Det blev aldrig någon grön våg i Norge, snarare en krasch. Investerare fortsätter att fly från sektorn och landet kan fortsatt luta sig tillbaka på sina inkomster från fossilindustrin.
Norges gröna krasch – investerare flyr
Olja- och gas har som bekant byggt Norges rikedomar och gjort landet till ett av världens rikaste länder.
Fossila källor fortsatt starka
De fossila källorna är något Norge fortsatt kan luta sig tillbaka på, särskilt när det inte går riktigt som det var tänkt inom den gröna sektorn.
Många gröna projekt har pausats eller lagts ner och investerarna flyr berättar Dagens Næringsliv.
Grön krasch
Den norska regeringen har försökt få fart på gröna bolag och projekt inom landets gränser men det är svårt i en orolig värld där investerare inte ser att pengarna snabbt kommer tillbaka.
Samtidigt växer energibehovet hos allt fler datacenters, en trend som sker över hela världen.
Investerare backar
När den globala handeln inte längre är ett faktum med nya tullar från USA, och en president som inte tror på hållbarhet är det många bolag som tappat förtroendet för sektorn och det drabbar investeringar – även för ett rikt land som Norge.
Fossila källor som olja- och gas är hetare än någonsin, vilket inte direkt är negativt för Norge som fortsätter att dra in storkovan på exporten.
Men för ett grönt bolag som norska Horisont Energi innebär det problem.
Börsvärdet kraschar med 98 procent
Börsvärdet har bokstavligen kraschat med 98 procent – från över 2 miljarder kronor till runt 30 miljoner kronor.
Grundaren Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen såg sitt eget aktieinnehav rasa i värde, från 400 miljoner kronor till 8 miljoner.
“Ibland har det varit lite frustrerande”, säger han men medger samtidigt att man som vd inte har som “mål att handla med aktierna”.
“De är papperstillgångar, så jag satt inte och räknade pengar.”
Tveksamma politiker
Förutom att många investerare numera är tveksamma till gröna projekt märks det även bland Norges politiker.
“Ur ett norskt perspektiv finns det begränsat stöd bland regeringspartierna”, säger Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen vidare.
Det är lättare att investera i andra länder menar han.
“Dåliga räntor och kostnader har bromsat investerarnas intresse. Det är därför vårt kapital finns utomlands. Där är mönstret inte lika tydligt.”
Oljan har byggt upp Norge
Norges politiker har sett hur oljan byggt upp landet och det är inget man bara ändrar i en handvändning, särkilt i oroliga tider.
“Därför är vi inte beroende av att gå framåt så snabbt. Andra länder ser ett större behov, men i Norge är det sysselsättning och välfärd som sätts högst.”
