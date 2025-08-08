Oljepriset fortsätter nedåt. Den främsta orsaken är en viss tro på vapenvila i Ukraina och den stora förloraren Ryssland och rysk olja.
Oljepriset fortsätter nedåt
Oljepriset är på väg mot den största veckonedgången i pris sedan juni. Handlare bedömer att USA:s ansträngningar att avsluta kriget i Ukraina inte påverkar leveranserna, trots de straffavgifter USA infört mot Indien för att ha importerat rysk råolja, skriver Bloomberg.
Brent handlas nära 66 dollar fatet, en nedgång med 5 procent denna vecka, medan West Texas Intermediate ligger under 64 dollar.
Grön vätgas sköljs bort av olja och gas. Dagens PS
Kan bli ett toppmöte
Till bilden hör att USA:s president Donald Trump, med ännu en deadline satt till denna fredag för Ryssland att gå med på en vapenvila i Ukraina, sagt sig villig att träffa Vladimir Putin, även om den ryske diktatorn inte går med på att möta Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.
Tidigare denna vecka dubblade Trump tullarna på all indisk import till 50 procent. Det gjordes som en straffavgift för att Indien tar emot rysk råolja.
USA:s åtgärd fick statliga ägda indiska oljeraffinaderier att dra tillbaka sina inköp och söka sig till andra länder för oljeköp.
Finansminister Scott Bessent säger att USA kan komma att införa tullar mot Kina, tillfrågade om länder som fortsätter köpa rysk olja och energi.
Förbereder sig på överskott
Oljepriset har sjunkit kraftigt och investerare förbereder sig nu på ett potentiellt överskott av olja senare i år, inte minst sedan Opec+ beslutat lätta på produktionsbegränsningarna.
Samtidigt har råoljeterminerna tyngts av tecken på långsammare tillväxt i USA, när Trumps tullpolitik minskar den ekonomiska aktiviteten och sänker efterfrågan på energi.
Lägre riskpremier nu
“Positiva signaler från den här veckans samtal mellan USA och Ryssland, liksom planer på ett direkt möte mellan Trump och Putin, har lindrat oron över störningar i det ryska utbudet, vilket orsakat en betydande nedgång i geopolitiska riskpremier”, menar Gao Mingyu, chefsanalytiker för energi på SDIC Essence Futures.
Marknaden kan skifta mot en mer baisseartad stämning, driven av pessimistiska utbuds- och efterfrågeprognoser, med tanke på att högsäsongen snart kommer att vara över, tillägger hon.
