Kris för kolindustrin hotar hela den ryska ekonomin

Konkurrens från andra stora kolproducenter

Samtidigt har Ryssland konkurrens från andra stora kolproducenter som Kina, Indien och Indonesien där ryskt kol räknas som sämst i klassen och därmed såldes för det extremt låga priset 69 dollar per ton under sommaren.

Det har helt enkelt inte blivit lönt för många kolbolag att bryta och transportera kolet längre, där många funderar på att lägga ner verksamheterna.

”Med nuvarande priser, växelkurser, finansieringskostnader samt järnvägs- och sjöfartslogistik är produktionen av termiskt kol i Kuzbass (region i Sibirien) olönsam överlag”, säger Roman Golovin, strategichef på SUEK, Rysslands största kolproducent.

Bolagen blöder

Fyra av SUEK-bolagen har redan dragit tillbaka sina verksamheter och många bolag inom den ryska kolindustrin blöder numera ekonomiskt, där statistiken visar att över 53 procent av bolagen gick back förra året.

Kol är dock fortfarande synonymt med vissa ryska områden, som i sibiriska Kuzbass där runt 150 000 människor arbetar inom industrin och därmed är beroende av den.

Subventioner som livlinor

Statliga subventioner och skattelättnader har hittills fungerat som livlinor, frågan är dock hur länge det kan fortgå när kolpriset fortsätter ner och den fossila källan får allt mindre utrymme på den globala spelplanen.

Frågan är också om den ryska staten kommer fortsätta att stötta den sjunkande industrin eller riskera social oro i samhällen, som i Sibirien.

Hitta alternativ

Enligt ekonomen Vladimir Inozemtsev borde staten snabbt hitta alternativ till kolindustrin som de kan erbjuda befolkningen i utsatta områden – där “missnöje bland specifika yrken eller regioner utgör en större risk för myndigheterna än allmän frustration över sjunkande levnadsstandard bland allmänheten”.

Analytiker förväntar sig att helårsunderskottet för den ryska ekonomin kommer uppgå till 55 miljarder dollar, eller 2 procent av BNP.

