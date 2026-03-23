"Okänd" pipeline en räddare i nöden – efter Irans drag

Kärnan i strategin är den så kallade öst–västliga pipelinen, som sträcker sig tvärs över Saudiarabien till Röda havet.

Behövt hantera attacker

Via exporthamnen i Yanbu kan olja nu skeppas utan att passera Hormuz, en rutt som normalt hanterar omkring en femtedel av världens oljeflöden.

Statliga Saudi Aramco har snabbt ökat transporterna genom ledningen, och exportvolymerna från Yanbu har stigit kraftigt de senaste veckorna, skriver Bloomberg.

Samtidigt har bolaget tvingats hantera attacker mot energiinfrastruktur, vilket visar att även alternativa rutter är sårbara.

Osäker situation

Ledningen, som byggdes redan på 1980-talet, har därmed fått en central roll i att stabilisera den globala oljemarknaden. Utan denna omväg hade störningarna sannolikt blivit betydligt mer omfattande.

Trots ökade transporter kvarstår osäkerheten, och situationen i regionen fortsätter att påverka både produktion och priser på världsmarknaden.