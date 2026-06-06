Årets prisuppgång för guldet utraderad

Därmed är årets uppgångar utraderade, när det kommer till spotpris.

Orsaken är att siffror tidigare under dagen visat att många fler nya arbetstillfällen än väntat skapades utanför jordbrukssektorn i USA i maj.

Detta, tillsammans med ökad inflation av stigande energipriser, får statsobligationsräntorna att stiga och förväntningarna om att centralbanken ska höja styrräntan att öka.

Allt detta slår vanligtvis negativt mot guldpriset.