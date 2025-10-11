För närvarande finns det ett enormt utbud av olja på världens oljetankers. Den stora mängden olja till havs pekar på att efterfrågan på olja sjunker kraftigt i förhållande till utbudet.
Olja – enormt utbud men liten efterfråga
För närvarande finns det runt 1,2 miljarder fat råolja på världshaven som flyttas runt till olika destinationer.
Det är den största mängden råolja som har funnits till havs på snart ett årtionde enligt energiinformationsbolaget Vortexa, skriver Oilprice.
Det beror på en allt högre produktion från stora oljeländer.
Att det finns stora mängder olja på världshaven betyder dock inte att oljeproducenterna kommer dra in mer pengar, eftersom trenden visar att den mesta av oljan till sjöss tas från en plats till en annan, i jakten på nya köpare.
Det sker istället för att oljan transporteras från säljare till köpare efter att en affär redan har ingåtts.
Efterfrågan på olja sjunker
Det betyder i slutändan att efterfrågan på olja sjunker kraftigt i förhållande till utbudet.
Samtidigt kan nya ryska sanktioner driva upp priset ytterligare och leda till osäkerhet för leveranser hos handlarna.
Hamstrar billig olja
Samtidigt passar Kina, som är världens största importör av råolja, på att hamstra den billiga oljan.
Jätten har hamstrat 1 miljon fat råolja om dagen sedan början av året.
Landet tar tillfälligt i akt med de billiga priserna och bygger snabbt ut 11 nya lagringsplatser för råolja i år och nästa år.
Driver på importen i Kina
Det gör att Kina kan lagra betydligt mer nu än för några år sedan, och analytiker pekar på att det är just hamstringen som har drivit på importen av olja även om efterfrågan har varit relativt låg på sistone.
”Hittills har mycket av överskottet av råolja i år absorberats av Kina, som har hamstrat fat sedan början av 2025″, uppger Bloombergs Alex Longley.
Samtidigt uppger Kina att man kommer öka “hamstringen” ännu mer framöver.
