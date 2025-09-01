Fallande kolpriser och sanktioner gör att den ryska kolindustrin står inför en kollaps. Det hotar i sin tur den ryska ekonomin.
Kris för kolindustrin hotar hela den ryska ekonomin
Mycket pekar på att Ryssland står inför en lågkonjunktur sedan statliga satsningar på att bygga upp den ryska krigsapparaten håller på att ta slut.
Kris för kolindustrin i Ryssland
Nu kommer dessutom rapporter om att det råder kris för kolindustrin i landet, och det beror främst på fallande kolpriser och sanktionerna riktade mot Ryssland, berättar The Moscow Times.
Kolproduktionen fick ett uppsving efter pandemin men har sedan dess avtagit och priset har rasat i takt med efterfrågan, där kolpriset har gåt ner från 400 dollar per ton i början av 2023 till cirka 100 dollar per ton i maj 2025.
Konkurrens från andra stora kolproducenter
Samtidigt har Ryssland konkurrens från andra stora kolproducenter som Kina, Indien och Indonesien där ryskt kol räknas som sämst i klassen och därmed såldes för det extremt låga priset 69 dollar per ton under sommaren.
Det har helt enkelt inte blivit lönt för många kolbolag att bryta och transportera kolet längre, där många funderar på att lägga ner verksamheterna.
”Med nuvarande priser, växelkurser, finansieringskostnader samt järnvägs- och sjöfartslogistik är produktionen av termiskt kol i Kuzbass (region i Sibirien) olönsam överlag”, säger Roman Golovin, strategichef på SUEK, Rysslands största kolproducent.
Bolagen blöder
Fyra av SUEK-bolagen har redan dragit tillbaka sina verksamheter och många bolag inom den ryska kolindustrin blöder numera ekonomiskt, där statistiken visar att över 53 procent av bolagen gick back förra året.
Kol är dock fortfarande synonymt med vissa ryska områden, som i sibiriska Kuzbass där runt 150 000 människor arbetar inom industrin och därmed är beroende av den.
Subventioner som livlinor
Statliga subventioner och skattelättnader har hittills fungerat som livlinor, frågan är dock hur länge det kan fortgå när kolpriset fortsätter ner och den fossila källan får allt mindre utrymme på den globala spelplanen.
Frågan är också om den ryska staten kommer fortsätta att stötta den sjunkande industrin eller riskera social oro i samhällen, som i Sibirien.
Hitta alternativ
Enligt ekonomen Vladimir Inozemtsev borde staten snabbt hitta alternativ till kolindustrin som de kan erbjuda befolkningen i utsatta områden – där “missnöje bland specifika yrken eller regioner utgör en större risk för myndigheterna än allmän frustration över sjunkande levnadsstandard bland allmänheten”.
Analytiker förväntar sig att helårsunderskottet för den ryska ekonomin kommer uppgå till 55 miljarder dollar, eller 2 procent av BNP.
Fred i Ukraina? Då går Ryssland på knäna. Dagens PS
Rapport: Rysslands ekonomi nära ruinens brant. Dagens PS
