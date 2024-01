Börs & Finans

Norsk expert: Oljepriset kommer att kollapsa

Oljepriset sjönk rejält under 2023. Nu kommer prognoserna för utvecklingen 2024 – och det är drastiska siffror. Under 2023 var olje- och gaspriserna betydligt lägre än året innan. Brentoljan handlades i snitt till 82 dollar per fat, ned från 99 dollar under 2022. Det europeiska gaspriset var 76 dollar, en minskning från 213 dollar året …