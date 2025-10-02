Elboom i Mellanöstern tvingar fram utfasning av oljan

Elförbrukningen i Mellanöstern och Nordafrika har tredubblats sedan år 2000. Det är dock bara början.

Behovet väntas öka med ytterligare 50 procent fram till 2035, enligt en ny rapport från Internationella energiorganet (IEA).

Bakom utvecklingen ligger flera faktorer som tros växa i betydelse framöver, skriver Oilprice.com.

Fler invånare driver behovet

Snabbt växande befolkningar, stigande inkomster och en ökad efterfrågan på elintensiva tjänster som luftkonditionering och avsaltning av vatten lyfts fram som särskilt viktiga anledningar.

För att möta behovet behöver regionens totala produktionskapacitet växa med omkring 300 gigawatt det kommande decenniet, vilket motsvarar tre gånger Saudiarabiens nuvarande elproduktion.

MENA-regionen har redan haft den tredje snabbaste tillväxten i elförbrukning globalt sedan sekelskiftet, efter Kina och Indien.