Allt fler har råd med luftkonditionering i Mellanöstern. Det ökar behovet av el kraftigt – och den kommer i större utsträckning från nya källor.
Elboom i Mellanöstern tvingar fram utfasning av oljan
Elförbrukningen i Mellanöstern och Nordafrika har tredubblats sedan år 2000. Det är dock bara början.
Behovet väntas öka med ytterligare 50 procent fram till 2035, enligt en ny rapport från Internationella energiorganet (IEA).
Bakom utvecklingen ligger flera faktorer som tros växa i betydelse framöver, skriver Oilprice.com.
Fler invånare driver behovet
Snabbt växande befolkningar, stigande inkomster och en ökad efterfrågan på elintensiva tjänster som luftkonditionering och avsaltning av vatten lyfts fram som särskilt viktiga anledningar.
För att möta behovet behöver regionens totala produktionskapacitet växa med omkring 300 gigawatt det kommande decenniet, vilket motsvarar tre gånger Saudiarabiens nuvarande elproduktion.
MENA-regionen har redan haft den tredje snabbaste tillväxten i elförbrukning globalt sedan sekelskiftet, efter Kina och Indien.
Energimixen väntas förändras rejält
Samtidigt står energimixen inför en omfattande omställning. I dag kommer mer än 90 procent av elen från naturgas och olja.
Om drygt tio år bedöms oljeandelen sjunka från 20 till 5 procent, medan naturgas väntas svara för hälften av elproduktionen.
Förnybara energikällor och kärnkraft väntas växa kraftigt. Solkraften förutspås tiodubblas till 200 gigawatt, vilket skulle höja andelen förnybart i energimixen från nuvarande 6 procent till en fjärdedel.
Naturgas en viktig källa till el
Kärnkraften väntas expandera i bland annat Förenade Arabemiraten, Egypten och Iran.
Gulfstaterna satsar samtidigt stort på naturgas i form av LNG. Oljejättar som Saudi Aramco, ADNOC och QatarEnergy planerar att nästan fördubbla kapaciteten för flytande naturgas under det kommande decenniet.
Ambitionen är att både möta den växande globala efterfrågan och diversifiera intäkterna bort från råolja.
Solkraftverk i Jemen
Utmaningarna är dock betydande i konfliktpräglade länder. Irak, Syrien, Jemen, Libanon, Sudan och Libyen lider fortfarande av återkommande strömavbrott och kraftigt reducerad produktionskapacitet.
I Irak har elbrist redan kostat ekonomin hundratals miljarder dollar, medan Libanon och Syrien tvingats till lösningar via privata, ofta miljöskadliga generatorer.
Samtidigt pågår även initiativ som bidrar till optimism. I Jemen invigdes 2024 landets första storskaliga solkraftverk i Aden, skriver Reuters.
El från sol viktigare
Anläggningen på 120 megawatt försörjer upp till 170 000 hushåll och väntas få en andra fas i drift 2026, vilket skulle fördubbla solenergiandelen i landets elsystem.
Regionens rika solresurser framhålls som en central nyckel för att lindra framtida elkriser.
Hur snabbt investeringar i förnybart och infrastruktur kan genomföras blir avgörande för om MENA kan möta både det snabbt stigande behovet och sina klimatutmaningar.
