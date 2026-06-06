Årets prisuppgång för guldet utraderad
Starka amerikanska jobbsiffror ger ökad tro på att centralbanken kan komma att höja styrräntan – vilket i sin tur får guldpriset att falla.
Sent på kvällen svensk tid hade guldpriset på råvarumarknaden fallit 3,6 procent, till 4 316 dollar per uns (31,1 gram).
Därmed är årets uppgångar utraderade, när det kommer till spotpris.
Orsaken är att siffror tidigare under dagen visat att många fler nya arbetstillfällen än väntat skapades utanför jordbrukssektorn i USA i maj.
Detta, tillsammans med ökad inflation av stigande energipriser, får statsobligationsräntorna att stiga och förväntningarna om att centralbanken ska höja styrräntan att öka.
Allt detta slår vanligtvis negativt mot guldpriset.