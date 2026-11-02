Goldman Sachs höjer sin oljeprognos kraftigt och räknar nu med att Brent når 105 dollar per fat i december. Bakom omsvängningen ligger växande hot mot de globala oljeleveranserna. Banken varnar för att geopolitisk oro kan hålla priserna höga långt in på nästa år.
Goldman höjer oljeprognosen kraftigt – varnar för 140 dollar per fat
Amerikanska investmentbanken Goldman Sachs höjer sin prognos för oljepriset efter att riskerna för störningar i den globala försörjningen ökat.
Banken räknar nu med att ett fat Nordsjöolja av Brentkvalitet kostar 105 dollar i december – jämfört med den tidigare prognosen på 90 dollar.
Det är en höjning med 15 dollar, motsvarande närmare 17 procent, rapporterar CNBC.
Bakom omsvängningen ligger framför allt konflikterna i Mellanöstern och mellan Ryssland och Ukraina. Enligt banken har marknaden börjat räkna med en högre riskpremie eftersom många handlare inte tror på något varaktigt diplomatiskt genombrott.
Räknar med bortfall i oljeutbudet
Goldman Sachs höjer även sina prognoser för 2027. Banken räknar nu med ett genomsnittligt Brentpris på 88 dollar per fat, upp från tidigare 80 dollar.
För den amerikanska WTI-oljan höjs prognosen från 73 till 78 dollar.
En viktig förändring är att banken nu räknar in ett globalt utbudsbortfall på en miljon fat om dagen under 2027 i sitt huvudscenario.
”Eftersom det är nästan omöjligt att förutse när och var störningar uppstår inkluderar vårt huvudscenario nu ett globalt utbudsbortfall på 1 miljon fat per dag under 2027”, skriver analytikerna enligt EFN.
Risken för ytterligare attacker mot sjöfarten och skador på oljeinfrastruktur pekas ut som faktorer som kan pressa upp priserna ytterligare, enligt Bloomberg.
I ett mer extremt scenario kan Brent nå 140 dollar per fat under 2027. Det förutsätter att oljeproduktionen i Gulfregionen i genomsnitt ligger 3,5 miljoner fat om dagen under 2025 års nivå, enligt bankens beräkningar.
Fler banker ser dyrare olja
Goldman Sachs är inte ensamt om att skruva upp sina förväntningar. Amerikanska investmentbanken Morgan Stanley har höjt sin prognos för det fysiska Brentpriset under fjärde kvartalet till 105 dollar per fat. Även australiska storbanken ANZ har höjt sin prognos för Brent vid årets slut till samma nivå.
Brentoljan steg omkring 14 procent under oktober och nådde sin högsta nivå på sex månader. Uppgången kom trots att oljeleveranserna från Mellanöstern hade återhämtat sig till nivåer nära dem före kriget.
Marknadens oro kretsar nu kring risken för en ny upptrappning i konflikten mellan USA och Iran efter det amerikanska mellanårsvalet den 3 november. Det kan förlänga störningarna i oljeleveranserna och hålla energipriserna på en hög nivå.
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