Metallen som är 346 gånger dyrare i USA än i Kina

Dysprosium kostar fem gånger mer utanför Kina, och yttrium 100 gånger mer.

470 procent upp sedan i mars

Prisskillnaden pekar på en växande obalans mellan Kina och USA. Enligt råvaruanalysföretaget S&P Global nådde priset på samariumoxid 1 000 dollar per kilo i Nordamerika den 30 september. Det var en ökning med 25 procent bara under september och mer än 470 procent sedan prisnoteringen lanserades i mars.

Enligt National Defense Magazine har USA försvarsindustri bara två till tre års samariumförsörjning kvar. Uppgiften kommer från Joseph Stupfel, vd för Permag, som är USA enda tillverkare av samarium-kobolt-magneter.

Enligt Stupfel kan varje flygplan innehålla upp till 50 pund, motsvarande omkring 23 kilo, samarium-kobolt-magneter.

Det stora problemet kommer när lagren är förbrukade. De amerikanska tillgångarna är begränsade. Gruvan Mountain Pass i Kalifornien innehåller visserligen samarium, men ägaren MP Materials saknar ännu kapacitet att separera och förädla metallen ur malmen.