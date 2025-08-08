Oljepriset fortsätter nedåt

Oljepriset är på väg mot den största veckonedgången i pris sedan juni. Handlare bedömer att USA:s ansträngningar att avsluta kriget i Ukraina inte påverkar leveranserna, trots de straffavgifter USA infört mot Indien för att ha importerat rysk råolja, skriver Bloomberg.

Brent handlas nära 66 dollar fatet, en nedgång med 5 procent denna vecka, medan West Texas Intermediate ligger under 64 dollar.

Kan bli ett toppmöte

Till bilden hör att USA:s president Donald Trump, med ännu en deadline satt till denna fredag för Ryssland att gå med på en vapenvila i Ukraina, sagt sig villig att träffa Vladimir Putin, även om den ryske diktatorn inte går med på att möta Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Tidigare denna vecka dubblade Trump tullarna på all indisk import till 50 procent. Det gjordes som en straffavgift för att Indien tar emot rysk råolja.

USA:s åtgärd fick statliga ägda indiska oljeraffinaderier att dra tillbaka sina inköp och söka sig till andra länder för oljeköp.

Finansminister Scott Bessent säger att USA kan komma att införa tullar mot Kina, tillfrågade om länder som fortsätter köpa rysk olja och energi.

Vladimir Putin, här med oljebolaget Rosnefts vd, vill rädda den ryska oljeexporten på sikt via ett toppmöte med Donald Trump inom kort. (Foto: Pavel Bednyakov/AP-TT)