Guldets rusning driver fram rekord för andra metaller

Guldpriset har rusat under vintern och våren – i oktober var priset för ett uns guld drygt 1800 dollar, i början av april gick det tillfälligt över 2 400 dollar per uns. I skrivande stund ligger priset på 2 315 dollar per uns.

“Hela vår svit av metallprodukter”

Enligt Chicago Mercantile Exchange (CME) har denna rusning också ökat intresset för andra metaller som satt nya rekord i handelsvolymer.

CME säger att de satte volymrekord för antalet terminskontrakt (1,7 miljoner kontrakt) under samma dag som guldet steg över 2 400 dollar per uns, den 12 april.

“Mitt i skiftande geopolitiska förhållanden som direkt påverkar den globala metallhandeln och relaterade sektorer, använder marknadsaktörer hela vår svit av metallprodukter för att justera sina portföljer och hantera risker”, säger Jin Hennig, VD och Global Head of Metals på CME Group enligt Kitco.

Det rör sig bland annat om, förutom terminer på guld, terminskontrakt för silver, koppar, litium, nickel och aluminium.

Nya sanktioner infördes samma dag

Men den 12 april var också en särskild dag på andra sätt, då CME tillsammans med London Metals Exchange, förbjud all metall från Ryssland som producerats efter den dagen att handlas på metallbörserna.

ANNONS

Draget gjordes för att få de två börserna i linje med de senaste sanktionerna från USA och Storbritannien som infördes som svar på Rysslands invasion av Ukraina.

Läs även: Tusentals miljarder i svarta pengar på världens flygplatser (Dagens PS)

Läs även: Nya rekord för guld och silver rusar – men nytt rally kan vänta (Dagens PS)