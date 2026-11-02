Dn sällsynta jordartsmetallen samarium uppges kosta 346 gånger mer i Nordamerika än i Kina. Prisskillnaden visar ett växande problem för USA.
Metallen som är 346 gånger dyrare i USA än i Kina
En sällsynt jordartsmetall kan kosta upp till 346 gånger mer i Nordamerika än i Kina, enligt branschsajten Oilprice. Det handlar om samarium, en metall som är viktig för avancerad teknik som högpresterande magneter. De återfinns bland annat i stridsflygplan, robotar, radarsystem och satelliter, men också i industriella motorer och annan avancerad teknik.
Dysprosium kostar fem gånger mer utanför Kina, och yttrium 100 gånger mer.
470 procent upp sedan i mars
Prisskillnaden pekar på en växande obalans mellan Kina och USA. Enligt råvaruanalysföretaget S&P Global nådde priset på samariumoxid 1 000 dollar per kilo i Nordamerika den 30 september. Det var en ökning med 25 procent bara under september och mer än 470 procent sedan prisnoteringen lanserades i mars.
Enligt National Defense Magazine har USA försvarsindustri bara två till tre års samariumförsörjning kvar. Uppgiften kommer från Joseph Stupfel, vd för Permag, som är USA enda tillverkare av samarium-kobolt-magneter.
Enligt Stupfel kan varje flygplan innehålla upp till 50 pund, motsvarande omkring 23 kilo, samarium-kobolt-magneter.
Det stora problemet kommer när lagren är förbrukade. De amerikanska tillgångarna är begränsade. Gruvan Mountain Pass i Kalifornien innehåller visserligen samarium, men ägaren MP Materials saknar ännu kapacitet att separera och förädla metallen ur malmen.
Kina kontrollerar hela kedjan
Det är här Kinas verkliga styrka ligger.
Enligt Internationella energiorganet IEA stod Kina 2024 för 60 procent av den globala utvinningen av magnetrelaterade sällsynta jordartsmetaller. När det gäller raffineringen var andelen 91 procent. Kina stod dessutom för 94 procent av världens tillverkning av permanenta magneter.
Det är en dominans som byggts upp under flera decennier genom investeringar i gruvor, raffinering och tillverkning. Västvärlden har under tiden tappat industriell kapacitet. När Kina sedan april 2025 blockerar sin export av flera sällsynta jordartsmetaller, däribland samarium, gadolinium, terbium och dysprosium sitter västvärlden utan leverantör.
Miljardkamp för att komma ikapp
USA försöker nu bygga upp en egen försörjningskedja, bland annat via bolaget Realloy, som Dagens PS tidigare rapporterat om. Enligt IEA krävs investeringar på omkring 60 miljarder dollar under det kommande decenniet för att bygga upp mer diversifierade leveranskedjor för magnetrelaterade sällsynta jordartsmetaller.
Enligt IEA krävs investeringar på omkring 60 miljarder dollar under det kommande decenniet för att bygga upp mer diversifierade leveranskedjor för magnetrelaterade sällsynta jordartsmetaller.
Men även om de investeringarna görs till fullo så kommer det att ta tid.
Reuters rapporterade i september att Kinas andel av den globala raffineringen av sällsynta jordartsmetaller visserligen minskat från över 90 procent 2023 till 85 procent 2025. Men även med planerade investeringar väntas landet fortfarande stå för 70–73 procent av marknaden 2035.
Läs mer: Råvaror: Så tar sig USA ur Kinas grepp
Läs mer: Veckans vinnare: Gruvboomen – svenska börsjättar tjänar miljarder
Läs mer: ”Betydligt högre priser” på metaller framöver, tror analytiker