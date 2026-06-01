Oljepriset stiger efter stoppade förhandlingar

Oljepriset stiger kraftigt sedan Iran meddelat att landet avbryter all kommunikation med USA.
Beskedet om de stoppade fredsförhandlingarna uppges vara ett svar på Israels fortsatta attacker mot Libanon, rapporterar statliga iranska Tasnim.
Redan när handeln öppnade vid midnatt natten till måndagen ökade Nordsjöoljan i pris. Men uppgången tilltog ordentligt strax efter klockan 15 på måndagseftermiddagen. Ett fat Nordsjöolja kostar vid 15.30-tiden 96 dollar, upp omkring 5 procent.
När handeln stängde i fredags låg priset på strax över 91 dollar per fat.
Innan kriget inleddes den 28 februari kostade oljan cirka 70 dollar.