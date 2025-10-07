Norges gröna krasch – investerare flyr

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

Grön krasch

Den norska regeringen har försökt få fart på gröna bolag och projekt inom landets gränser men det är svårt i en orolig värld där investerare inte ser att pengarna snabbt kommer tillbaka.

Samtidigt växer energibehovet hos allt fler datacenters, en trend som sker över hela världen.

Investerare backar

När den globala handeln inte längre är ett faktum med nya tullar från USA, och en president som inte tror på hållbarhet är det många bolag som tappat förtroendet för sektorn och det drabbar investeringar – även för ett rikt land som Norge.

ANNONS

Fossila källor som olja- och gas är hetare än någonsin, vilket inte direkt är negativt för Norge som fortsätter att dra in storkovan på exporten.

Men för ett grönt bolag som norska Horisont Energi innebär det problem.

Börsvärdet kraschar med 98 procent

Börsvärdet har bokstavligen kraschat med 98 procent – från över 2 miljarder kronor till runt 30 miljoner kronor.

Grundaren Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen såg sitt eget aktieinnehav rasa i värde, från 400 miljoner kronor till 8 miljoner.

“Ibland har det varit lite frustrerande”, säger han men medger samtidigt att man som vd inte har som “mål att handla med aktierna”.

“De är papperstillgångar, så jag satt inte och räknade pengar.”

Tveksamma politiker

Förutom att många investerare numera är tveksamma till gröna projekt märks det även bland Norges politiker.

ANNONS

“Ur ett norskt perspektiv finns det begränsat stöd bland regeringspartierna”, säger Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen vidare.

Det är lättare att investera i andra länder menar han.

“Dåliga räntor och kostnader har bromsat investerarnas intresse. Det är därför vårt kapital finns utomlands. Där är mönstret inte lika tydligt.”

Norsk borrplattform i Nordsjön för utvinning av olja och gas. Under kriget i Ukraina och den energikris det lett till har Norge tjänat multum på sin energiexport. (Foto: TT)

Oljan har byggt upp Norge

Norges politiker har sett hur oljan byggt upp landet och det är inget man bara ändrar i en handvändning, särkilt i oroliga tider.

“Därför är vi inte beroende av att gå framåt så snabbt. Andra länder ser ett större behov, men i Norge är det sysselsättning och välfärd som sätts högst.”

Läs även:

Nytt rekord i Norge: Nu är de i princip utsläppsfria. Dagens PS

ANNONS

Gjorde tvärtom: Så hittade Norge ny olja. Dagens PS