt beroende av import.

”Europa är nästan helt importberoende och Peking har redan visat sig berett att stänga kranen när det passar makthavarna där”, skriver hon och jämför situationen med Europas tidigare beroende av rysk naturgas.