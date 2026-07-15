Guld sågs länge som den självklara skyddshamnen i oroliga tider. Ändå har priset fallit kraftigt under 2026, trots krig och global instabilitet. Nu pekar experter på en oväntad förklaring.
Guldpriset faller efter rekordår – så tänker experterna
Ända sedan årsskiftet har priset på guld pekat nedåt.
Efter en uppgång på 64 procent under 2025 nådde metallen en rekordnotering på 5 595 dollar per troy ounce i slutet av januari 2026. Sedan dess har priset fallit kraftigt, och handlades i mitten av juli runt 4 000–4 090 dollar per troy ounce.
Guldpris ned på grund av Irankonflikten
Nedgången har accelererat i takt med konflikten i Iran, men inte på det sätt man kanske väntat sig. När börserna föll i samband med kriget valde många investerare att sälja av sitt guld för att frigöra kapital, snarare än att köpa mer.
Guld är en av marknadens mest likvida tillgångar och används därför ofta för att skapa kassaflöde när oron är som störst. Marknaden såg samma mönster sågs efter elfte september-attackerna och finanskrisen 2008.
Penningpolitiken styr
Enligt en färsk undersökning med över 950 investerare, anser nu 28 procent att penningpolitiken är den enskilt viktigaste faktorn för guldpriset under andra halvan av 2026. Den betyder mer än geopolitisk oro.
Federal Reserve har pausat sina räntesänkningar sedan inflationen tog fart igen, och marknaden prisar in en betydande sannolikhet för att styrräntan i stället kan komma att höjas.
Högre räntor, lägre guldpris
Högre räntor gör guld mindre attraktivt eftersom metallen, till skillnad från exempelvis obligationer, inte ger någon löpande avkastning.
Flera bedömare tolkar ändå nedgången som en tillfällig korrigering snarare än ett trendbrott. Nitesh Shah, råvaruchef på kapitalförvaltaren WisdomTree, menar att guldet steg så snabbt inför rekordnoteringen i januari att en rekyl var väntad.
Han pekar samtidigt på strukturella faktorer som fortsätter att driva efterfrågan, bland annat ökade köp från kinesiska försäkringsbolag, indiska pensionsfonder och digitala guldtokens.
Säkerhet i portföljen
Guld fungerar också som en säkerhet i en portfölj. Priset rör sig ofta åt ett annat håll än aktiemarknaden.
Därför placerar många förvaltare en mindre del av kapitalet, mellan 3 och 10 procent, i guld, som en buffert om börsen faller.
Räntan avgörande
Framöver pekar det mesta mot att räntan blir avgörande. Marknaden väntar sig fortsatt hög sannolikhet för en amerikansk räntehöjning under hösten, vilket kan pressa guldpriset ytterligare.
Samtidigt ligger flera stora analyshus kvar med betydligt högre prognoser för slutet av 2026 än dagens nivå. Ingen av dem har dragit tillbaka sina positiva utsikter.
Det talar för att dagens nedgång betraktas som en paus snarare än ett trendbrott.
Nästa rörelse i guldpriset avgörs dock sannolikt av Federal Reserves besked, inte av läget i Mellanöstern.