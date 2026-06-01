Världens mest ovanliga kristall – finns bara ett exemplar

En unik kemisk sammansättning

Mineralet består huvudsakligen av vismut, antimon och syre. Det är dessutom det enda godkända mineralet inom sin specifika grupp av vismut-antimonoxider.

För att klassas som en egen mineralart räcker det inte att ett mineral ser annorlunda ut. Forskare måste också kunna visa att dess kemiska uppbyggnad och kristallstruktur är unik. I kyawthuites fall visade analyserna att den uppfyller båda kraven.

Litet men förvånansvärt tungt

Kyawthuite har en rödorange färg, är genomskinligt och uppvisar en glans som påminner om diamantens. Dess hårdhet ligger på cirka 5,5 på Mohs skala, vilket gör den hårdare än koppar men mjukare än kvarts.

Mineralet är dessutom ovanligt tätt, vilket innebär att ett större exemplar skulle kännas förhållandevis tungt i handen. Något sådant exemplar har dock aldrig hittats.

Ursprung i Myanmars berömda mineralområde

Den enda kända kristallen påträffades i alluviala sediment – grus och sand som transporterats av vatten. Forskare misstänker att mineralet ursprungligen bildades i en pegmatit, en grovkornig bergart som ofta innehåller ovanliga grundämnen och sällsynta kristaller.

Mogok-regionen betraktas sedan länge som en av världens mest mineralrika platser. Kombinationen av speciella geologiska förhållanden kan ha skapat de unika omständigheter som krävdes för att kyawthuite skulle bildas.

Viktig för vetenskapen

Trots att mineralet sannolikt aldrig kommer att få något större kommersiellt värde är dess vetenskapliga betydelse betydande. Det enda kända exemplaret fungerar som så kallat typmaterial – den officiella referens som används för att definiera mineralarten.

Kristallen förvaras idag vid Natural History Museum of Los Angeles County, där den fortsätter att studeras av forskare.

