Goldman höjer oljeprognosen kraftigt – varnar för 140 dollar per fat

Det är en höjning med 15 dollar, motsvarande närmare 17 procent, rapporterar CNBC.

Bakom omsvängningen ligger framför allt konflikterna i Mellanöstern och mellan Ryssland och Ukraina. Enligt banken har marknaden börjat räkna med en högre riskpremie eftersom många handlare inte tror på något varaktigt diplomatiskt genombrott.

Räknar med bortfall i oljeutbudet

Goldman Sachs höjer även sina prognoser för 2027. Banken räknar nu med ett genomsnittligt Brentpris på 88 dollar per fat, upp från tidigare 80 dollar.

För den amerikanska WTI-oljan höjs prognosen från 73 till 78 dollar.

En viktig förändring är att banken nu räknar in ett globalt utbudsbortfall på en miljon fat om dagen under 2027 i sitt huvudscenario.

”Eftersom det är nästan omöjligt att förutse när och var störningar uppstår inkluderar vårt huvudscenario nu ett globalt utbudsbortfall på 1 miljon fat per dag under 2027”, skriver analytikerna enligt EFN.

Risken för ytterligare attacker mot sjöfarten och skador på oljeinfrastruktur pekas ut som faktorer som kan pressa upp priserna ytterligare, enligt Bloomberg.

I ett mer extremt scenario kan Brent nå 140 dollar per fat under 2027. Det förutsätter att oljeproduktionen i Gulfregionen i genomsnitt ligger 3,5 miljoner fat om dagen under 2025 års nivå, enligt bankens beräkningar.