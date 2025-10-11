Olja – enormt utbud men liten efterfråga

För närvarande finns det runt 1,2 miljarder fat råolja på världshaven som flyttas runt till olika destinationer.

Det är den största mängden råolja som har funnits till havs på snart ett årtionde enligt energiinformationsbolaget Vortexa, skriver Oilprice.

Det beror på en allt högre produktion från stora oljeländer.

Att det finns stora mängder olja på världshaven betyder dock inte att oljeproducenterna kommer dra in mer pengar, eftersom trenden visar att den mesta av oljan till sjöss tas från en plats till en annan, i jakten på nya köpare.

Det sker istället för att oljan transporteras från säljare till köpare efter att en affär redan har ingåtts.

Efterfrågan på olja sjunker

Det betyder i slutändan att efterfrågan på olja sjunker kraftigt i förhållande till utbudet.

Samtidigt kan nya ryska sanktioner driva upp priset ytterligare och leda till osäkerhet för leveranser hos handlarna.