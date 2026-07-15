Guldpriset faller efter rekordår – så tänker experterna

Penningpolitiken styr

Enligt en färsk undersökning med över 950 investerare, anser nu 28 procent att penningpolitiken är den enskilt viktigaste faktorn för guldpriset under andra halvan av 2026. Den betyder mer än geopolitisk oro.

Federal Reserve har pausat sina räntesänkningar sedan inflationen tog fart igen, och marknaden prisar in en betydande sannolikhet för att styrräntan i stället kan komma att höjas.

Högre räntor, lägre guldpris

Högre räntor gör guld mindre attraktivt eftersom metallen, till skillnad från exempelvis obligationer, inte ger någon löpande avkastning.

Flera bedömare tolkar ändå nedgången som en tillfällig korrigering snarare än ett trendbrott. Nitesh Shah, råvaruchef på kapitalförvaltaren WisdomTree, menar att guldet steg så snabbt inför rekordnoteringen i januari att en rekyl var väntad.

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Han pekar samtidigt på strukturella faktorer som fortsätter att driva efterfrågan, bland annat ökade köp från kinesiska försäkringsbolag, indiska pensionsfonder och digitala guldtokens.

Säkerhet i portföljen

Guld fungerar också som en säkerhet i en portfölj. Priset rör sig ofta åt ett annat håll än aktiemarknaden.

Därför placerar många förvaltare en mindre del av kapitalet, mellan 3 och 10 procent, i guld, som en buffert om börsen faller.

Räntan avgörande

Framöver pekar det mesta mot att räntan blir avgörande. Marknaden väntar sig fortsatt hög sannolikhet för en amerikansk räntehöjning under hösten, vilket kan pressa guldpriset ytterligare.

Samtidigt ligger flera stora analyshus kvar med betydligt högre prognoser för slutet av 2026 än dagens nivå. Ingen av dem har dragit tillbaka sina positiva utsikter.

Det talar för att dagens nedgång betraktas som en paus snarare än ett trendbrott.

Nästa rörelse i guldpriset avgörs dock sannolikt av Federal Reserves besked, inte av läget i Mellanöstern.

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